Selectra traslada parte de su sede corporativa a Sevilla y prevé doblar el empleo en Andalucía

Sevilla/ Selectra, la empresa especializada en la gestión de contratos de energía, telecomunicaciones, seguros o alarmas, continúa su expansión en Andalucía, región que ha convertido en su principal base de operaciones.

Fundada en 2013 por dos jóvenes sevillanos, Jaime Arbona y Gonzalo Lahera, inicialmente se instaló en Madrid porque las compañías grandes -sus principales clientes- estaban allí y “la capital se veía como el punto de encuentro”, según explica Gonzalo Lahera, codirector de Selectra junto a Arbona. Lo que proponían a las comercializadoras en esos momentos iniciales era cobrarles una comisión no solo por la captación de un cliente sino por el servicio posterior, que va desde el control de los gastos a la gestión de cualquier problema de las facturas. “Eso, a nivel nacional, no estaba en el mercado, nosotros ofrecíamos algo más que lo que había en ese momento”, añade, de ahí la importancia del cara a cara.

Pero, con la empresa consolidada, apostaron por su origen y en los últimos años han ido abriendo sedes en distintos puntos de Andalucía. Entre todas, suman unos 410 trabajadores (200 en Sevilla, 90 en Córdoba, 70 en Cádiz y 50 en Málaga) de los 1.200 aproximadamente que hay en toda España, con Madrid y Valencia como los otros centros españoles.

Los directivos de Selectra pretenden hacer crecer la empresa en el sur y doblar el número de empleados, hasta superar los 800. Ya está en marcha el proceso, pues de forma más o menos inminente se va a trasladar la sede de Málaga a un emplazamiento más céntrico y amplio, lo que permitirá que haya espacio para hasta triplicar el número de empleados. De momento, se pasará de 50 a 100. También se busca un nuevo emplazamiento para Cádiz, más amplio, para llegar a 150 trabajadores, y se va a trasladar parte de la sede corporativa a Sevilla. Ya hay personal del equipo de desarrollo n la capital hispalense y van a trasladarse también empleados de producto, marketing digital y comercial.

“Tenemos a muchas personas de Sevilla que trabajan en Madrid –afirma Lahera— y les ofrecemos la posibilidad no solo de volver, sino de que trabajen unos días aquí (en Sevilla) y otros en Madrid”. “No se trata de trasladar la sede de madrid sino de ampliarla”, precisa Borja Osta, subdirector de Selectra. Los propios directivos principales son un ejemplo de esta doble ubicación de la sede principal: Gonzalo Lahera vive en Sevilla y Jaime Arbona y Borja Osta en Sevilla.

La empresa facturará cerca de 50 millones de euros en 2024, casi 10 millones más que en 2023, y prevé crecer un 23% el año que viene. “Nuestro objetivo siempre es avanzar siempre un 25% respecto al año anterior y hasta ahora históricamente lo hemos conseguido, salvo en 2020, el año de la pandemia”, señala Lahera. Está presente físicamente en México, chile y Perú y opera desde España en Colombia y Argentina, con el objetivo de validar el modelo de negocio antes de expandirse en esos territorios.

La empresa se dirige a todo tipo de clientes, desde particulares a grandes multinacionales, pasando por pymes y autónomos. Ofrece un servicio básico sin coste (paga la comercializadora) en el que Selectra no solo capta la “mejor oferta” sino que ofrece el “mejor proceso”. Lahera pone el ejemplo de alguien que se muda y lo que quiere es “encontrar las facturas a su nombre, internet y el seguro contratado, etc. Que el ahorro no solo sea de dinero sino de tiempo y preocupaciones”, afirma. De hecho, para cubrir todas las posibilidades de gastos domésticos y para casos como este Selectra ha entrado en los últimos tiempos en el segmento del agua.

Evento de Selectra Empresas en Sevilla

Gonzalo Lahera y Borja Osta estuvieron hace unos días en Sevilla en el Club Antares de la Cámara de Comercio presentando Selectra Empresas, el segmento enfocado a las compañías. El 85% de sus clientes son particulares (incluidos los autónomos) y el 15% firmas cuya preocupación es el ahorro, pero van más allá. “Quieren control, contabilidad y orden; es decir, tener todos estos gastos optimizados y despreocuparse. Que cuando surja una incidencia Selectra recoja el problema y se pelee con quien se tenga que pelear”, explica Lahera.

Tanto para particulares como para empresas Selectra ha desarrollado Myselectra, una aplicación que permite conectarse a la información del consumo en tiempo real. “Y además se la ofrecemos en céntimos, que se entiende bien. Si ponemos el contador de la ducha en litro no te enteras bien, pero si está en céntimos ya eres más consciente”.

Marca francesa con autonomía propia

Los fundadores de Selectra en España fueron de Erasmus a Paris y terminaron trayéndose una empresa a su país, así de literal. Selectra es una marca francesa que opera desde 2007 y con la que los ahora directivos sevillanos contactaron para ver la posibilidad de llevar el negocio a España. Materializaron el proyecto en 2013, con un 50% propiedad de los dueños franceses y un 50% de los españoles. La Selectra española opera en los mercados de España, Portugal y Latinoamérica. La francesa en el francés y con otros socios o sin ellos en otros países de Europa, La India y Japón. La Selectra francesa incluso tiene centros en España y Andalucía, en nuestra región en Sevilla y Málaga, y desde el sur gestiona el mercado francés.