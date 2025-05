Grupo GS entra en el sector hotelero con José María Pacheco y un proyecto de 102 millones de euros

En cuanto al sector inmobiliario en Andalucía y España, el presidente de GS admite que "los precios están muy altos pero mientras tengamos la cantidad de demanda que tenemos y la escasa oferta, será difícil controlarlos porque los regula el mercado. En Cataluña han intentando intervenir el mercado de alquileres y ya vemos el resultado: el precio ha subido más porque hay menos oferta que antes". En cuanto a la Ley de Vivienda nacional se muestra contundente al asegurar que "protege a los okupas" y retrae la oferta de vivienda en alquiler.

Al respecto, indica que "en el año 2007 en España se estaban construyendo en torno a 650.000 viviendas al año y ahora 130.000. Como hay una demanda anual de 300.000, el déficit es de 150.000. La vivienda es uno de los grandes problemas actuales en España y los jóvenes lo tienen difícil porque no tienen acceso a la promoción de vivienda nueva ni al alquiler porque están por las nubes porque no hay oferta. Detrás de todo esto está la falta de suelo".

"Si vemos la evolución estadística del sector inmobiliario de los últimos años, ya estamos en precios por encima de 2007. Aunque haya bajadas, siempre se recupera el dinero invertido. Lo que pasó en 2007 no volverá a suceder porque las entidades bancarias están teniendo mucho cuidado al conceder préstamos, no dando más del 80% del valor de la vivienda. Ahora -asegura- cualquier promotor de viviendas que quiera construir tiene que poner mucho dinero y el mercado está muy saneado, sin olvidar que todos los agentes que actúan en este mercado están muy profesionalizados. Ya no entra a construir cualquiera".

"Para mejorar la situación se están dando pasos, como la nueva Ley del Suelo y la simplificación administrativa en Andalucía, aunque los efectos aún no se notan. Además, el Ayuntamiento de Sevilla acaba de anunciar también que van a trabajar con entidades externas para dar las licencias con mayor celeridad", recuerda este socio de GS, que lamenta que "el déficit de personal que hay en la construcción, lo que hace que los precios suban más. Si la construcción es más cara, el promotor tiene que poner precios más caros aunque mantenga márgenes o incluso reduciéndolos".