Zoho refuerza su ecosistema con nuevas capacidades de IA generativa en su CRM y una versión empresarial de su navegador Ulaa

Zoho Corporation ha anunciado importantes actualizaciones en dos de sus productos clave: su plataforma de experiencia del cliente, que ahora incorpora funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial generativa y orquestación de flujos de trabajo, y el navegador Ulaa, que estrena una versión empresarial diseñada para responder a las exigencias de seguridad y control del entorno corporativo moderno.

Democratización del CRM con inteligencia artificial avanzada

Con el objetivo de facilitar el acceso a sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM) a todos los departamentos de una organización, y no solo a los equipos de ventas, Zoho lanza CRM For Everyone. Esta propuesta busca romper con las barreras tradicionales de uso de estas herramientas, y lo hace apalancándose en Zia, su motor interno de inteligencia artificial.

“En una empresa, son muchas las personas que necesitan acceder a la información de los clientes. Históricamente, los CRM han estado relegados solo a los equipos de ventas”, ha señalado Sridhar Iyengar, Director General de Zoho en Europa. “Con CRM For Everyone, cualquier usuario puede construir, modificar o ampliar su CRM sin ser un experto, gracias a simples instrucciones de texto y a las capacidades avanzadas de Zia”.

Entre las nuevas funcionalidades impulsadas por Zia se destacan:

Ask Zia para informes: permite a los usuarios generar informes personalizados mediante solicitudes en lenguaje natural, supervisando y ajustando el proceso en tiempo real.

Creación de módulos personalizados sin código: mediante lenguaje sencillo, se pueden configurar módulos, tipos de campo y permisos sin necesidad de conocimientos técnicos.

Flujos de trabajo automatizados: a través de simples mensajes, Zia actúa como agente para generar procesos automatizados adaptados a las necesidades específicas del usuario.

Imagen a lienzo: esta función transforma imágenes en diseños visuales aplicables al sistema CRM, optimizando la presentación de datos e interfaces.

Además, dos nuevas capacidades, Connected Records y Connected Workflows, permiten la conexión automática entre módulos y equipos. Así, se asegura que ventas, marketing, finanzas, talento humano, legal y atención al cliente compartan el mismo contexto en cada punto del ciclo de vida del cliente, aumentando la coherencia y la calidad de la experiencia ofrecida.

Privacidad y seguridad en el centro con Ulaa Enterprise

Paralelamente, Zoho ha lanzado Ulaa Enterprise, una versión reforzada de su navegador Ulaa, que apunta directamente a los desafíos de seguridad actuales en los entornos empresariales. Diseñado desde cero con un enfoque en la privacidad y la protección de datos, Ulaa Enterprise integra controles avanzados que evitan el uso de soluciones adicionales o entornos virtuales, reduciendo costes y complejidades.

“El navegador se ha convertido en la principal superficie de ataque en muchas organizaciones. Ulaa Enterprise ofrece una solución de seguridad proactiva y completa para mitigar estos riesgos sin comprometer la experiencia del usuario”, explicó Iyengar.

Entre sus principales características, Ulaa Enterprise incluye:

Gestión centralizada de políticas: los administradores pueden definir y aplicar reglas sobre descargas, extensiones, comportamiento del usuario y accesos.

Prevención de pérdida de datos (DLP): bloquea acciones no autorizadas como cargas, copias, capturas de pantalla y descargas de información sensible directamente desde el navegador.

Control granular y auditoría: ofrece visibilidad completa sobre la actividad del navegador y permite ajustar políticas con precisión para cada usuario o grupo.

Ulaa Enterprise también incorpora mejoras impulsadas por Zia, como ZeroPhish, que detecta intentos de phishing antes de que el usuario interactúe con enlaces peligrosos, y una categorización inteligente de sitios web que bloquea automáticamente contenido no seguro. Asimismo, organiza las pestañas abiertas en función del comportamiento del usuario, mejorando la productividad sin afectar la seguridad.

La solución está diseñada para facilitar su adopción tanto por empleados como por equipos de TI, con una implementación sencilla, bajo consumo de recursos y compatibilidad multiplataforma, incluyendo versiones para Android e iOS.

Compromiso con una IA responsable y útil

Tanto en CRM For Everyone como en Ulaa Enterprise, Zoho mantiene su enfoque ético respecto a la inteligencia artificial. La compañía destaca que sus modelos contextuales, asistenciales y agénticos no se entrenan con datos de clientes ni retienen información personal. Además, prioriza la utilidad práctica de la IA sobre el tamaño de los modelos, evitando así sobrecostes innecesarios para los usuarios.

Este enfoque ha sido ampliamente reconocido en el sector. “Zoho está cumpliendo la promesa de la IA generativa de eliminar barreras tradicionales en la experiencia del cliente”, ha destacado Keith Dawson, director de investigación en ISG Software Research. Por su parte, Thomas Wieberneit, fundador de AheadCRM, ha subrayado que “con Ulaa Enterprise, Zoho ha construido un ecosistema de seguridad sin rival en el mercado tecnológico actual”.

Sobre Zoho Corporation

Zoho es una de las compañías tecnológicas más prolíficas, con más de 55 aplicaciones que abarcan áreas clave como ventas, marketing, atención al cliente, contabilidad y colaboración. Con más de 15.000 empleados y presencia en más de una docena de países, la empresa cuenta con más de 100 millones de usuarios globales y opera sus propios centros de datos, incluyendo dos en Europa.

Con este doble lanzamiento, Zoho reafirma su compromiso con la innovación centrada en el cliente, la privacidad y el empoderamiento de los usuarios a través de la tecnología.