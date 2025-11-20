El vídeo resumen de la VII Edición de los Premios de Innovación Sostenible de BBVA y Grupo Joly

En un contexto en el que los retos medioambientales, sociales y económicos exigen nuevas formas de actuar y pensar, BBVA y Grupo Joly reconocen el esfuerzo de personas, empresas, organizaciones e instituciones que apuestan por modelos responsables y eficientes gracias a sus Premios de Innovación Sostenible.

En su séptima edición, organizada en Cádiz, Cooperativa Las Virtudes, representada por su presidente Bartolomé Ramírez; Carlos O'Connor, médico especialista en otorrinolaringología; y Antonio Hoteles Zahara, de la mano de su propietario, Antonio Mota, fueron los galardonados.

A lo largo del acto intervinieron José Antonio Hidalgo, director de Diario de Cádiz; Juan José Sánchez Infante, director de Pymes de la Territorial Sur de BBVA; Miguel Ángel Turci, experto en transformación digital, medios de comunicación e inteligencia artificial; y Bruno García, alcalde de Cádiz.