Sofistic: inteligencia artificial con sello malagueño para identificar amenazas de ciberseguridad

Málaga/El reto de la ciberseguridad en las empresas no es cosa del futuro, es una realidad que está muy presente y que la gran mayoría de compañías están aplicando en su día a día para no ver comprometidos ni su integridad ni sus datos por medio de un ciberataque. En este sentido, no son pocas las tecnológicas que diseñan sistemas y herramientas destinadas a dotar a terceros de esta tranquilidad. Es el caso de Sofistic, que desde el Málaga TechPark ha desarrollado un avanzado modelo de inteligencia artificial para la clasificación de alertas de ciberseguridad según su riesgo. La solución, que combina las últimas tecnologías de aprendizaje profundo y análisis de lenguaje (LLM), ha demostrado un 95% de precisión en la designación de la criticidad de las alertas respecto a los análisis humanos manuales.

La nueva herramienta ha sido alimentada y es entrenada diariamente con base de datos anónima del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de Sofistic, distribuido en dos continentes y con una experiencia de 18 años en España y Latinoamérica, especialmente en el sector bancario e infraestructuras críticas. El sistema evalúa las alertas recibidas, a partir de datos no estructurados, comprende las correlaciones de interés y automatiza la clasificación en función de su severidad. La solución prioriza las alertas de riesgo alto o crítico para que los analistas puedan trabajar en ellas y, así, agilizar los tiempos de respuesta.

Con esta iniciativa, la compañía, filial de ciberseguridad de la empresa tecnológica de servicios digitales Cuatroochenta, se posiciona en la carrera tecnológica por la creciente necesidad, tanto en España como en Europa, de soluciones que minimicen la dependencia tecnológica con terceros. Jaume Barrios (responsable de IA), Nicolás Betancourt (científico de datos), Sergi Fuster (científico de datos), Manuel Ginés (líder de I+D+i de Sofistic) y Abel Herrero ( jefe de equipo de SOC) son las personas que han conformado el equipo que ha contado con la colaboración del grupo de investigación Temporal Knowledge Bases Group (TKGB) de la Universitat Jaume I de Castelló, liderado por el catedrático Rafael Berlanga.

"Nuestro modelo no quiere sustituir a las plataformas ya existentes, sino complementarlas. Después de pasar ese primer filtro cuando llegan al SOC, las alertas son clasificadas por nuestro sistema de manera que facilita y optimiza el trabajo de los analistas. El tiempo de respuesta es clave en la gestión de las alertas de ciberseguridad para minimizar su posible impacto", asegura Barrios, responsable de IA de Cuatroochenta y uno de los desarrolladores del modelo.

El desarrollo se enmarca en un proyecto con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Récord de facturación en 2024

La cifra de negocio de Cuatroochenta en el pasado ejercicio 2024 alcanzó los 27,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 23% con respecto al año anterior, un beneficio neto que por primera vez superó el millón de euros y un músculo financiero apoyado en sus distinas líneas de negocio: desde sus plataformas de gestión de instalaciones y servicios (FAMA y CheckingPlan) hasta sus soluciones verticales de software empresarial como partner de Microsoft (Ekamat) y Zoho (Conpas), pero especialmente en los servicios de ciberseguridad, en los que se incluye la mencionada Sofistic, que representa más del 42% de la cifra total de negocio tras lograr un crecimiento del 38%, mejorando sustancialmente su rentabilidad.

“Cuatroochenta demuestra así su capacidad para generar caja operativa positiva y acelerar el desapalancamiento del grupo, así como el aumento de la inversión y el crecimiento”, según explicaba el director financiero de la compañía, Javier Rillo, quien también destacaba que todas las cifras están por encima de las previsiones de analistas como JB Capital.