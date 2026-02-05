Unicaja activa una línea de financiación para apoyar a los afectados por las inundaciones

Unicaja ha habilitado una línea especial de financiación al 0% de interés (0% TAE) para apoyar a los afectados en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura por las inundaciones ocasionadas por las borrascas registradas entre diciembre de 2025 y principios de 2026.

La entidad ha informado este jueves de esta línea destinada a la reconstrucción, rehabilitación y reposición de bienes dañados, y ha señalado que contempla ampliar la medida a otras zonas del país que también hayan sufrido daños significativos.

Las intensas lluvias y temporales de viento registrados han provocado daños significativos en infraestructuras, viviendas, explotaciones agrícolas, negocios locales y otros bienes personales.

"Con el fin de contribuir a la recuperación lo antes posible", Unicaja ha diseñado esta línea que permite financiar la reconstrucción, rehabilitación, reparación y adquisición de bienes afectados. Además, ofrece a los damnificados la posibilidad de anticipar el cobro de las indemnizaciones de las compañías aseguradoras.

El banco enmarca esta iniciativa en su apoyo a los territorios en los que está presente y en su voluntad de favorecer y facilitar el desarrollo económico y social, con especial atención a aquellas áreas afectadas por catástrofes naturales, en el ejercicio de su política de sostenibilidad.