El presidente de la CEOE rechaza el debate "ideológico" sobre la energía: "Ninguna sobra"

Cádiz/El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, rehuye el debate político o ideológico en torno a la generación de energía eléctrica en España, por eso rechaza la confrontación que advierte el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desatado sobre energía nuclear versus energías renovables tras el apagón sufrido hace varias jornadas en España (y Portugal). "No estoy de acuerdo. No es un debate ideológico, si nuclear si o nuclear no, más si la Unión Europea, la propia Comisión, dice que la nuclear es energía verde. Hay que gestionar el mix de manera adecuada", responde tras ser preguntado sobre las manifestación del responsable del ejecutivo.

El máximo dirigente de la patronal defiende la importancia de esta gestión, que parte de la necesidad de usar energía de potencia "para equilibrar aquellas procedentes del viento, del agua, del sol". Se trata, insiste, de un "debate técnico", "en el que no sobra ninguna energía, que se demuestra en el mix energético, que en España es equilibrado". De hecho, deja claro el papel de las energías renovables en España, que tiene una gran industria especializada en este sector. "Es una fuente de riqueza y de exportación hacia el exterior, con grandes ingenierías, y se hace una buena gestión", comenta.

Con todo Garamendi reconoce que hace falta "una buena integración de todas las fuentes de energía para que la luz fluya", dentro de la que califica como "esencial" la energía de base, tanto las nucleares como las otras relacionadas con la potencia. "Hay que seguir avanzando tecnológicamente en ver cómo se integran en el sistema las renovables, porque es el futuro, pero ha quedado claro que no sobra ninguna".

"España es un país muy potente en el tema de la energía. Las compañías eléctricas son multinacionales, una de ellas la primera de Europa y la tercera del mundo, y eso es una fortaleza", destaca. Incluso, menciona la necesidad de trabajar en el tema de los proceso, "porque nos hace un país muy atractivo".

En cuanto a la posibilidad de que la factura de la luz suba tras el apagón, considera que no se trata de subir los precios, sino de gestionar. "La verde es una energía más barata, sí, pero si no hay viento, sol o agua, pues hay que encender el motor, usar el gas o lo que sea. La nuclear es el 20% de la energía en base, es una cuestión real, no sobra nada", reitera.

Sobre la reducción de la jornada laboral

El presidente de la CEOE también ha entrado a analizar la reducción de la jornada laboral que el Gobierno lleva al Congreso para su aprobación. "Llevamos con este tema un año. Ha sido un monólogo social, no es un acuerdo social lo que hay entre el Gobierno y los sindicatos, el diálogo social es tripartito, y si es bipartito es entre los sindicatos y nosotros", critica. La patronal, contraria a la medida, pone sobre la mesa datos económicos para rechazarla, entre ellas, un coste de "43.000 millones", "un grave perjuicio para los pequeños comercios, restaurantes, compañías, incluso para cómo se gestionan los turnos en las fábricas".

Según los números que maneja la patronal, la jornada media real en España es de 38,2 horas semanales en los convenios sectoriales, y de 37,6 horas en los convenios de empresa. "Nadie habla de reducir o no las horas, sino de que el sistema para hacerlo en la negociación colectiva, 4.500 mesas abiertas en España con los sindicatos y los empresarios que gestionan este tema, donde se habla de los salarios, de los tiempos, y depende de cada sector se aplica unos criterios u otros", apunta Garamendi, que abunda en su queja.

La organización, que recuerda que Junts ha presentado una enmienda a la totalidad, deja claro que van a hablar con todos los partidos políticos para explicar su posición, para insistir en que hablan especialmente en nombre de las pymes, de las pequeñas empresas, "que son las que van a sufrir". "Ya se está viendo en la creación de empleo en la pequeñísima empresa, que no se da", argumenta. "Hay que analizar estas cuestiones así, y no desde la ideología", sentencia.