Trump suspende 90 días los aranceles excepto a China

washington/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles una pausa de 90 días en la aplicación de aranceles a aquellos países que no han tomado represalias comerciales contra su plan arancelario y han buscado una solución negociada.

Entre ellos se encuentra la Unión Europea, que según confirmó la Casa Blanca estará sujeta a una tasa del 10% durante ese tiempo, en lugar del 20% decretado por el presidente de EEUU hace justo una semana.

El republicano explicó en su red social Truth Social que su decisión obedece a que más de 75 países han buscado negociar con Washington y "no han tomado represalias contra Estados Unidos".

"He autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este periodo, del 10%, también con efecto inmediato", declaró.

En cambio, subió la presión sobre China y elevó "con efecto inmediato" sus aranceles hasta el 125% porque considera que Pekín cometió una "falta de respeto" al imponer gravámenes en represalia contra Estados Unidos.

Trump se mofó el miércoles por la noche de las decenas de países que han contactado con la Casa Blanca para buscar una solución negociada a los aranceles. "Estos países nos están llamando. Me están besando el culo. Se mueren por llegar a un acuerdo", dijo Trump ante el Comité Republicano.

Trump agudizó el miércoles pasado su guerra comercial al anunciar el 10% de aranceles para casi todos los países del mundo, mas gravámenes adicionales para algunas naciones y bloques comerciales, como la Unión Europea (UE), cuya tasa total asciende al 20%. Los aranceles del 10% entraron en vigor el sábado pasado y los adicionales este miércoles.

La Unión Europea

Justo este miércoles, los Estados miembros de la UE dieron luz verde a medidas para responder a los aranceles de Trump, aunque no a los más recientes, sino a los del 25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio que el mandatario impuso el pasado 12 de marzo.

Por eso el presidente de EEUU los ha incluido en la lista de beneficiados por esta especie de medida de gracia.

El líder demócrata del Senado califica de "caos" la estrategia arancelaria de Trump

"Sigue cambiando las cosas de un día para otro. Sus asesores se pelean entre ellos, se insultan, y no se puede gobernar un país con semejante caos", dijo el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en una rueda de prensa que en principio estaba programada para llamar la atención sobre la caída de la bolsa pero que coincidió con la enésima bomba arancelaria de Trump.

Schumer añadió que el peligro de los aranceles no había pasado y atribuyó su marcha atrás a la reacción de todo el país. "Donald Trump está sintiendo el calor de los demócratas y de todo Estados Unidos sobre lo malos que son estos aranceles", dijo Schumer. "Se está tambaleando, está retrocediendo, y eso es algo bueno".

Bessent confirma negociaciones iniciales con economías asiáticas

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó esa pausa de 90 días y anunció que la "base" arancelaria global será del 10%, también para México y Canadá. Bessent también indicó que EEUU, llevará a cabo las primeras negociaciones con Vietnam, Japón, Corea del Sur y la India.

El secretario del Tesoro compareció ante los medios en la Casa Blanca pocos minutos después de que Trump anunciara en Truth Social su nuevo plan arancelario.

Ante las cámaras, Bessent presentó la pausa como parte de la estrategia del mandatario y no como una reacción a las recientes caídas en los mercados bursátiles, asegurando que las acciones de Trump han surtido efecto al motivar a algunos de los países más cercanos a China, como Vietnam, a buscar acuerdos con Washington.

"No respondan con represalias y serán recompensados", afirmó Bessent al delinear la postura negociadora de Trump.

Según explicó, esta pausa permitirá abrir un espacio de diálogo para alcanzar nuevos acuerdos comerciales con los 75 países que, según la Casa Blanca, han contactado con Washington desde el pasado 2 de abril. "Estamos dispuestos a escuchar a cualquier país del mundo que quiera venir a negociar", subrayó el titular del Tesoro.

Bessent confirmó también que naciones como Brasil y otros países de América Latina, afectados por la nueva "tasa base" del 10%, mantendrán ese nivel arancelario durante los próximos 90 días.

El funcionario aseguró que Trump ha demostrado "gran valentía" al mantenerse firme con el objetivo de renegociar con países que, a su juicio, mantienen déficits comerciales significativos con Estados Unidos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también defendió que esta era la estrategia de Trump desde el principio y que no tomó la decisión en reacción a las caídas en los mercados.

En tono irónico, criticó a los medios por no haber entendido el enfoque negociador del presidente y se refirió al libro que Trump publicó en 1987, The Art of the Deal (El arte de la negociación).

"Muchos de ustedes no lo entendieron. No han comprendido lo que el presidente Trump está haciendo aquí", declaró Leavitt, acompañada por Bessent.