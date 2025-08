Alejandro Fernández: "Mi padre me enseñó todo lo que sé"

Con más de 15 millones de oyentes mensuales y más de 7 millones de seguidores en Spotify, Alejandro Fernández, primer artista en alcanzar el #1 en el Top Álbumes Latinos de Billboard (y en cuatro décadas diferentes), está de gira por España con un espectáculo, Alejandro Fernández en Vivo, con el que recala este 8 de agosto en el Concert Music Festival Sancti Petri, en Chiclana (Cádiz), y en el Starlite de Marbella el próximo día 20.

–Sé que cultiva muchos estilos pero, ¿qué tiene el género ranchero que no pasa de moda?

–La música regional mexicana no sólo no ha pasado de moda, sino que está más fuerte que nunca. Se está escuchando en todo el mundo y ha tenido uno de los crecimientos más grandes entre todos los géneros. El regional mexicano es el alma musical de México, en constante evolución, pero siempre fiel a sus raíces y mientras me permita el público, lo representare con mucho orgullo.

–En su dilatada carrera habrá sido testigo de primera mano de cómo la música latina y los artistas latinos han ido copando cada vez más interés por parte de la industria y de los públicos internacionales. ¿Ha sido un camino fácil?

–No ha sido un camino fácil. Ser latino en la industria musical internacional ha implicado romper muchas barreras, mantenerse fiel a nuestras raíces. Pero también ha sido un camino muy bonito, lleno de satisfacciones. He tenido la fortuna de ver cómo la música latina ha crecido, cómo ha conquistado escenarios en todo el mundo y cómo el público la ha abrazado con tanto cariño. Hoy en día, ver a tantos artistas latinos triunfando internacionalmente me llena de orgullo. Siento que todos, desde nuestras distintas trincheras, hemos aportado un granito de arena para que la música en español tenga el lugar que merece. Y yo, desde mi trinchera del regional mexicano, sigo trabajando con el mismo amor y compromiso para llevar nuestra cultura lo más lejos posible.

–¿Se sentía presionado en sus comienzos por las expectativas que podría generar su apellido?

–¡Claro! Al principio fue muy difícil, porque la gente siempre te quiere comparar con tu padre. Y estamos hablando de uno de los más grandes en la historia, así que esa comparación pesa, y mucho. Como dije en una entrevista hace poco: nací con el privilegio de ser mexicano y de ser Fernández, y aunque eso me abrió puertas, también me puso una vara muy alta desde el principio. Lo más importante para mí, es ser auténtico, honrando ese legado, pero construyendo mi propia historia.

–En los conciertos que está realizando por España, Alejandro Fernández en Vivo hay un espacio especial especial reservado para Vicente Fernández. Dígame, ¿cuál fue la mayor lección que recibió de él?

–Así es, tendremos un homenaje muy especial como parte del show. Es un momento muy emotivo para mí, porque mientras veo las imágenes de mi padre en las pantallas y escucho al público cantar sus canciones con tanto cariño, siento que él sigue acompañándome en cada presentación. Es como si su presencia estuviera ahí, viva entre nosotros. Él me enseñó todo lo que sé: el amor por la música, el respeto por el escenario y la importancia de entregarse por completo al público.

–Hábleme más del show. ¿Qué canciones nunca pueden faltar?

–Este show es muy mexicano y traemos una producción nueva que aún no se ha visto en España. No pueden faltar las clásicas como Me Dediqué a Perderte, Sé Que Te Duele, y también algunas de mis canciones más recientes, como Caballero. Además, de como hemos dicho, ese homenaje a mi padre que canto con mucho cariño y que se erige como mi proyecto más reciente, De Rey a Rey.

–Grammy Latino, Billboard, premios Lo Nuestro, premios TVyNovelas, premios Oye! y premios Cadena Dial, Estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood... ¿Cuál es el reconocimiento que le ha hecho más feliz en su carrera?

–Estoy profundamente agradecido con mis fans, con los medios, los programadores de radio…, con todos los que han apoyado mi música y mi carrera a lo largo de los años. Nada de esto se logra solo. Saber que el público sigue ahí, con el mismo cariño y apoyo después de casi 30 años, es el mejor premio que puedo recibir. Y mi mayor deseo es poder seguir contando con ese amor por muchos años más.

–¿Qué significa la palabra éxito para un artista como usted?

–Éxito para mí… Yo creo que es tener el privilegio de hacer lo que amas.