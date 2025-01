Riesgo en la Inteligencia Artificial: China liberaliza, EEUU restringe

La fuerte caída de un 17% en una sesión de la compañía Nvidia, fabricante de chips, y el cuestionamiento del liderazgo absoluto de Estados Unidos en Inteligencia Artificial (IA) abre un panorama muy interesante de volatilidad en tecnologías que parecían reservadas a unos pocos actores. Hay que mencionar como detonador el extenso artículo publicado el pasado viernes por la revista The Economist, en el que sostenía que China se ha consolidado como alternativa en lenguajes de IA. En efecto, el Large Lenguage Model (LLM) de la compañía DeepSeek, en su versión v3 maneja 685 mil millones de parámetros, el mayor sistema de análisis y generación de textos que puede descargarse de forma libre; además es eficiente y barato al hacer menos necesario el consumo de chips. No es la primera incursión de China en este campo, pues el chatbot QwQ de Alibaba tenía una capacidad de razonamiento similar al de Google, en una carrera donde pensar, preguntar, comprender, se convierten en el paradigma para las máquinas de nuestro tiempo.

Tencent y Huawei, por su parte, ya desarrollaban sus propios modelos, y en este contexto DeepSeek, vinculado al fondo de inversión High-Flyer, dispone de recursos económicos y capacidad computacional para desarrollar una IA que se concibe como un bien público. Su sistema de funcionamiento permite que los chips se hablen entre sí, simplifica tareas y redondea resultados cuando no es necesaria una precisión absoluta, y trabaja paso a paso dividiendo los problemas por partes; en un ejemplo habitual, si le pides cuál es la quinta ciudad española por habitantes, no necesita tener la respuesta almacenada, sino que hace una pequeña lista de las más pobladas, y escoge la quinta. Siempre ha sido una virtud de los viejos informáticos reducir las necesidades de computación mediante el ingenio en la programación, pero en los últimos años la enorme capacidad de los ordenadores ha producido un gigantismo apoyado en la capacidad ilimitada de los chips, y de ahí el éxito de compañías como Nvidia. Sin embargo, no es desconocido en el mercado la posición aventurada de esta compañía, que domina el mercado de chips, pero mezcla sus intereses comerciales con los de los clientes; al proporcionar crédito a esos clientes y también participar en sus empresas, infla la demanda y corre un riesgo, pues su garantía son las expectativas de sus propios contratos. A su vez, Nvidia recibe créditos de bancos y fondos para sus operaciones financieras, lo que da como resultado un fuerte endeudamiento; esta expansión en parte artificial ha hecho que en un año duplique su valor en bolsa, y su precio respecto a beneficios sea 47 (se valora con el supuesto de que el beneficio actual se mantiene 47 años); ya está recuperando, pero estas cifras y sus circunstancias siguen ahí.

Cuando se compara la arquitectura de IA en chats, Open AI en Estados Unidos da un resumen del proceso y una conclusión, y a veces una justificación de la misma, que es relevante en casos por ejemplo en que el lenguaje pueda ser ofensivo, pero el proceso de razonamiento permanece oculto. En el caso de China tienen sus propios fantasmas con la censura y respuestas que políticamente no se admiten, pero los chinos hacen algo sorprendente y es dar publicidad a todo lo que desarrollan , y a lo de los demás; así, cuando sale DeepSeek v3, 139 coautores publican un artículo con todos los detalles del proceso, con lo que restan valor a la aplicación y a otras similares de compañías norteamericanas.

Otra cuestión aún más importantees la que señaló en su día John Villaseñor de la Brooking Institution, y vuelve a poner de manifiesto ahora, y es la regulación norteamericana en IA y las limitaciones que impone a la exportación. En Estados Unidos está vigente una norma que exige información detallada a las compañías sobre modelos potentes de IA y localización y medidas de protección físicas y de ciberseguridad para grandes centros de proceso de datos. El objetivo es disponer de información por el gobierno sobre bases de datos de interés, y protegerse de adversarios políticos. Sin embargo, este conocimiento hace vulnerable a las empresas, pues si es difícil protegerlo dentro, mucho más cuando se comparte, aunque sea con políticos y funcionarios públicos; aunque el ejemplo no sea muy bueno, se pone como referencia un gran negocio de joyería, cuyos sistemas de protección en todas sus fases debe permanecer lo más secreto posible para evitar robos. Por otra parte, las limitaciones a la exportación de IA por motivos de seguridad, hace que Estados Unidos tenga tres grupos de países, uno de 18, donde está España, con escasas restricciones; otro con grandes restricciones, que incluye a China; y un tercero de 150 países con criterios discrecionales. El resultado de esta división y otras restricciones en volumen es que la exportación de chips y modelos desde Estados Unidos está muy limitada por motivos de seguridad política, pero las empresas se resienten porque la demanda de chips no es sólo para IA sino análisis de grandes bases de datos, problemas de optimización, y generar gráficos.

Tres ideas surgen de aquí. La primera, que China es capaz de competir en sistemas de IA, adaptándose en un tiempo muy breve a avances que parecen únicos y hasta ahora eran dominio de un puñado de compañías; y además lo hace con procesos más económicos. La segunda es la estrategia que no sabemos en qué terminará de dar difusión a estas tecnologías, con lo que pierden el privilegio del conocimiento, pero lo hacen perder también al resto de la competencia que tienen desarrollos similares. En tercer lugar, el nuevo gobierno de Estados Unidos se enfrenta a un dilema existencial entre la seguridad nacional, el acoso a países, y limitar a sus propias compañías el acceso al mercado global; este es un problema definido y real donde se va a comprobar la capacidad de un gobierno, que hasta ahora sólo crea problemas, para encontrar soluciones.