Ágatha Ruiz de la Prada: "Creo que soy la diseñadora de España que más exposiciones ha hecho"

Ágatha Ruiz de la Prada (Madrid, 1960) celebra en Málaga cuatro décadas de trayectoria con la exposición temporal 40 años de diseño y creatividad en la Sala Motores del Museo del Automóvil y la Moda. Desde sus primeros pasos en la Movida madrileña hasta su consolidación como embajadora internacional de la moda española, la diseñadora recupera veinte piezas icónicas, presentadas por primera vez juntas en España, que reflejan su universo cromático y lúdico. La muestra puede visitarse desde el 24 de abril hasta el 24 de julio de 2025.

Pregunta.¿Qué significa para usted inaugurar esta posición retrospectiva de sus 40 años en el Museo del Automóvil y de la Moda?

Respuesta.Tengo una historia muy larga con este museo, porque a principios de los 2000, estaba un día en Guimarães, Portugal, para hacer la producción. Me dijeron que había un señor que me quería conocer y nos invitaba a cenar. Nos llevó a un sitio muy bonito, con una casa muy grande, y nos enseñó un montonazo de coches. Nos llevó por un camino a toda velocidad a un acantilado. De repente paró y me dio un ataque de risa, de nervios, porque yo no lo conocía de nada. Estuve riéndome cuatro horas por los nervios. Se llamaba Joao Magalhaes y estaba pensando en cómo hacer un museo. Él acabó en Málaga 10 o 12 años después. Nos empezamos a ver en España. Creo que fui de las primeras españolas en ser amiga suya. Vine al museo cuando lo inauguraron y he venido muchas veces antes, no vengo una vez al año, pero casi. Siempre hemos querido hacer esta exposición. Aquí hice unas jornadas, un desfile, me dio un premio el alcalde... He venido muchas veces al museo y me encanta. Habíamos hablado con él de hacer una exposición, pero él se murió y me dio mucha pena. El año pasado en la pasarela Larios, ellos hicieron por primera vez en la vida un desfile, estuve muchas horas preparando el desfile. Estaban la mujer y la hija, que no las conocía, e iban todas con guantecitos blancos. Me gustó muchísimo su equipo, los únicos profesionales, porque los guantecitos, cogían la ropa con máximo respeto y había trajes muy bonitos de Chanel, de Gucci... Quedamos en hacer esto, tenía que regalar algunos trajes. Al principio, la colección era una colección del automóvil. Y poco a poco ellos se dieron cuenta de que no tenían mucho sitio más, él era colecionista. Tú sabes que todos los coleccionistas están locos, no tenía más sitio para poner más coches. A él, no sé por qué, le gustó la moda. Yo creo que el dinero, que no sé muy bien de dónde viene el dinero, porque era su abuelo, era del textil. En Portugal hubo una época que había más ricos que en España. Y a esos ricos les gustaba mucho comprar coches, había una gran afición. Ha habido coches muy buenos en Portugal.

P.¿Y esta colección?

R.Para que te hagas una idea, hago 74 desfiles al año. Tengo una fundación y hago muchísimas exposiciones. Creo que soy de las diseñadoras de España, sin duda ninguna, la diseñadora de España que más exposiciones ha hecho. De hecho, aquí hice una de mis primeras exposiciones en Málaga, en la época de Celia Villalobos, en un sitio que había municipal. Dentro de 10 días hago una exposición en Benalmádena, que va a coincidir con esta. Tengo ahora mismo una exposición de 100 trajes en Buenos Aires. Para mí es importante estar aquí por toda esta historia que te contaba. Estos trajes están aquí un poco por casualidad, porque tenemos muchísimo trabajo, muchísimas exposiciones, mucho lío. Entre las exposiciones, porque están las exposiciones individuales como esta y las colectivas en las que te piden un traje. Por lo tanto, me encanta y me entusiasma, pero no le pidas más. No te puedes imaginar el trabajo que tenemos, la cantidad de exposiciones... Yo llegué ayer, me voy mañana, vuelvo pasado porque presento mi libro en Marbella. Vuelvo dentro de 10 días porque hago lo de Benalmádena... Están los trajes que están aquí y otros que están en Benalmádena. No me preguntes ya más porque mi cerebro explota, ¿sabes?

P.¿Cómo ha llegado a juntar estas 20 piezas, por qué esta elección? ¿Qué significa?

R.Es lo que estoy intentando explicarte. Cuando tienes 50 exposiciones en marcha, al final es un poco el azar. Por ejemplo, la exposición que ha tenido un éxito monumental está en Buenos Aires, que fueron trajes de mi armario. No os hacéis idea. Esto llega aquí, pues porque ha llegado. A lo mejor porque no se los ha comprado nadie. Algunos no se han enseñado nunca, muchos de aquí no se han enseñado nunca. Yo no estoy todo el día en mi casa reflexionando, "voy a mandar un traje...". Es una cosa que vamos a toda velocidad. Por eso he intentado explicártelo, pero he visto que no lo has entendido. ¿Lo que significa? Vale, pues hacemos lo que podemos. Al final, casualmente, cada traje acaba en un sitio. Tenemos en el estudio: exposición de no sé qué, exposición de tal, desfile de... ¿Y por qué ha venido? Ha venido porque lo he podido traer, porque había 30 desfiles. Ahora voy a hacer un desfile la semana que viene en Rabat. Estamos desbordadísimos, la verdad, yo para mi edad estoy muy desbordada.

P.Con tantas exposiciones...

R.Tengo una prima mía, que se llama Marta Ruiz de la Prada, que es la directora de la fundación, que muy pocos diseñadores en España tienen una fundación, a lo mejor ninguno, y el trabajo de la fundación es precisamente eso: guardar los trajes, catalogar los trajes y organizar todas estas exposiciones, aunque el 99% del trabajo lo hace una servidora. Si hubiera venido una señora y se hubiera comprado hace un mes un traje de estos, pues ya no estaría aquí.

P.Son tonos superllamativos, muy coloridos, en un espacio blanco, lo que todavía resalta más el color.

R.Soy muy del espacio en blanco por lo que tú dices, porque me gusta mucho que resalte el color. Pero, fíjate, una vez hice una exposición en Brasil y todo el espacio era negro entero, y también estaba muy bonito.

P.¿En estos 40 años hay alguna exposición que recuerde con especial cariño?

R.He tenido sitios muy importantes. Una de las más importantes es la que tengo ahora en Buenos Aires, que ha tenido un éxito monumental. Pero, por ejemplo, hice una en La Piscine, en París, en Francia, que estaba considerado el cuarto o quinto mejor museo de Francia y tuvo un éxito monumental. Hice una en Caixa Forum que fue genial y una en La Biennable de Milán, que es superimportante. Hace dos años hice una en Salamanca, que yo no tenía mucha esperanza, pero que fue un éxito monumental. La primera fue en Medellín, pero he hecho en Medellín, en Santiago de Chile, en Perú, en Lima. En todas partes del mundo. En Portugal, en Cascais, en muchísimos sitios.

P.Usted es uno de los iconos de la moda más reconocidos a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Cómo lo lleva?

R.La semana que viene me voy a Rabat, pero me tengo que ir a Bolivia, luego tengo dos viajes muy pronto a Miami, a Nueva York, voy a ir a Chile en junio, voy a Colombia, que hace mucho que no voy, a hacer un desfile en Cali. Luego tengo desfiles en Washington, en Monterrey. Las últimas cuatro o cinco veces he hecho en México 11 desfiles en distintos sitios. No paro, el secreto es que no paro, no hay otro secreto. A veces no tengo tiempo ni para nada, pero creo que es importante toda esta cosa internacional. El otro día, un maquillador me dijo que estaba en un desfile mío en Venezuela, me envió una foto y se la mandé a la fundación. No tenían ninguna foto de ese desfile. Estamos hablando de un desfile de hace 27 años en Caracas. Fue fantástico, era con Absolute Mandarin y lo hicimos en un sitio y él se acordaba de todo. Poco a poco te encuentras a gente que te ha visto. Participo en todo lo que puedo, es que más no puedo.

P.Sus diseños trascienden más allá, no son solo prendas de ropa. ¿Cómo concibe la moda como expresión artística? ¿Qué es para usted?

R.Mi padre era un gran arquitecto y un gran coleccionista. Para mí tiene mucho que ver la moda con el arte. Lo bonito es la sensibilidad que tenía este señor, Joao, que no parecía para nada cómo entendió los trajes bonitos. Ahora iba andando y cada vez que puedo me doy un paserito por el museo y cómo ha entendido esa relación, él no se los podía poner. Pero el amor a la belleza y a lo que te dice un traje también sobre su época. Tú ves un traje y aquí se ve muy bien en el museo: traje de los años 20, traje de los años 30, traje de los años 50, traje de los años 60... Cómo la moda buena, no la mala, en el fondo cada día está más claro que es arte. Por eso ya me hace mucha ilusión tener una especie de museo que es mi fundación y estar en muchos museos, porque ahora mismo, poco a poco, voy estando en bastantes museos.

Algunas de las piezas que se pueden ver en la exposición de Ágatha Ruiza de la Prada. / Carlos Guerrero

P.La moda cambia mucho a lo largo del tiempo. Desde que empezó hace 40 años, ¿qué ha cambiado y qué mantiene de esos inicios?

R.Creo que soy una diseñadora bastante coherente. Aquí hay trajes que tienen 20 años y otro traje que tiene dos años. Yo podría hacer un desfile con esto y la gente no se daría cuenta de que hay trajes que tienen 30 años. ¿Por qué? Porque yo creo que es un poco el tener un estilo propio y el tener una coherencia. Al final, es muy importante en el arte.

P.Como ha hablado de estilo propio ¿cómo lo definiría?

R.Me aburre mucho. Eso lo tienes que hacer tú, que para eso eres periodista.

P.Vale. También me ha hablado de la fundación ¿De dónde le nace la idea?

R.Yo soy muy amante de los museos, sigo mucho los museos, porque me encantan. El CAC era un museo muy importante, que fue de los más importantes de España, de momento lo tienen cerrado, pero lo van a volver a abrir, es un museo mítico. También está el Museo Picasso, el Museo Carmen Thyssen, el Museo Pompidou... Hay miles de museos en Málaga. A mí me interesa mucho la historia de los museos. En ese sentido, me parece que tu obra, que quede ordenada... Yo uso mucho la fundación porque todo el rato nos están pidiendo fotos de no sé qué, un traje para no sé cuántos, y todo eso está en la fundación. Aquí, por ejemplo, vamos a tener a la venta dos libros míos, los dos últimos libros que he sacado, habré hecho cerca de 50 y que me dan un trabajo que yo no sé ni por qué los hago, el viernes lo presento en un hotel de Marbella. Estoy siempre liada, nunca me aburro. Llevo con esta exposición 25 años y de repente se hace. La gente se cree que se me ha ocurrido ayer hacer la exposición, y no, esto viene de mucho atrás. En cambio, la que hago en Benalmádena es para unas amigas mías que son comisarias y hemos hecho 40 exposiciones, algunas salen muy bien y otras menos bien. Esta exposición llevaba en cajas en mi estudio cuatro meses. Parece que no haces nada, pero sí que estás haciendo muchas cosas. O sea, que las cosas sí llevan su tiempo. A lo mejor hay una cosa que te sale genial, de un día para otro sale, pero es muy raro. Aparte de que tengo un montón de proyectos nuevos como, por ejemplo, una colección de sal y pimienta, una colección de chocolates, un aceite que es una maravilla. Acabo sacar una sacar unas cajitas de caviar... Estoy haciendo un montonazo de proyectos, desde alpargatas en Caravaca de la Cruz hasta carritos de la compra, productos de limpieza ecológicos, que empeizan a estar en todas partes. Mañana me voy porque doy una conferencia para los productos limpieza ecológicos, si no, me hubiera quedado porque vuelvo el viernes.

P.Le iba a preguntar por esos futuros proyectos...

R.Uf, los futuros proyectos están para abrirse las venas porque digo: "¿Pero qué es esto?". Menos mal que no tengo novio y puedo hacer lo que me dé la gana, porque... Yo quería cogerme el mes de junio y el mes de junio no tengo ni un día. Ahora mismo casi no tengo ni un día hasta navidades. Me llama la gente: "Oye, Ágatha, ¿te vendría bien...?". Lo que peor me puedes preguntar es por una fecha. En cambio, ayer, por ejemplo, vine aquí y me sobró toda la tarde, cosa que me sorprendió, pero también me vino bien porque una tarde sin hacer nada...

P.Se agradece descansar. Antes ha dicho que es muy amante de los museos, Málaga ahora...

R.Málaga es la ciudad de los museos.

P.Málaga es la ciudad de los museos, la moda está teniendo mucho más protagonismo del que tenía antes.

R.Mi amiga María José, que la quiero un montón, yo vengo mucho a Málaga y mucho de lo que vengo ha sido gracias a ella. Porque siempre que hace un desfile me invita. Gracias a ella también he desfilado muchas veces en Marbella. Por ejemplo, en Marbella había desfilado muchas veces, pero no había podido ir, y el año pasado fui y me encantó. Y este fue a costa del desfile de la calle Larios, que me encanta. Es un desfile muy bonito, de los que más ilusión me hacen del año.

P.¿Qué quiere transmitir con sus diseños y su estilo?

R.Creo que tú has tenido, seguramente, alguna cosa mía de pequeña, un bolígrafo, un cuaderno, un perfume, unos calcetines, un pijama... Y fíjate que las señoras que han tenido estos trajes únicos y que los han sabido llevar, es como tener un cuadro bueno en tu casa.