El Gobierno esquiva dar plazos para los tramos andaluces del Corredor Mediterráneo

El octavo Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo, celebrado en el Roig Arena de València ante más de 2.500 asistentes, volvió a poner sobre la mesa la falta de fechas para completar los tramos andaluces. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, fue tajante: “Dar fechas es equivocarse”, respondió ante la insistencia del empresariado.

El único compromiso que reiteró fue que el tramo Almería-frontera francesa estará operativo en 2027. El resto, incluida la conexión Granada-Almería —“la de menor madurez”, según Puente—, sigue sin calendario. Argumentó que los retrasos se deben a “condicionantes técnicos”, aunque insistió en que “la voluntad política y el dinero están”.

Inversión récord y límites

Puente reconoció que Andalucía acumula el mayor retraso, frente a los avances en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Subrayó el esfuerzo inversor: 8.400 millones destinados al Corredor, la mitad en los últimos dos años, con un ritmo de 1.300 millones anuales, cifra que considera cercana al límite de capacidad administrativa y empresarial: “Estamos acercándonos al 100% de lo posible”, afirmó. Comparó la eficiencia española con otros países: “España, fuera de China, es el país que mejor desarrolla y más barato sus infraestructuras”, frente a los 100.000 millones previstos en Reino Unido para solo 250 kilómetros entre Londres y Birmingham.

Presión empresarial y voces críticas

La reivindicación empresarial marcó el tono del encuentro. Juan Roig, presidente de Mercadona, lanzó un mensaje claro: “No estamos satisfechos. Somos conscientes en España de que falta el Corredor Mediterráneo, pero satisfechos de lo conseguido no podemos estar”. Para Roig, lo esencial es la conexión entre las principales ciudades: “La segunda y tercera ciudad de España tienen que estar unidas: no queremos ir a 350, con pasar de 100 kilómetros por hora entre València y Barcelona ya estaríamos contentos”.

El empresario insistió en que el túnel pasante por València es importante, pero “más importante todavía es que, aunque no haya túnel, entre Alicante, València y Barcelona tuviéramos el Corredor Mediterráneo, que genera el 50% de la riqueza de España”. Añadió con ironía: “No sé si nuestros nietos lo verán, pero estamos luchando por ellos”.

Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), defendió que se han cumplido los objetivos más importantes y que en 2027 “desde Almería a la frontera va a existir el Corredor, no como a nosotros nos gustaría, con doble plataforma, pero por lo menos se va a poder utilizar”. Alertó sobre la pérdida de oportunidades si no se ejecuta la infraestructura y reclamó pactos de Estado para garantizar su desarrollo.

Europa respalda, pero persisten las sombras

Mathieu Grosch, coordinador europeo del Corredor Mediterráneo, recordó que “los corredores son la columna vertebral del transporte” y subrayó su importancia estratégica. Sin embargo, el chequeo anual volvió a dejar fuera el ramal central, salvo el tramo Algeciras-Antequera, lo que alimenta la preocupación empresarial. En el diálogo con Josep Vicent Boira se destacó la dimensión europea del proyecto, concebido como eje estratégico de la red transeuropea de transportes (RTE-T), y los retos para garantizar la interoperabilidad y la financiación.

Avance global y chequeo semestral

El acto sirvió también para presentar el segundo chequeo semestral de las obras, que refleja un progreso significativo: el 36% del trazado ya está en servicio, el 85% se encuentra en obras y el 95% dispone de proyecto aprobado, mientras que el 100% del recorrido está activado en alguna fase. Estos datos confirman que la infraestructura avanza, aunque persisten retrasos en hitos clave como la ampliación de gálibo en el túnel de Roda de Berà, la colocación del tercer carril entre Castellón y València o la adjudicación definitiva del tramo Almería-Granada.