“La Alhambra tiene 18 puertas y de muchas no sabemos su historia”

Enrique J. Jiménez Cotelo había trabajado hasta su jubilación en el sector bancario. Es al quedar libre de su tarea laboral cuando se dedica a sus dos grandes pasiones: la fotografía y La Alhambra. Ha publicado en estos días un libro guía, con vistosas fotografías incluidas, con el que pretende que el visitante de la Alhambra conozca todas las puertas que tiene el monumento nazarí, algunas de las cuales no se conoce su historia. El libro incluye un código QR mediante el cual el lector podría oír las explicaciones pertinentes sobre las puertas del monumento.

–Ha escrito usted un libro-guía sobre las puertas que tiene La Alhambra. ¿Por qué cree usted que puede interesar esto?–En el libro se plantea una visita distinta de la habitual. Emulando los Itinerarios de Gallego y Burín y los Paseos de Velázquez de Echevarría se propone dar un paseo agradable y saludable para conocer todas las puertas que hay en la Alhambra. Hay muchos estudios y publicaciones que de forma amplia y exhaustiva profundizan sobre algunas de las puertas, tanto de historiadores actuales como históricos, pero hasta la fecha no se había realizado un compendio que recogiera el total de las puertas existentes en el conjunto nazarí.–¿Por qué ese interés suyo por este tema?–Surge porque un buen amigo, erudito y conocedor de la Granada artística, me envió una publicación llamada Los postigos de la cerca de la Alhambra de J. Bermúdez Pareja y enciende más la llama de la curiosidad al señalarme si conozco una policromía muy deteriorada existente en la puerta del Vino. Todo esto ha causado la investigación llevada a cabo y me ha hecho transitar por terrenos del entusiasmo, la ilusión, la pasión y la dedicación sobre este tema.–¿Cuál es la puerta más importante y por qué?–La puerta más importante es la de la Justicia construida por Yusuf I a mediados del siglo XIV. Conceptualmente es un ejemplo de puerta-torre defensiva con todos los elementos propios para repeler los posibles ataques enemigos, tanto la propia puerta como el entorno concebido. A la vez, era símbolo de grandeza y distinción y servía como lugar de recepción de personalidades tanto en la etapa nazarí como en la cristiana–¿Cuánto tiempo ha empleado usted en la investigación?–Comencé mis investigaciones en el año 2019, pero esto es algo que no se puede contar en pasado puesto que siempre se sigue estudiando. En Granada tenemos la suerte de contar con el Archivo y Biblioteca del Patronato de la Alhambra y el Generalife. Allí siempre me acogen con atención y me ayudan en mis búsquedas.–Por cierto… ¿Cuántas puertas tiene el monumento más visitado de España y cuáles son las más desconocidas?–Hay un total de 18 puertas, que se describen en el libro. Hay puertas por las que pasamos y no conocemos su historia. Seguro que mucha gente ha pasado por el adarve que hay para subir a la torre de la Vela y no se ha dado cuenta de que allí hay una puerta. Debajo está la puerta primitiva de la Alcazaba, que es la más antigua del recinto monumental, y es de época zirí. Otras como la puerta de la Rauda o la puerta Alta del Bosque son muy interesantes.–Me imagino que habrá algunas que no se utilizan pero que tuvieron en otra época mucha importancia. –Las cuatro puertas más importantes de la Alhambra son la Puerta de las Armas y la Puerta del Arrabal, que están en el paño norte. Y la Puerta de la usticia y la Puerta de los Siete Suelos que están en el paño sur. Estas cuatro puertas fueron, en su tiempo, el acceso más importante de la Alhambra. En la actualidad solo queda como puerta de entrada la de la Justicia.–Me imagino que algunas de estas puertas están cargadas de historia.–Sin duda, todas ellas. Cuando llegamos a la puerta de Bibarrambla situada en el bosque de la Alhambra, nos preguntamos qué hace esa puerta en medio de la arboleda sin reunir aparentemente los requisitos propios de entrada y salida. Esta puerta estaba situada en la plaza del centro de Granada con el mismo nombre. En otras puertas se imponen preguntas que generan dudas: ¿realmente la puerta de los Siete Suelos fue por donde Boabdil abandonó la fortaleza y llegó a un acuerdo con los Reyes Católicos para que la cerraran tras su salida?–¿Es el primer libro-guía que existe sobre las puertas del monumento?–Anteriormente he publicado Las puertas de la Alhambra y el Generalife, en formato mayor, que trata igualmente sobre las puertas. En este nuevo se hace con formato más pequeño, tamaño guía. Lo novedoso de esta nueva publicación es que incorpora locuciones con textos complementarios a los textos escritos. Se trata de llevar el libro bajo el brazo y pararse en cada puerta y escuchar a través de un código QR el audio correspondiente de cada puerta. Se plantea el itinerario partiendo desde Plaza Nueva y bajando por la Cuesta de los Chinos. Las puertas están identificadas en un mapa.–¿Cuáles han sido sus referencias bibliográficas?–En el propio libro se especifica la amplia bibliografía consultada. Si he de mencionar algunos nombres, de los autores históricos citar a Gómez Moreno, Gallego y Burín, Fernández Puertas, García Gómez, Seco de Lucena... y de los actuales mencionar a Boloix Gallardo, Vílchez Vílchez, Vilar Sánchez, Puerta Vílchez, Pérez Gómez...