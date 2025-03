Navantia Sistemas suministrará equipamiento a un buque anfibio de la Armada de Tailandia en un contrato de unos 25 millones

San Fernando/Navantia ha sido seleccionada por la Armada de Tailandia para realizar mejoras en uno de sus buques, en concreto Sistemas suministrará equipamiento de combate y dirección de tiro. Se trata de la embarcación HTMS Chang, construida en un astillero chino, la única unidad para operaciones de desembarco de la que dispone el país asiático. Desde Navantia San Fernando, ha reaccionado el presidente del comité de empresa, Fernando Zazpe (CSIF), que califica de "hito" esta distinción.

El sindicalista reconoce que es una noticia "importante" para la compañía, aunque pide "cautela" al no estar áun firmado el contrato. "Hasta que no se firme, no tenemos todo el proceso ganado", deja claro. "La importancia de esto es que hemos competido contra rivales de muy alto nivel", destaca. Entre ellos, estaba Corea del Sur, al que considera el "opositor más fuerte". A su juicio, este futuro contrato supone "un posicionamiento en cuanto al sistema de mando y control de Navantia a nivel internacional, porque ya hemos competido y hemos ganado contra algunos de los mejores competidores que podamos tener actualmente".

Zazpe incide en la "importancia tremenda" que el contrato puede tener para Navantia, pero también para Navantia Sistemas (San Fernando), una de sus líneas de negocio "estrella". Añadirá carga de trabajo, apunta, a "los más de 100 programas que ahora mismo se tienen en curso" esta empresa naval pública. Por eso, felicita a los compañeros que han trabajado en el contrato y a los de Navantia Sistemas, porque "con su esfuerzo y a su profesionalidad" han permitido que "tengamos un sistema competitivo de muy alto nivel a nivel internacional".

Según las primeras informaciones, el contrato está cifrado en unos 25 millones de euros y se centraría principalmente en el suministro de equipamiento por la división de Sistemas, en concreto el sistema de combate Catiz, la versión de exportación del Scomba de la Armada, y el sistema de control de tiro Dorna.