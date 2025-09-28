Zona Franca de Cádiz piensa ya en la edición de 2026 del Blue Zone Forum

Una de las imágenes que dejó la jornada inaugural del Blue Zone Forum, en la que aparecen juntos el alcalde de Cádiz, Bruno García, y el delegado especial de la Zona Franca en Cádiz, Fran González

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, el socialista Fran González quiso hacer balance del Blue Zone Forum 2025 y dijo que la mejor manera de hacerlo era viendo ”precisamente los comentarios y la felicitaciones que están llegando de las distintas empresas, clusteres empresariales y sectores, como en este caso de los centros de formación de la provincia”.

González afirmó que estaba convencido de que han sido unas jornadas muy completas en todo lo que se ha ofertado y se ha desarrollado en conferencia en zonas de stands, en actividades, incluso complementarias para conocer infraestructuras de la provincia y otros espacios que están en el marco de la construcción naval y de la economía azul en su conjunto. “Y, por otro lado, yo creo que como ambición de Zona Franca es que esto continúa en el tiempo yo destacaría que se ha consolidado Blue Zone Forum, en esta tercera edición, y que seguimos navegando a ediciones futuras que presentaremos en los próximos meses”, sentenció Fran González, nada más finalizar las jornadas.

La clausura del Blue Zone Forum Navalia Meeting 2025 sirvió para constatar la consolidación de Cádiz y de la Zona Franca como polo de Economía Azul con un ecosistema fuerte, estructurado y con un gran valor añadido, la presencia internacional para facilitar el acceso a los mercados exteriores.

De nuevo Cádiz ha sido durante tres días y por tercer año consecutivo el epicentro del sector, congregando en la ciudad a casi un centenar de expertos nacionales e internacionales, grandes ponentes, empresas, autoridades y a más de mil participantes.

El evento ha sido un éxito de participación de empresas, administraciones y comunidad internacional, con un programa que ha ofrecido un amplio abanico de temas, desde la relevancia de las energías renovables marinas a la estrategia de cambio y adaptación a la Economía Azul con el componente empresarial y de industria naval que ha tenido este año con la presencia de Navalia.

De esta forma se ha puesto de manifiesto, según los organizadores, que “la provincia de Cádiz ha dado pasos de gigante para consolidarse como el gran polo de Economía Azul con el ecosistema creado por la Zona Franca de Cádiz en torno a su nuevo modelo de industria 4.0 y a sus proyectos de Economía Azul, Incubazul y ZF Blue Core”.

El delegado de la Zona Franca, Fran González, ha valorado muy positivamente esta tercera edición del evento que concluía este viernes pasado, explicando que este foro “consolida a Cádiz como polo de Economía Azul con un ecosistema que ofrece las condiciones idóneas para el desarrollo y consolidación de las startups y emprendedores”.

Fran González añadió que “hemos dejado claro que el programa de aceleración de nuestra incubadora funciona, nuestras startups funcionan, algunas de ellas han estado con nosotros en la zona de expositores y han participado del intercambio de conocimientos y experiencias, dejando claro que día a día se refuerza nuestro papel como impulsores de emprendimiento e innovación en el marco del nuevo modelo de industria 4.0 de la Zona Franca de Cádiz, cuyo eje central es la Economía Azul”.

En el desarrollo de las jornadas que tan buen sabor de boca han dejado dentro del sector destacó sobremanera la composición de la agenda de la segunda jornada.

Ese día, la escritora y divulgadora Elsa Punset, una de las voces más reconocidas en el ámbito de la inteligencia emocional, ha sido la encargada de abrir la segunda jornada del Blue Zone Forum Navalia Meeting 2025 con un discurso muy entretenido que hizo una llamada a ser optimistas, a tener una visión positiva para sentirnos mejor y mejorar nuestra vida. Hay que proteger nuestra alegría”, ha dicho.

Con continuas llamadas a la participación del público asistente, creando un ambiente muy agradable y apelando muchas veces a los jóvenes que llenaban el auditorio, Elsa Punset recordó que la velocidad en la que estamos inmersos en el mundo de hoy es un problema, argumentando que “el exceso de estrés mata la alegría” y ha ofrecido claves para nuestra salud mental y física. Fue, en definitiva, una charla amena que llenó de risas y sonidos el auditorio y ha llenado de optimismo al numeroso público asistente.

La mayoría de las jornadas estuvieron repletas de conocimiento y de información con expertos pertenecientes a distintos ámbitos, con temáticas diversas. De esta forma, además del espacio dedicado al Foro de Financiación de IberoBio, en esa segunda jornada se llevó a cabo la mesa sobre eólica marina moderada por José Luis Trillo, director de la empresa Atridel, en la que participaron Rodrigo Ballesteros, senior advisor de la Embajada de Noruega en España; José Luis Inogés, esponsable de Desarrollo de Negocio de Navantia Seanergies; y César Martín, responsable de Infraestructuras en Área de Competitividad e Innovación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. La jornada de la mañana contaron también con la presencia de Nacho Dean, aventurero y explorador, primera persona en la historia en dar la vuelta al mundo caminando, que ha despertado la admiración del numeroso público joven.

Y es que la jornada de este jueves contaron con la asistencia de estudiantes de seis institutos de la provincia de Cádiz, alumnos pertenecientes a dieciséis clases de estos centros docentes, muy interesados en materias como el emprendimiento, con la mesa protagonizada por Ana Oliveras, directora de Tops Gamers Academy, pionera en el sector de los eSports y premio Challenge Play for Women en diciembre de 2018.

El Blue Zone Forum-Navalia Meeting 2025 se enmarca en el proyecto ZF Blue Core-Vivero de Empresas 4.0, financiado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2021-2027, a través de la Fundación INCYDE.