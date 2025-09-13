“Telefónica ofrece tecnologías punteras para proteger a sus clientes”

María Jesús Almazor se conoce el nuevo Centro de Talento y Tecnología de Granada como si fuera suyo. De hecho, podría decirse que lo ha montado ella. Es la directora de Operaciones de Telefónica Tech para España y América y lleva en la compañía desde 1994. Lideró entonces el incipiente despliegue de la red móvil en Cataluña, por lo que siempre ha estado a la vanguardia de los avances en telecomunicaciones. Tras años de ir creciendo dentro de Telefónica España, donde asumió el cargo de consejera delegada en 2018, en los últimos tiempos encabezó la división de ciberseguridad y cloud de NextGen, lo cual guarda estrecha relación con el nuevo centro de Granada donde, al día, se monitorizan hasta 70 millones de ciberataques en todo el mundo.

Pregunta.¿En qué consiste el Centro de Talento y Tecnología de Telefónica de Granada?

Respuesta.Principalmente es un centro donde hay gente joven, de talento, certificada en tecnologías punteras y con una aplicación de la tecnología muy elevada en los servicios de nuestros clientes. Y voy un poquito más allá. ¿Qué tiene de diferencial este centro con respecto a otros? En que tenemos una visión de ciberseguridad y de la nube de los servicios de nuestros clientes que hace que tengamos una vista mucho más completa en estos servicios. Actuamos de forma coordinada en las dos tecnologías. Habitualmente, los centros, o son de ciberseguridad o son de la nube, pero no tienes esta visión conjunta que te hace ser mucho más completo en la solución. Tenemos una monitorización constante de la seguridad de los servicios de nuestros clientes. Hacemos es mucha prevención y mucha detección anticipada para poder anticiparnos a cualquier ciberataque sobre ellos. También una supervisión constante de los servicios y de las infraestructuras de nuestros clientes en la nube.

P.Entonces la actividad que desarrolla este Centro es de la más alta tecnología.

R.Claro, son tecnologías punteras. Una de ellas es Microsoft, pero hay otras también de ciberseguridad muy punteras. La gente que tiene que supervisar, operar estas tecnologías, tiene que estar certificada, y aquí hacemos formación permanente a la gente del Centro para que tenga conocimiento de ellas. Solo en la primera semana de incorporación se recibieron más de 200 horas de formación de las diferentes tecnologías.

Almazor, durante la entrevista / Antonio L. Juárez / PicWild

P.¿Por qué hay que distinguir entre la nube y la ciberseguridad para la empresa?

R.Porque las tecnologías son diferentes. No tener una visión conjunta de ciberseguridad en la nube hace que no puedas dar una solución completa. Por eso, a día de hoy, este Centro lo que hace es tener esa visión, y hace que nuestra solución sea muchísimo más completa y dé mucha más confianza a nuestros clientes en su transformación digital.

P.¿A qué tipo de empresas va dirigida?

R.Aquí tenemos todo tipo de empresas. Estamos hablando de más de 2.500 clientes. Desde corporaciones, administraciones públicas, y en todos los sectores: automoción, entretenimiento, turismo... Muchísimos clientes nacionales e internacionales. Y luego también medianas y pymes. Más del 70% de los ciberataques es a pymes, por lo que el tener un servicio de ciberseguridad es fundamental para ellas.

P.¿Con qué número de empresas aspiran a trabajar?

R.Ahora mismo Telefónica tiene más de 5 millones de clientes de B2B, y todas o cada una de ellas van a tener algún servicio de ciberseguridad o de la nube en algún momento. No nos marcamos un objetivo claro. No solo estamos hablando de clientes nacionales. Estamos hablando también de clientes internacionales que se van a atender desde aquí. La aspiración es tener cada vez más y que este sea el centro neurálgico desde que vamos a cubrir a todos los clientes de B2B de Telefónica.

P.¿Cuántos empleados va a tener el Centro de Granada?

R.Ahora mismo contamos con más de cien empleados que forman parte de este Centro, e iremos creciendo a medida que crezcan los clientes. No tenemos una aspiración todavía de trabajadores ni hay cifra idónea. La idea es empezar con cien e ir creciendo.

P.¿Qué tipo de perfiles trabajan y cuáles son los que buscan para trabajar en el Centro de Talento y Tecnología?

R.Aquí hay perfiles técnicos, de ingeniería, de FP, pero también hay perfiles, por ejemplo, que vienen de nuestra Escuela 42 de Málaga, que no tienen ninguna carrera universitaria, ni tampoco ningún conocimiento técnico antes de entrar en ella, y luego, después de ocho meses, sí que lo tienen. También hay gente que ha hecho el máster de Ciberseguridad en la Universidad de Granada. Hay gente de reciente titulación, y también con algo más de experiencia. La verdad es que es un perfil muy variado, porque los perfiles, tanto de ciberseguridad como de la nube, lo que importa es la certificación y la formación que hacemos nosotros desde el Centro. Pero no tenemos que partir, sí o sí, de un conocimiento solo universitario. Puede haber diversidad de perfiles. Hay una persona, por ejemplo, que ha hecho un grado en Recursos Humanos.

Almazor explica las métricas de una pantalla del Centro a Juanma Moreno, Marifrán Carazo y a Emilio Gayo, consejero delegado de Telefónica / Antonio L. Juárez / PicWild

P.¿La sinergia de Telefónica con Microsoft es nueva?

R.Telefónica tiene acuerdos estratégicos con muchos partners tecnológicos. Lo que hacemos nosotros es integrar las mejores tecnologías en los servicios de nuestros clientes. Desde hace muchísimos años que es así.

P.¿Cuánto tiempo llevan trabajando para instalar en Granada este Centro?

R.Llevamos aproximadamente un año. Esto requiere una formación bastante exhaustiva de las personas. Hemos hecho una reforma del Centro también de manera significativa. Y ahora está funcionando al 100%. Estamos muy contentos de que Granada nos acoja de esta manera porque para nosotros es una ciudad muy importante.

P.¿Y por qué en Granada?

R.Granada es una tierra por la que Telefónica siempre ha apostado y lleva apostando muchísimos años. Tiene un talento y una Universidad importante para nosotros, una escuela de FP, que también nos puede atraer a mucha gente. Creemos, además, que nos va a ayudar mucho a hacer crecer este Centro con todo el talento y toda la atracción de talento. Aquí también es importante entender que este Centro no solo va a tener gente de Granada, sino que va a traer mucho talento de fuera, internacional, porque nosotros vamos a trabajar con clientes internacionales. Y Granada es una ciudad muy atractiva también para otros perfiles que no son de la ciudad o de la provincia o incluso de Andalucía. También ayuda que Granada sea una ciudad abierta a las nuevas tecnologías.

P.¿Cómo enmarca este proyecto dentro de su carrera?

R.Por mi experiencia dentro de Telefónica, he trabajado muchos años en Andalucía. A pesar de no haber nacido aquí, siento Andalucía como una tierra muy próxima a mí. Para mí esto es algo que siempre había pensado que me hubiera gustado tener. Un centro de este tipo de innovación y tecnología en una tierra que quiero mucho. Es un día feliz para mí a nivel profesional, pero también a nivel personal.