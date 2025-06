"Hay que generar confianza en toda la cadena de valor de la bioconstrucción"

Málaga/Rafael Cintora lleva más de dos décadas trabajando en la promoción de la construcción sostenible. Es cofundador de asociaciones como la Asociación Andaluza de Bioconstrucción (ASABIO) y la Asociación Malagueña de Construcción con Tierra (TERRATEC) y, desde 2008, CEO de RedVerde, un proyecto con el mismo fin y que este mismo mes participará en el proyecto europeo Horizon EMBEDED, para la revalorización de biomasa forestal proveniente de los bosques de Málaga y su transferencia hacia la industrialización de placas y paneles estructurales y decorativos para el mundo de la construcción, la ingeniería y la náutica. Hablamos con él en el marco de las jornadas Málaga Bio, celebradas en la capital de la Costa del Sol.

Pregunta.Para contextualizar, ¿qué es la bioconstrucción? ¿Hay un conocimiento en Málaga y en Andalucía sobre qué es y el valor que tiene o que puede tener para la sociedad?

Respuesta.Bueno, hoy en día es un concepto que se está manejando cada vez más, desgraciadamente era un concepto muy desconocido hasta hace muy poquito tiempo, aunque es un concepto que viene ya desde hace varias décadas. Nosotros llevamos trabajando en el mundo de la bioconstrucción en Málaga 24 años ahora, y la difusión ha sido compleja. Es una disciplina que trata de abarcar todos los aspectos saludables dentro de la edificación, no solamente el diseño de los edificios y el uso de energías renovables, de energía eficiente y demás, sino también el uso de materiales y de sistemas constructivos que ayuden a la mejor calidad del aire interior, a la descontaminación y hoy en día con mucha fuerza y con mucha importancia, materiales que ayuden a la descarbonización progresiva de las cadenas de producción.

P.Y ese trabajo en el sector de la bioconstrucción, ¿se está aplicando en administraciones públicas, locales y regionales?

R. No, todavía no.

P. ¿Y por qué cree, si parece que este sector tiene beneficios sociales, como el de fijar a la población en zonas rurales, económicos y de reducción de costes, que hay ese miedo o esa lentitud?

R.Pues aquí hay una palabra muy importante que se llama confianza. Entonces hay que generar confianza en toda la cadena de valor, hay que generar confianza en los técnicos que tienen que diseñar un edificio, en los promotores que van a poner un dinero para construir, en los constructores que se van a enfrentar a otro sistema de construir completamente diferente, que no conocen y que no dominan y hay que generar confianza en el cliente final, para que apueste por edificios construidos, diseñados y totalmente adaptados a estas nuevas disciplinas y a estos nuevos sistemas.

P.Gabriel Gutiérrez, asesor de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad en la Junta de Andalucía, hablaba durante las jornadas de la necesidad de un trabajo conjunto en el Gobierno andaluz que integrase, por ejemplo, a Fomento y a Universidades… ¿coincide con él?

R.Totalmente. Evidentemente ellos están haciendo una apuesta y me cuesta porque nos conocemos y tenemos mucho discurso común, pero sé que están haciendo una apuesta muy importante para que desde el bosque se vaya generando esa cultura de aprovechamiento forestal, de creación de nuevas economías, y el impulso tan grande que tiene ese aprovechamiento forestal para la parte de la madera estructural. La madera estructural hoy en día es la cabeza tractora de este sector y a partir de ahí pues se va articulando todos los vagones que vienen detrás de esa cabeza tractora y evidentemente ellos necesitan también que todas las áreas de la administración pública ayuden y cooperen.

P.Es curioso porque la construcción en madera en Estados Unidos está bastante extendida, así como en el norte de Europa…

R.Es un tema cultural. Ellos lo tienen totalmente asumido desde hace siglos. Aquí no es que no haya existido nunca la madera en la construcción con madera, claro que ha existido, sobre todo en las zonas donde más bosque hay. Lo que pasa es que no se ha desarrollado industrialmente ni se ha desarrollado tecnológicamente. Ahora viene una revolución tecnológica e industrial de la madera que viene fundamentalmente del centro de Europa, y desde otras áreas como Estados Unidos, como Japón, como Oriente... Hay un dato que no conoce la mayoría de la gente y es que hoy en día en investigación y desarrollo, en I+D+i, el material sobre el que más se investiga a nivel mundial por encima del cemento, por encima del hierro, que han sido estructuralmente los dos materiales dominantes en la construcción, es la madera.

R.Es decir, se invierte más dinero hoy en día a nivel de investigación y desarrollo en universidades, en centros de transferencia tecnológica, en centros de desarrollo, mucho más en la madera como material estructural que en el hierro y en el hormigón. Eso significa que hay una revolución industrial. El hierro fue el material estructural del siglo XIX, el hormigón lo fue del siglo XX y la madera va a ser el material estructural del siglo XXI.

P.Las jornadas de Málaga Bio han servido para la presentación de dos promociones en madera: Oceánika en Torremolinos y las villas Karl Lagerfeld en Marbella… ¿Conoce de otros proyectos que no estén en construcción pero que estén previstos para los próximos meses?

R. Va a haber muchos. Se ha hablado en las jornadas de 011h, un edificio plurifamiliar que va a hacer en el distrito Zeta. Es un edificio plurifamiliar, con 160 viviendas, todo hecho con madera estructural y con material biobasado y se han construido muchas más casas, desgraciadamente algunas de las visitas que teníamos previstas no hemos podido hacerlas porque ya las casas habían sido entregadas, con un propietario dentro ya no es tan fácil ir a verlo y, además, nos interesaba ver un poco las tripas de esas obras para que se viera la madera estructural, para que se viera el proceso constructivo. Entonces hay muchísimas obras ahora mismo en marcha, hay muchos proyectos en marcha, hay una gran demanda, sobre todo en la Costa del Sol, de casas, de villas, de edificios en madera estructural y sé que se van a construir bastantes edificios plurifamiliares en madera estructural en los próximos años.

P.¿Iniciativas privadas todas, entiendo?

R.Sí. La mayoría, claro.