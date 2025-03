Los sindicatos proponen movilizaciones por el bloqueo del convenio de la Vid en el Marco de Jerez

Jerez/Los trabajadores de las bodegas del Marco de Jerez decidirán el próximo 8 de abril en asamblea si emprenden movilizaciones ante el bloqueo de la negociación del convenio de la Vid. A los sindicatos se les ha agotado la paciencia sin que la patronal bodeguera Fedejerez haya dado señales de querer reanudar los contactos, paralizados desde hace cinco meses.

Ante el enfriamiento de la negociación tras más de un año sin avances -el convenio expiró el 31 de diciembre de 2023-, CCOO y UGT someterán a votación de los trabajadores una propuesta de inicio de movilizaciones a corto plazo, sin descartar la posibilidad de una huelga general.

En concreto, CCOO contempla desde concentraciones a paros totales, que comenzarían después de Semana Santa, como medida de presión tras el rechazo de la patronal a las dos últimas propuestas de reunión realizadas por la comisión negociadora para retomar la mesa de diálogo.

“Basta ya, que no nos engañen”, reza en una circular remitida recientemente por CCOO a sus delegados en el sector de la Vid, que aglutina a unos 1.100 trabajadores fijos, pero del que dependen más de 6.000 si se incluyen fijos-discontinuos, temporales y personal de subcontratas.

El sindicato mayoritario recordaba en su escrito los puntos calientes de la negociación sobre los que las partes mantienen posiciones muy distantes que impiden alcanzar un acuerdo y que han provocado el enfriamiento de la negociación, entre ellos la revisión salarial, sobre la que Fedejerez mantiene una propuesta “ridícula”, muy alejada del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) suscrito por los sindicatos y las patronales a nivel nacional, y que “dijeron que iban a respetar”, explica Manuel Romero, responsable de CCOO Industria en el sector de la Vid.

Los sindicatos reclaman un suelo de subida del 3% para cada uno de los dos primeros años del convenio (2024 y 2025), como establece el AENC, con una cláusula de garantía salarial, mientras que para el tercer año de vigencia (2026) proponen aplicar el IPC del año anterior o cualquier fórmula que evite la pérdida de poder adquisitivo.

La última propuesta de la patronal bodeguera, que rechazó extender el convenio a cuatro años (hasta 2027) como pretendían los sindicatos ante la actual incertidumbre económica, contempla por el contrario un incremento salarial del 1,5% tanto para 2024 como para 2025, reduciéndola al 1% para 2026. La subida, además, se sujeta a la eliminación de la paga del 1% y al mantenimiento de la antigüedad congelada.

La plataforma sindical está dispuesta a negociar la flexibilidad, pero se oponen frontalmente a que sea “moneda de cambio” en el convenio, por lo que rechazan de plano que sea gratuita. “Podemos entender que ocasionalmente las empresas puedan necesitar de cierta flexibilidad para trabajar fuera del horario habitual, en sábados, domingos o festivos, aunque esto no debe ser la norma ni tampoco ha de servir para incrementar la jornada anual, menos ahora cuando se pretende reducir la misma”, señala CCOO en su circular, en la que aboga por que esté siempre justificada, sea de carácter voluntario, implica un descanso compensatorio y una retribución digna.

Fedejerez apuesta, sin embargo, por que “la voluntariedad sea para decidir si abona horas extraordinarias o un complemento de 40-50 euros por esos días, y disfrutar el descanso semanal en otro día laboral fuera del periodo de alta producción”.

Los contratos fijos-discontinuos y las licencias son los otros dos puntos en los que no hay acercamiento entre las partes. En el primero de los casos, CCOO recuerda que, al hilo de la última reforma laboral, los sindicatos abogan por la introducción de la figura del fijo-discontinuo con el establecimiento de criterios objetivos y formales para su llamamiento, no así elementos subjetivos “como la evaluación del desempeño que plantea Fedejerez”. La patronal pretende además prevalezcan los acuerdos internos ya firmados sobre esta materia en las bodegas, para regular sólo en aquellas en las que no esté contemplada esta figura.

En cuanto a las licencias, los sindicatos defienden la adaptación del convenio a “todas” las mejoras previstas en el Real Decreto sin renunciar a las de fallecimiento, hospitalización, accidente, permiso retribuido de hasta ocho días por acompañamiento de un familiar al médico fuera de la localidad o incluso el día de asuntos propios “que tanto nos costaron conquistar”, todas ellas “cuestionadas por la patronal en esta negociación”.