La implantación del hidrógeno verde arranca a medio gas en Andalucía

Los Barrios/El hidrógeno verde está llamado a revolucionar la industria en los próximos años y, aunque parece algo lejano en el tiempo, Andalucía cuenta desde hace un año con su primera planta operativa, una de las pioneras de España, y que se encuentra en Los Barrios, Cádiz. Sin embargo, la falta de clientela en esta fase inicial por los altos precios del producto deja la experiencia a medio gas.

Desde septiembre de 2023 opera la estación denominada Guadacorte H2, con una inversión de unos siete millones de euros y desarrollada conjuntamente por Coagener y Guadacorte SA, empresa inmobiliaria que se involucra por primera vez en el negocio de la energía mediante esta alianza. "Queríamos meternos con la planta fotovoltaica, pero después nos salió esta oportunidad de ser innovadores en hidrógeno y no la dejamos escapar", explica Juan Pedro Toro, director general de la compañía barreña, que celebra haber podido unirse a sus socios sevillanos, con dilatada trayectoria en este ámbito.

El posicionamiento de cara a la venta de su principal materia, el H2, es una de las grandes apuestas de esta planta pionera. "Ahora mismo somos los únicos productores de hidrógeno verde en Andalucía, con lo que cualquier persona que quiera consumirlo en Andalucía tendría que pasar por nosotros", comenta el responsable de Guadacorte SA.

Juan Pedro Toro, director general de Guadacorte SA, junto a la planta de hidrógeno verde / Erasmo Fenoy

En esta fase inicial, no está resultando fácil encontrar clientes, ya que aún no son muchas las empresas que lo usan por los altos precios del hidrógeno verde respecto a su homólogo tradicional, producido con energía proveniente de combustibles fósiles. Esto es un hándicap que Coagener y Guadacorte han asumido desde el primer momento, confiando en que ser los primeros será una ventaja competitiva y, de esta forma, podrán llegar antes que el resto de empresas tanto a sus clientes industriales como al comercio marítimo de este elemento. De hecho, su ubicación en el Campo de Gibraltar, uno de los mayores polos industriales de la región, no es casualidad, ya que busca llegar con mayor facilidad a fábricas que ya usan el H2 en sus procesos productivos.

De entrada, la impresión de la instalación es sencilla, formada por tres contenedores de mercancías que constituyen el núcleo operativo principal. Como diría aquel, en este punto es donde surge la magia, ya que se trata el agua para dejarla en unos niveles de pureza que rondan el 99% y así poder producir el hidrógeno verde mediante la electrólisis. Desde ahí, avanza por unos conductos sellados con especial mimo para evitar fugas por la volatilidad del H2 a un segundo módulo en que se aumenta la presión para guardarlo en bombonas.

Zona de almacenamiento del hidrógeno en la planta de Guadacorte, Los Barrios / Erasmo Fenoy

Todo ello, por supuesto, alimentado con energía 100% renovable, siendo la inmensa mayoría proveniente de las casi 6.500 placas fotovoltaicas instaladas unos metros más arriba, en una colina con unas vistas privilegiadas de la Bahía de Algeciras. El uso de electricidad es de un megavatio (MW) de electricidad para obtener otro de hidrógeno. Esto permite a la planta no solo vender hidrógeno verde a la industria o a otros potenciales clientes, sino también parte de los 4 MW de electricidad que producen.

Aunque esta cantidad está lejos de las cantidades que se espera que produzcan los otros dos grandes proyectos de hidrógeno verde con los que competirá en el Campo de Gibraltar impulsados por EDP (130 MW) y Cepsa (100 MW), la dirección de la planta no descarga llegar a ampliarla si lo consideran necesario. "La posibilidad de ampliar siempre la tenemos, replicar lo que tenemos es relativamente sencillo", valora Toro.

Planta fotovoltaica de la fábrica de hidrógeno verde de Los Barrios / Erasmo Fenoy

El hidroducto, a la mano

La ubicación de la planta Guadacorte H2 no solo destaca por la cercanía a la industria campogibraltareña. No en vano, por la parcela en la que se erige circulan un oleoducto y un gaseoducto, quedando a apenas 40 metros del punto en que se produce el hidrógeno verde. A falta de que el Gobierno de luz verde definitiva a que el plan nacional de hidroductos de Enagás incluya a la comarca gaditana en sus planes definitivos, esto supone una alta ventaja para la instalación, ya que se espera que los conductos que distribuyan el hidrógeno por España puedan circular junto a las conducciones actuales de gas. De esta forma, tendrían la conexión a tiro de piedra.

Hito kilométrico del gasoducto del Campo de Gibraltar, junto a la planta de Guadacorte / Erasmo Fenoy

"Cuando la pusimos aquí fue por algo", comenta sonriente Juan Pedro Toro sobre la posición de la planta de H2 verde de Los Barrios. El director general de Guadacorte SA celebra que el Campo de Gibraltar esté cerca de formar parte de los planes de la primera fase de la red de hidroductos de España. "Tener una infraestructura de hidroducto que nos comunique con Europa nos hace muchísimo más competitivos", añade.

Las expectativas de la planta barreña no se quedan en el uso industrial, ya que confían en que los usos del hidrógeno verde sean cada vez más amplios. "Se está estudiando en cualquier medio de transporte, desde trenes a aviones o barcos, pero también para producir otra vez energía, porque se convierte en una especie de pila de combustible", apunta Toro, que añade su empleo en la fabricación de abonos o desinfectantes.