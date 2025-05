Sanción millonaria por las horas extras de un millar de conductores de Uber en Sevilla

Juan, nombre ficticio para proteger la identidad del conductor de VTC que usa la plataforma de Uber, declara que "siguen sin pagarnos las horas extras que trabajamos. Sólo si te pones muy pesado te dicen que compenses al día siguiente pero lo normal es que no te abonen en tu nómina las horas extraordinarias trabajadas".

Este conductor de VTC que usa la plataforma de Uber en Sevilla afirma que su jornada es de 7,50 horas cada día "y se supone que tenemos 10 minutos para llevar el coche a repostar, limpiarlo por fuera y llevarlo a la base, algo que es imposible". Asegura Juan que "se tardan unos 15 o 20 minutos en repostar y limpiar el coche, y otros 15 minutos en el recorrido desde la gasolinera hasta la base".

Por otra parte, explica que los conductores tienen disponibles doce horas el vehículo "para incentivar un incremento de la nómina si se alcanzan unos ingresos estipulados. Es difícil alcanzar ese objetivo y si no lo logras, nadie te paga las horas extras que has trabajado". En cuanto a la sanción que la Tesorería de la Seguridad Social ha impuesto a Ares Capital, titular de las licencias que usa la plataforma Uber, asegura que "el sistema de control para determinar el número de horas extraordinarias trabajadas por los conductores de VTC no es bueno. De hecho, si estás parado 10 minutos en un atasco y no llevas clientes te cuenta como descanso".

En Sevilla, Ares Capital tiene más de un millar de conductores que usan la plataforma Uber. Muchos de esos conductores han sido subrogados por la compañía Moove Cars, que tiene vinculación empresarial con Ares Capital, según fuentes consultadas por este periódico.