"En 2050 la forma más común de morir será el suicidio"

A sus 75 años, Fernando Jáuregui, uno de los cronistas políticos más respetados del país, se ha ido de visita al año 2050. Acaba de publicar las reflexiones que ha intercambiado con expertos en todo tipo de materias en su podcast El cambio en cien palabras. El resultado es una proyección de cómo será el mundo que la generación Z tendrá que administrar y que se parecerá muy poco al que han heredado y quizá se asemeje más al que figuraron Bradbury o Huxley.

–Nuevo libro de Fernando Jáuregui y uno esperaba encontrarse con un libro de política.

–He decidido dar un nuevo rumbo a mi vida, pero en cierto modo esto también es política. Todo es política, lo que pasa es que el concepto que ahora tenemos de la política es tan amoral que no te apetece escribir sobre ‘esa’ política.

–Se ha ido de viaje al año 2050, en el que usted cumplirá cien años. ¿Qué ha visto por allí?

–2050 es mitad de siglo y podemos situar algunas de las aceleraciones que se van a producir, por ejemplo, en materia de conquista espacial. Eso es un hecho. El mundo que van a gestionar nuestros hijos y nietos, la generazión Z, va ser tan distinto que hacer la prospección es muy tentador y yo lo he hecho hablando con la gente que sabe de cada una de las cosas que hemos hablado. Dentro de quince años estamos en Marte. Yo ya he recorrido 150 kilómetros en un coche sin conductor, yo me he comido un chuletón artificial hecho con 3D, me he echado una novia virtual… He hecho cosas intentando testar lo que va a ser nuestro futuro porque yo no lo conoceré, pero es el futuro de nuestros herederos.

–Habla de aceleración. Pensaba que ya íbamos bastante rápido.

–Cuando yo nací en 1950 salían las Crónicas Marcianas de Bradbury y también se pensaba que todo iba muy rápido, pero en estos 70 años, aunque suene extraño, no ha pasado realmente nada en comparación con todo lo que ya está empezando a pasar y va a seguir pasando.

–Este momento no parece muy alentador.

–Estamos en un momento en el que el mundo está regido por unos locos cuando nos hallamos ante unos retos extraordinarios. Hay que estar preparados para el cambio. El cambio es inevitable, tenemos que aceptarlo. Otra cosa es que podamos gestionarlo nosotros, que no nos los gestionen los Elon Musk de turno, los tipos que quieren comprar nuestra capacidad de consumo y nuestro voto.

–Pues no se me ocurre cómo podremos evitarlo.

–Habrá un cambio de mentalidad muy profundo. Vivimos una revolución personal y ahora estamos en un extremo del péndulo, el malo, que va contra el sentido común, la lógica y la moralidad y se plasma en que estamos gobernados por gente que no conoce ni la verdad ni la estética ni la ética política, algo que no hemos vivido jamás. Un fenómeno como el de Trump supera cualquier caricatura. La maldad de personajes como Netanyahu o Putin... Son aberraciones de la Historia. Es un momento perverso en el que la gente más sensata se aparta, pero el péndulo recorrerá el camino inverso y avanzará hacia un polo más cabal porque nos va en ello la supervivencia.

–Cuénteme algo bonito de ese futuro que visita usted en este libro.

–Los médicos con los que he hablado me han contado que lo que más va a evolucionar es nuestra salud. Otra cosa es que sea salud para todos, que ahí corremos el riesgo de vivir una época de desigualdad sin precedentes. El que tenga dinero va a poder escoger hasta el color de los ojos de su hijo y el que no tenga dinero no tendrá acceso a lo más básico. Corremos el riesgo de revisitar a Aldous Huxley en “Un mundo feliz” y encontrarnos con que hay ciudadanos A y ciudadanos B, lo que acabará en conflictos sociales. Lo importante es que quienes manejen el mundo en 2050 lo hagan de manera que se evite la catástrofe sabiendo que las pirámides poblacionales son las que son y ya ni nacemos ni nos morimos y la media de edad va engordando. Ocio, negocio, transporte, vivienda… Todo va a ser tan diferente...

–Afirma que la soledad será una de las palabras clave del futuro.

–Para este libro hemos hecho muchas encuestas y una de las que más me ha impresionado da como resultado que más del 60% de los encuestados asegura que en 2050 la causa más común de muerte será el suicidio. ¿Y por qué se suicidará la gente? Por la soledad. ¿Cómo se combatirá? Quizá con el metaverso, creándonos una nueva realidad, una realidad paralela que no tiene por qué no ser realidad.