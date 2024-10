Trabajo pone fecha al fin de la negociación sobre la reducción de jornada: 11 de noviembre

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha planteado este martes en la mesa de negociación para la reducción de la jornada laboral "su última propuesta", a la que ha incorporado la concesión de ayudas directas para estimular la productividad de hasta 6.000 euros a casi medio millón de empresas de menos de cinco trabajadores de los sectores de la hostelería, comercio, peluquerías, limpieza y agricultura.

Estas ayudas directas a la productividad, a la que se destinarán en total entre 350 y 375 millones de euros, podrán ser destinadas por las microempresas que se beneficien de las mismas a digitalizar los sistemas de control horario, a emprender nuevos modelos de negocio, como el comercio electrónico, y fomentar su digitalización.

Así lo ha explicado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que ha dejado claro que los agentes sociales tendrán que responder el lunes 11 de noviembre con un 'sí o un no' a esta propuesta una vez consulten a sus respectivos órganos de dirección, pues ha insistido en que será la última.

También ha advertido de que si la CEOE no se suma al acuerdo para reducir por ley la jornada laboral semanal hasta las 37,5 horas algunas de las propuestas que se han hecho desde Trabajo para atraerla al acuerdo podrían desaparecer.

"El escenario óptimo es que las cuatro organizaciones (CCOO, UGT, CEOE y Cepyme) se sumen al acuerdo. Es un gran esfuerzo económico (...) Pero si la patronal no entra en el acuerdo, el Gobierno intentará acordar esta medida con las organizaciones sindicales y no hay duda de que la geometría de esta propuesta cambiará y algunos elementos podrían quedar fuera si la patronal no entra en el acuerdo", ha subrayado.

Estas ayudas directas, de hasta 6.000 euros por microempresa, se suman al llamado 'Plan Pyme 375', dirigido a empresas de menos de diez trabajadores, con medidas de asesoramiento y bonificaciones a la creación de empleo fijo y a la conversión de contratos a tiempo parcial en contratos a tiempo completo que se deriven de la reducción de la jornada. Estas bonificaciones, ha dicho Pérez Rey, podría ir desde el 20% al 100% de las cotizaciones empresariales, aunque está por ver la estructura que tendrá finalmente.

"En este proceso de negociación ha habido invitaciones claras a que la patronal se pronunciara. Y esto tampoco es un ultimátum. Yo lo que estoy diciendo es que 13 reuniones después y 10 meses después y habiendo el Gobierno completado absolutamente su propuesta, la mesa ya no puede dilatarse más. Por lo tanto, el día 11 el Gobierno quiere un sí o un no", ha señalado el secretario de Estado.

Sobre cuándo entrará en vigor la reducción legal de la jornada laboral semanal sin merma salarial, Pérez Rey ha indicado que el escalón intermedio previsto en el acuerdo (38,5 horas semanales este año) será difícil que entre en vigor "por una razón puramente cronológica", pues no parece que vaya a dar tiempo a implantarlo.

"Naturalmente, si la negociación parlamentaria de esta ley tuviera la suficiente rapidez y lográramos llegar antes de que el año terminara, algo que es ciertamente difícil dado los plazos de tramitación dentro del Gobierno a los que luego hay que sumar los mínimos plazos de tramitación parlamentaria, es muy difícil que en 2024 lleguemos a las 38 horas y media", ha explicado.

Así, ha afirmado que el Gobierno trabaja ya con la idea de incorporar la reducción a 37 horas y media en 2025. "Y, por lo tanto, el objetivo del Gobierno es alcanzar esa reducción horaria prescindiendo del escalón intermedio y acudir directamente a las 37 horas y media en 2025. Intentaremos hacerlo lo antes posible para que durante ese año ya desde el inicio pueda aplicarse esta reducción de jornada", ha recalcado.