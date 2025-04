Las reservas de última hora impulsan la ocupación hotelera en Andalucía en Semana Santa por encima de lo previsto

Sevilla/La ocupación hotelera en Andalucía ha experimentado una notable mejora durante la Semana Santa de 2024, superando las previsiones iniciales gracias al impulso de las reservas de última hora. Según datos proporcionados por la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat), el grado de ocupación media en la comunidad autónoma ha alcanzado el 74,16%, lo que representa un incremento de 3,02 puntos porcentuales respecto al 71,14% que se había estimado previamente al inicio de este periodo vacacional.

Este balance positivo llega tras concluir el primer tramo de la Semana Santa, que "no ha dado ninguna sorpresa y corrobora las previsiones que el sector manejaba justo antes del comienzo de este periodo", según señala la patronal hotelera andaluza. El informe, elaborado a partir de una encuesta realizada por la Fahat, destaca que la evolución favorable se ha concentrado principalmente en el tramo final de la semana, donde se ha podido constatar "una leve mejora de los datos de ocupación inicialmente previstos".

Las reservas realizadas a última hora han sido "clave para esta recuperación", aunque el efecto positivo ha estado parcialmente contrarrestado por las cancelaciones registradas durante el mismo periodo. No obstante, el balance final entre nuevas reservas y cancelaciones ha resultado favorable, contribuyendo al incremento general de la ocupación en los establecimientos hoteleros andaluces.

Comportamiento desigual entre provincias andaluzas

Un aspecto destacable del informe es la disparidad en los resultados obtenidos entre las diferentes provincias andaluzas. Destinos como Cádiz y Málaga han mostrado una evolución especialmente positiva, lo que ha influido significativamente en las estadísticas globales debido al "importante número de plazas que aportan estos destinos al conjunto de la oferta andaluza".

Sin embargo, no todas las provincias han seguido la misma tendencia favorable. El caso más destacado es el de Huelva, que no solo no ha mejorado sus previsiones iniciales, sino que ha experimentado un retroceso de 1,25 puntos porcentuales en su tasa de ocupación respecto a las estimaciones previas. Esta disparidad territorial refleja la complejidad y heterogeneidad del sector turístico andaluz, donde factores locales pueden influir de manera determinante en los resultados de cada destino.

A pesar de estas diferencias geográficas, desde el sector valoran los datos como "razonablemente positivos", especialmente teniendo en cuenta el comportamiento de la demanda en un contexto marcado por "la gran incertidumbre meteorológica" que ha caracterizado este periodo vacacional. El tiempo inestable, con previsiones de lluvia en varias jornadas clave, generó cierta preocupación entre los profesionales del turismo, que temían un impacto negativo en las procesiones y, por extensión, en la afluencia de visitantes.

El impacto de la meteorología en el turismo de Semana Santa

La Semana Santa constituye uno de los periodos vacacionales más importantes para el sector turístico andaluz, especialmente en aquellas localidades con fuerte tradición procesional. La meteorología adversa suele ser uno de los factores que más preocupa a los profesionales del sector, ya que puede provocar la cancelación de procesiones y, consecuentemente, la anulación de reservas hoteleras.

En esta ocasión, a pesar de las incertidumbres meteorológicas, la demanda turística ha mantenido un comportamiento más sólido de lo esperado. Las reservas de última hora han compensado parcialmente las cancelaciones, permitiendo que el balance final mejore las previsiones iniciales. Este comportamiento podría explicarse por la consolidación de Andalucía como destino turístico más allá de sus celebraciones religiosas, con una oferta diversificada que incluye patrimonio cultural, gastronomía y naturaleza.

No obstante, la patronal hotelera andaluza recomienda "ser prudentes" a la hora de valorar estos resultados, ya que la tendencia positiva "no se ha producido en el conjunto de los destinos que conforman la oferta turística andaluza". Esta cautela refleja la complejidad del sector y la necesidad de analizar los datos de manera pormenorizada para obtener una visión completa de la realidad turística regional.

¿Qué es la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos?

La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) es la principal organización empresarial que representa al sector hotelero en Andalucía. Constituida como patronal del sector, aglutina a empresas y asociaciones provinciales relacionadas con la hostelería y el alojamiento turístico en la comunidad autónoma.

Entre sus funciones principales se encuentra la defensa de los intereses del sector hotelero andaluz, la interlocución con las administraciones públicas, la elaboración de estudios e informes sobre la situación del mercado turístico, y el fomento de la calidad y la competitividad de los establecimientos asociados. Periódicamente, como en el caso de la Semana Santa, la Fahat realiza encuestas entre sus asociados para evaluar el comportamiento del sector y ofrecer datos actualizados sobre la ocupación hotelera en la región.

¿Por qué son importantes las reservas de última hora en periodos vacacionales?

Las reservas de última hora representan un fenómeno cada vez más relevante en el sector turístico, especialmente en periodos vacacionales como la Semana Santa. Este tipo de reservas, realizadas pocos días antes de la fecha de estancia, constituyen un porcentaje significativo del total y pueden marcar la diferencia entre unos resultados mediocres y unos datos positivos de ocupación.

Varios factores explican la creciente importancia de este fenómeno. Por un lado, la digitalización del sector ha facilitado enormemente la realización de reservas inmediatas a través de plataformas online y aplicaciones móviles. Por otro lado, los consumidores tienden cada vez más a esperar hasta el último momento para confirmar sus planes vacacionales, lo que les permite tomar decisiones basadas en factores como las previsiones meteorológicas o la disponibilidad de ofertas de última hora.

Para los establecimientos hoteleros, este cambio en los hábitos de consumo supone un desafío en términos de planificación y gestión de la disponibilidad, pero también una oportunidad para maximizar la ocupación y los ingresos en periodos de alta demanda. La capacidad de adaptarse a estas nuevas dinámicas del mercado se ha convertido en un factor clave de competitividad para el sector.

¿Cómo afecta la estacionalidad al turismo andaluz?

La estacionalidad es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sector turístico andaluz. A pesar de contar con condiciones climáticas favorables durante gran parte del año, la región experimenta importantes fluctuaciones en la afluencia de visitantes, con picos pronunciados en verano y periodos vacacionales como Semana Santa, y valles significativos en los meses de temporada baja.

Esta concentración temporal de la demanda genera diversas dificultades para el sector, como la necesidad de contratar personal temporal, la infrautilización de infraestructuras durante parte del año, o la presión excesiva sobre los recursos y servicios en los periodos de máxima afluencia. Por ello, tanto la administración pública como los agentes privados del sector trabajan en estrategias para desestacionalizar el turismo, desarrollando productos y experiencias que resulten atractivas fuera de los periodos tradicionales de vacaciones.

Eventos culturales, turismo de negocios, rutas gastronómicas o experiencias vinculadas al patrimonio natural son algunas de las alternativas que se están potenciando para mantener un flujo más constante de visitantes a lo largo del año, reduciendo así los efectos negativos de la estacionalidad y contribuyendo a la sostenibilidad económica y social del sector turístico andaluz.