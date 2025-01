FRS-DFDS lleva a los tribunales el concurso de la línea marítima Tarifa-Tánger que ganó Balearia

Tarifa/La naviera FRS-DFDS ha llevado a los tribunales el resultado del concurso convocado para la concesión de la nueva línea marítima verde entre el Puerto de Tarifa y Tánger Ciudad, del cual resultó ganadora Baleària.

Según informan fuentes portuarias a este periódico, el caso se encuentra actualmente en el juzgado, pendiente de si se aplican decisiones cautelares, toda vez que de ello dependen los tiempos para que la nueva operadora pueda comenzar su trabajo.

FRS-DFDS, que viene hasta ahora operando el servicio, mostró desde el primer momento su descontento con la decisión de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) de dar por mayores puntuaciones a Baleària en el proceso. La naviera alude a que la propuesta ganadora presentaba "proyecciones de tráfico poco realistas", de ahí que aseguraran estar "decepcionados y preocupados".

La APBA se mantiene a la espera de la decisión del juez, que auguran próxima, para avanzar en el proceso. La autoridad portuaria prevé en febrero celebrar la próxima reunión del Consejo de Administración en la que, de concluir satisfactoriamente la revisión de la documentación enviada por Baleària en su propuesta, se debería aprobar la concesión de la línea a la naviera alicantina. FRS-DFDS ha declinado realizar declaraciones al respecto al proceso judicial a preguntas de este periódico.

En Baleària, por su parte, aguardan la decisión final de la APBA para programar el inicio de sus operaciones en Tarifa, por lo que no hay una fecha definida. No obstante, a expensas de la reunión, FRS-DFDS mantiene la venta de billetes en su web hasta el 28 de febrero, por lo que cabría esperar que los buques de la nueva naviera no comiencen a circular hasta Tánger Ciudad hasta, al menos, marzo. La operadora alicantina espera, una vez recibido el visto bueno, poder comenzar con la rotación de buques en un plazo lo más corto posible.

El proceso de adjudicación de la línea marítima, la primera intercontinental sin emisiones contaminantes, se vio envuelto en la polémica desde que Baleària se autoproclamase vencedora a la vista de las puntuaciones obtenidas en los criterios previstos en el pliego del concurso. Esto provocó la molestia de FRS-DFDS, que comenzó con sus protestas al considerar "temerarias" las previsiones de su competidora.

Unos días después, el Consejo de Administración de la APBA ratificó a Baleària como vencedora del concurso, resultado que ahora FRS, que acaba de comenzar el proceso del expediente de regulación de empleo a 129 trabajadores de su centro de Tarifa ante la pérdida de la concesión, ha recurrido.