González-Bueno (Sabadell): Sería "muy lógico" y "honorable" que BBVA renunciara a su opa

Madrid/El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, considera que sería "muy lógico" que el BBVA renunciara a su oferta pública de adquisición (opa) del Banco Sabadell a la vista de que "han cambiado muchas cosas" y sostiene que sería incluso "honorable" que lo hiciera.

En una entrevista con Efe, el máximo responsable del Sabadell recomienda al BBVA que piense mejor en fusiones europeas porque en el actual entorno se necesitan más jugadores globales. Una propuesta que hace extensible al Santander, aunque en España haya margen de concentración entre entidades de menor tamaño.

González-Bueno recuerda que el propio BBVA ha explicado en más de una ocasión que podrían retirar su oferta por el Banco Sabadell si las condiciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hicieran la operación inviable.

Pero, ante la posibilidad de que la CNMC acabe aprobando la opa con unos compromisos asumibles por el BBVA, González-Bueno sigue viendo razones suficientes para que el grupo de origen vasco retire su oferta, algo que piensa que sería "asumible y respetable".

El BBVA pensaba que la opa se resolvería rápido y está a punto de cumplirse un año, rememora González-Bueno; no contaban con la oposición de todo el arco político y de buena parte de la sociedad, un "clamor social" entre patronales y sindicatos para que la operación no se lleve a cabo.

Más allá de eso, argumenta, el BBVA iba a anotarse un beneficio contable superior a 1.800 millones por el fondo de comercio negativo -"badwill" en el argot- que le generaría la compra del Sabadell por debajo de su valor en libros, posibilidad que ha desaparecido por la subida en bolsa del banco catalán.

A ello se suma que el escenario principal que contemplaba el BBVA era el de la compra del Sabadell para una posterior fusión de la entidad con el objetivo de conseguir unas sinergias de 750 millones de euros, que se elevaban a 850 millones con el ahorro previsto en costes de financiación.

González-Bueno insiste en que las sinergias no pueden ser las mismas si el BBVA no puede llevar a cabo la fusión del Sabadell y no tiene ninguna duda de que la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) exigirá transparencia a este respecto antes de aprobar el folleto de la oferta pública.

Esta información, a ojos del consejero delegado del Sabadell, es clave para que los accionistas puedan decidir si aceptan una oferta que ha empeorado un 14 % desde que se presentó por parte del BBVA y está un 25 % por debajo del precio que el consenso del mercado da a las acciones del Sabadell.

Además, insiste, en que ser accionistas de un banco como el BBVA, con una importante presencia en países emergentes como México y Turquía, no es lo mismo que serlo del Sabadell, que se limita a España y Reino Unido, a través de TSB, una filial cuyas perspectivas son "mejores que nunca" y dará unos "resultados magníficos".

Plan estratégico y abierto a fusiones

A pesar de la incertidumbre actual, González-Bueno mantiene la idea de que el Sabadell presente "lo antes posible" un nuevo plan estratégico a tres años para que los accionistas e inversores conozcan la hoja de ruta de la entidad en solitario.

Si bien, ha puntualizado, el Sabadell está "absolutamente abierto" a entablar conversaciones amistosas para una posible fusión con otras entidades de menor tamaño, pero en ningún caso con el BBVA, el Santander o CaixaBank.

González-Bueno piensa que hay espacio para la consolidación con entidades como Unicaja, Ibercaja, Abanca o Kutxabank, ya sea entre ellas, o con el Sabadell, sin que tuviera apenas impacto sobre la competencia.

Preguntado por su futuro tras su reciente reelección, el consejero delegado del Sabadell considera que ha sido "muy gratificante" ver la mejora del banco en los últimos años y seguir liderando un proyecto "ilusionante". Además, aclara, su contrato es "indefinido".