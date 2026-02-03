El paro sube en 30.392 personas en enero, su menor alza en este mes desde 2022, lastrado por servicios

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 30.392 personas en enero en relación al mes anterior (+1,2%) debido al sector servicios, que concentró casi todo el aumento del desempleo en este mes por la finalización de la campaña navideña, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Tras el repunte del paro en el arranque del año, el menor en un mes de enero desde 2022, el número total de desempleados se situó en 2.439.062 personas, su cifra más baja en un mes de enero en los últimos 18 años, ha subrayado el Ministerio.

El incremento del paro en enero de este año es inferior a las subidas registradas en los meses de enero de 2025 (+38.725 desempleados), 2024 (+60.404 desempleados) y 2023 (+70.744 parados), pero es peor dato que el experimentado en enero de 2022, cuando aumentó en 17.173 personas.Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha subido siempre en los meses de enero. El mayor repunte en este mes se produjo en 2009, con casi 199.000 desempleados más, y el menor se registró en 1998, con un aumento de 10.285 parados. En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en el primer mes de 2026 en 25.402 personas.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 160.381 parados, lo que supone casi un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 94.148 mujeres (-6%) y una caída del desempleo masculino de 66.233 varones (-6,4%).

Servicios y muejres concentran el repunte del paro

Por sectores, el paro subió especialmente en los servicios, con 35.073 desempleados más (+2%), y en la agricultura, que sumó 881 parados (+1,2%). Por contra, bajó en la construcción en 3.793 personas (-2,1%) y en la industria, en 14 desempleados (-0,01%). Por su parte, el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral, registró 1.755 parados menos (-0,8%).

El paro aumentó en enero en ambos sexos, aunque fue mayor el repunte entre las mujeres. En concreto, el paro femenino se incrementó en 25.284 desempleadas respecto al mes anterior (+1,7%), frente a una subida del paro masculino de 5.108 desempleados (+0,5%).

Así, al finalizar el primer mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.469.283 mujeres, su nivel más bajo en un mes de enero en 18 años, mientras que el de varones totalizó 969.779 desempleados.

Por edades, el paro entre los jóvenes menores de 25 años se incrementó un 2,3% en enero, con 4.040 parados más que en el mes anterior, mientras que el paro de las personas con 25 años y más subió en 26.352 desempleados (+1,2%).

Al término del mes pasado, el número total de parados menores de 25 años se situó en 180.892 desempleados, mínimo histórico para un mes de enero.

El paro sobo baja en Baleares

El paro registrado disminuyó en enero sólo en una comunidad autónoma, la de Baleares, que restó 1.260 desempleados en el mes. Por contra, subió en las otras 16 regiones, principalmente en Andalucía (+8.046 desempleados), Comunidad de Madrid (+3.659) y Galicia (+3.113).

En cuanto a las provincias, el desempleo descendió en enero en tres de ellas: Baleares (-1.260 desempleados), Guipúzcoa (-19) y Melilla (-10). Por el contrario, el paro aumentó en el resto de provincias, destacando los incrementos de Madrid (+3.659 desempleados), Sevilla (+2.380) y Asturias (+1.646 parados).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 6.912 desempleados respecto al mes anterior (+2%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 343.693, lo que supone 16.810 parados menos que un año antes (-4,6%).

El 41 por ciento de los contratos son fijos

En enero de este año se registraron 1.163.555 contratos, un 4,1% menos que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 484.295 fueron contratos indefinidos, cifra un 4,7% inferior a la de un año antes. En total, el 41,6% de los contratos realizados en enero fueron indefinidos, porcentaje muy similar al de enero de 2025, cuando la proporción de contratos fijos fue del 41,9%.

Dentro de los indefinidos, en enero se realizaron 234.384 contratos a tiempo completo, un 4,7% menos que en igual mes del año pasado; 132.940 contratos fijos-discontinuos (-9,7% interanual) y 116.971 contratos indefinidos a tiempo parcial (+1,7%). De todos los contratos suscritos en enero, 679.260 fueron contratos temporales, un 3,7% menos que en igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 58,4% de la contratación efectuada en el primer mes del ejercicio 2026.

La tasa de cobertura frente al desempleo está en el 79,1 por ciento

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en diciembre de 2025 (último dato disponible) la cifra de 2.107,3 millones de euros, un 1,1% más que en igual mes de 2024. El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.506,2 euros en el mes de diciembre, un 26,3% más. La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario fue de 1.039,3 euros el pasado mes de diciembre, lo que supone un aumento de 20 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2%). El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó al finalizar 2025 en 1.783.205 personas, cifra un 0,3% inferior a la de diciembre de 2024. La tasa de cobertura frente al desempleo, que un año antes estaba situada en el 78,08%, se situó en diciembre de 2025 en el 79,09%, la más alta en este mes desde 2009. Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que el Ministerio ha publicado este martes las cifras de desempleo de enero de 2026 y la estadística de prestaciones de diciembre de 2025.