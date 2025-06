Jordi Hereu: “Reindustrializar es una necesidad de Europa y el papel de Andalucía es básico”

Pregunta.– Andalucía tiene una gran oportunidad de atraer industria gracias a la transición energética. ¿Cómo puede afectar un episodio como el cero energético del 28 de abril en ese objetivo?

Respuesta.– Bueno, quiero ser muy sincero. Yo creo que no he tenido ningún elemento de riesgo, como ministro, y diría que la rapidez de la recuperación es un elemento que ha quedado muy claro. Sin duda, yo no he visto ningún proceso de inversión en peligro por este hecho. Es evidente que la exigencia empieza por nosotros, del país y de la industria, de analizar causas para que no se vuelva a repetir. Diría que más bien refuerza un tema. Primero, que la red europea tiene que estar más mallada para generar resiliencia, capacidad de trasvase, de recuperación.

P.–No cumplimos las interconexiones que pide la Comisión Europea.

R.– Sí. El otro día estaba con el ministro francés y le reiteraba lo que han reiterado otros ministros y reiteró el presidente a la presidenta de la Comisión Europea. Necesitamos que más porcentaje de capacidad interconecte la península con el resto de Europa, en beneficio de ambos. Porque cuanto más mallada es una red europea, mayor capacidad tiene. Claramente, el factor energético históricamente no era un factor de competitividad industrial ni económica. Ahora es, para España, la gran oportunidad y uno de los principales argumentos. Es evidente que, con una red eléctrica potente, la apuesta estratégica que hemos hecho desde hace unos años por las renovables es ganadora. Y enlaza, además, con las estrategias de la Comisión Europea.

P.–¿Seguimos siendo atractivos, entonces?

R.–Claro. La potencia industrial que tenemos, la capacidad de atraer inversiones, se debe a varios factores. O sea, aquí hay talento: tenemos desde trabajadores, cuadros medios, técnicos y directivos con mucho talento en España y con tradición industrial. Esto genera un elemento fundamental. Otro que tenemos son las infraestructuras, nuestra posición geoestratégica –ubicados en una zona de Europa que enlaza bien con África, Iberoamérica y con el eje Atlántico. A eso se añaden los factores, digamos, de entorno. Pero hay un elemento, es evidente cuando se hacen números, que es el factor energético. Y por eso creo que nosotros estamos en una gran oportunidad. En toda España. Y también en Andalucía, que a mí me gusta recordar que fue región líder en la primera industrialización que hubo, está llamada a tener un papel protagonista en la revolución industrial que estamos acometiendo ahora. Y esto, digamos, por ubicación estratégica, porque tiene desde materiales críticos, tiene grandes tradiciones industriales. He visitado Moeve en San Roque, donde uno ve que vienen de décadas de una trayectoria basada en unas energías, pero que ya trabajan en un futuro que va ligado a los procesos de descarbonización en sí mismo, de sus propios procesos, pero del que allí emana vectores energéticos que transformarán muchos sectores, o Cunext Copper. Andalucía tiene elementos evidentes, desde la industria naval a grandes complejos energéticos, de donde tiene que salir hidrógeno verde basado en energías renovables, y derivados como amoníaco verde. Y estos serán los nuevos vectores energéticos que nos tienen que permitir descarbonizar muchas de las industrias. La reindustrialización de Europa es una necesidad por motivos económicos y también por razones de geopolítica. La defensa del modelo de libertades, de derechos sociales, políticos y en definitiva la democracia pasa por fortalecer la base material, que significa reindustrializar Europa. Todo esto que es necesidad de Europa es una gran oportunidad para España y para Andalucía.

P.–¿El resumen sería que no debemos conformarnos con ser exportadores de energía, sea electricidad, hidrógeno o amoníaco, y realmente atraer inversiones industriales?

R.–Lo digo muy claramente: estamos llamados a ser un nuevo gran hub industrial de Europa. Que exportaremos energía es evidente, pero que el objetivo básico es la reindustrialización, la relocalización industrial, el renacimiento industrial. Después de décadas de desindustrialización, de deslocalización, ahora, por muchos motivos, ha llegado el momento de fortalecer y de reindustrializar Europa. La aportación de España a este proceso de reindustrialización de Europa es un factor revolucionario. Y el papel de España y el papel de Andalucía en esta estrategia es básica.