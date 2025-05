El precio del alquiler de vivienda sigue disparado en Málaga, a la cabeza de Andalucía

Málaga/Sube menos, pero sube. El coste del alquiler de una vivienda en la provincia de Málaga siguió su ascenso durante el pasado mes de abril, cuando registró una subida del 2% respecto a marzo y un crecimiento interanual del 7,3%, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en 15,65 euros: el más caro de toda Andalucía (y con diferencia), y el sexto de todo el país, por detrás de Madrid (21,10 euros el metro cuadrado), Barcelona (20,66), Baleares (17,99), Gipuzkoa (17,79) y Vizcaya (16,47).

A nivel regional, no fue la malagueña la que más creció en la comparativa interanual, ya que se quedó en el mencionado 7,3%, por detrás de Córdoba (11%), Jaén (11%), Cádiz (10,8%), Granada (8,2%), Almería (8,1%); con el mismo porcentaje que Sevilla y solo por delante de la provincia de Huelva (5,0%). Todo ello según los datos publicados este lunes por el Índice Inmobiliario de Fotocasa.

Por municipios, Málaga capital registró una ligera subida en el precio del alquiler entre marzo y abril -apenas del 1,4%- sin embargo el crecimiento interanual se situó en el 12,2%, estableciendo en 16,12 euros el precio del metro cuadrado. Estepona (7,5% interanual), Torremolinos (4,2%), Marbella, (3,6%), Benalmádena (3,1%) o Fuengirola (1,4%) también registraron crecimientos parecidos, destacando de toda la Costa del Sol el incremento mensual registrado en Mijas, donde el metro cuadrado se encareció de marzo a abril un 7,6%.

La mayoría de las localidades referidas acaparan el top10 de ciudades andaluzas con el metro cuadrado más caro en abril del presente 2025, con Marbella en lo más alto del ranking co un importe de 17,51 euros el metro cuadrado al mes, seguida de Estepona (17,42), Benalmádena (17,21), Torremolinos (17,03), Benahavís (16,95, con una leve bajada del 1,4% respecto a marzo), la gaditana Sotogrande (16,26), Alhaurín de la Torre (16,21), Málaga capital (16,12), Mijas (15,99) y Fuengirola (15,67).

“El mercado del alquiler continúa inmerso en un encarecimiento que no da tregua. Nos encontramos ante una crisis de accesibilidad sin precedentes, alimentada por un fuerte desequilibrio entre oferta y demanda. Por un lado, la demanda sigue creciendo de forma sostenida, impulsada por hogares que no pueden acceder a la compra y un aumento de población que llega por motivos laborales o migratorios. Por otro, el parque de vivienda en alquiler se reduce: muchos propietarios retiran sus inmuebles por la inseguridad jurídica o el atractivo de otras modalidades, dejando a la oferta en niveles críticos. El resultado es un mercado tensionado con el umbral de los 1.000 euros mensuales que ya no solo es exclusivo de Madrid o Barcelona, y se ha convertido en la nueva normalidad en todo el país”, comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Precio del metro cuadrado por provincias En las ocho provincias andaluzas se incrementó el precio de la vivienda en alquiler en abril de 2025, según Fotocasa. Málaga con 15,65 €/m2 al mes

Sevilla con 12,67 €/m2 al mes

Cádiz con 11,68 €/m2 al mes

Huelva con 11,22 €/m2 al mes

Granada con 10,19 €/m2 al mes

Almería con 9,45 €/m2 al mes

Córdoba con 8,55 €/m2 al mes

Jaén con 6,24 €/m2 al mes

Andalucía, por encima de los 11,50 euros el metro cuadrado

La comunidad andaluza ha pasado de una variación interanual del 7,9% de abril de 2024 al 11% detectado en el mismo periodo de 2025. En los últimos 12 meses analizados el precio de la vivienda ha pasado de los 10,40 euros el metro cuadrado en abril de 2024 a los 11,54 euros del año en curso, colocándose ya entre las regiones donde más se encareció el precio del alquiler. Madrid (15,1%), Aragón (14,5%), Cataluña (13,8%), Castilla-La Mancha (12,2%), Andalucía (11,0%), Galicia (10,6%) y la comunidad valenciana (10,3%) crecieron todas por encima del 10% en los últimos doce meses.

En cuanto al ranking de comunidades con el precio de la vivienda más caras para alquilar una vivienda en nuestro país, las cuatro con precios superiores a los 15 euros por metro cuadrado al mes son Madrid con 21,10 euros, Cataluña con 19,01, Baleares con 17,99 y el País Vasco con 16,63. Le siguen Canarias con 14,72, la comunidad valenciana con 13,40, Cantabria con 13,03, Navarra con 12,40, Andalucía con 11,54, Asturias con 10,88, Aragón con 10,80, Galicia con 10,01, Murcia con 9,70, Castilla y León con 9,42, La Rioja con 8,79 y Castilla-La Mancha con 7,84. Extremadura, con 7,09 euros el metro cuadrado al mes, es la región española donde es más barato alquilar una casa.

En España el precio de la vivienda en alquiler subió un 2,5% en su variación mensual y un 12,9% en su variación interanual, situando su precio en 13,89 euros el metro cuadrado en el mes en abril. Este precio sitúa un piso medio de 80 metros en más de 1.100 euros al mes de media. Además, el precio medio del alquiler en España ha experimentado en los últimos seis meses cinco incrementos interanuales de dos dígitos similares a los del año 2018.