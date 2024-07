"En política se busca más el titular de la confrontación que el de la solución"

El jerezano Antonio Conde Argudo ha escrito recientemente 'Un recorrido por el municipalismo. Pasado, presente y futuro' (Editorial Makinable), un libro donde profundiza en la historia de los ayuntamientos y de la política local desde la Grecia Clásica hasta la actualidad. En él aborda, además, la necesidad de que se haga una segunda descentralización que dote a las entidades locales de más competencias y de más recursos presupuestarios para atender las demandas ciudadanas.

Presidente desde hace años la Asociación de Politólogos de Andalucía, Conde fue concejal del Ayuntamiento de Jerez y candidato a la Alcaldía con una formación de carácter localista que, con posterioridad, contribuyó a la implantación de Ciudadanos por la provincia de Cádiz. También está muy vinculado a las entidades de ayuda a las personas más necesitadas. De hecho, la recaudación del libro va destinada a un fin solidario.

¿Cómo surge la idea de escribir un libro sobre el municipalismo? El libro surge de mi inquietud por aprender sobre el municipalismo. Así, empecé a colgar en mi página de Facebook temas sobre el municipalismo y, un día, un compañero politólogo me llamó y me dijo que estaba escribiendo capítulos de un libro. Lo pensé y empecé a trabajar en el libro durante un año. Primero hice una versión muy técnica y una persona fuera del ámbito de la politología lo leyó y me aconsejó que lo revisase para que pudiera llegar a más gente. Le di un par de vueltas y al final he hecho un libro que es muy directo con información de las administraciones más cercanas para los ciudadanos. En su libro se remonta a la Grecia clásica, donde dice que nació el municipalismo... Yo empecé a recabar datos de municipalismo actual. Y, a raíz de ahí, surgió la pregunta de dónde nació el municipalismo. Comprobé que el nacimiento del municipalismo está en la Grecia Clásica y en sus 'polis'. Es ahí donde se empezaron a gestionar municipios como sistema de defensa. De aquellas ciudades-estado surgieron filósofos que aún hoy siguen estudiándose y siguen estando muy de actualidad. Luego llegamos a Roma que también utilizó el municipalismo en los sitios conquistados. También hablo de la Edad Media donde los comerciantes trataron de hacer frente al poder de los señores feudales con el municipalismo, aunque el gran impulso se dio con la Revolución Francesa y las posteriores constituciones. En España, la que más ha influido en el municipalismo actual fue la Constitución de La Pepa, de 1812. Fue un municipalismo libertario que dejó mucha huella. Usted habla de la necesidad de una segunda descentralización en España. ¿En qué consiste? Con la Constitución de 1978, hubo una primera descentralización de la administración central a la autonómica; pero se ha quedado pendiente una segunda descentralización, que es la de las autonomías a los ayuntamientos, a los que hay que dotar de más competencias y, sobre todo, más partidas presupuestarias. Es la administración más cercana al ciudadano porque es a la que se acerca para pedir solución a sus problemas. El ciudadano no entiende de competencias propias o impropias; lo que entiende es de problemas y soluciones. Por eso, los ayuntamientos tienen que tener más competencias para cubrir esas demandas de la ciudadanía. Pero ¿no tiene la sensación de que los ayuntamientos siguen siendo la cenicienta de la administración pública? Actualmente, los ayuntamientos tienen una muy buena herramienta que es la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Sin embargo, esta institución se ha utilizado hasta ahora políticamente para contrarrestar políticas de otras instituciones en lugar de defender a los propios ayuntamientos. Es una gran herramienta que puede servir para exigir que los ayuntamientos dejen de ser la cenicienta de las administraciones porque son los que más soluciones dan a los ciudadanos. ¿Adónde debe ir encaminada esa segunda descentralización? El partido que se dio cuenta del poder del municipalismo fue el PSOE. No hay que olvidar que el municipalismo ha sido y es una escuela de políticos donde se aprende a gestionar los recursos públicos. Hace años había una verticalidad donde los estamentos superiores se nutrían de líderes desde abajo. Pero eso el PSOE lo ha perdido pues ya impone a sus candidatos. Mientras, el PP parece que ha descubierto el municipalismo empezando a apostar por él y así se vio en las últimas elecciones municipales que el mapa político se tiñó de azul. Sí pienso que será un gran error para ambos partidos si no acaban apostando por esa segunda descentralización. De hecho, en su libro le da un ‘palito’ a ambos partidos en este sentido... Es un error no impulsar y, sobre todo, no dotar de competencias y de partidas presupuestarias a la administración que más demandas atiende a los ciudadanos. A esto se une que los ayuntamientos tienen otro problema que es que en torno al 25 o 30% de su presupuesto se destina a competencias impropias. Un ejemplo, las competencias en materia social son de las comunidades autónomas, pero son los ayuntamientos quienes la realizan y hay mucha duplicidad. Sin embargo, la financiación local sigue sin estar en el debate político nacional... Son los propios ayuntamientos los que, primero, no se creen esto y luego no han sabido aprovechar herramientas como la Federación de Municipios y Provincias para exigirlo. Y también ocurre que en la política local hay muchos ‘iluminados’ que únicamente utilizan los recursos económicos para rentabilizar los votos cada cuatro años en lugar de hacer políticas reales para solucionar los problemas de la ciudadanía. Usted ha sido concejal en Jerez y candidato a la Alcaldía. ¿Qué ha cambiado en la política local? Yo creo que ha ido a peor. En el año 78 los políticos de diferentes ideologías se unieron por el futuro del país. Pero actualmente tenemos una hornada de políticos que no son capaces de apartar lo que les separa y trabajar por aquello que les une. Ahora se busca más el titular de la confrontación que el de la solución. Pero también la sociedad no exige y compra ese discurso... Tenemos la sociedad mejor preparada de la historia, pero también la más borreguil y menos analítica. Somos grandes analistas en las barras de los bares y en el sofá de casa, pero no somos capaces de exigir que se cumpla un programa electoral. Yo pienso que debería ser imputable un incumplimiento de un programa electoral porque este no deja de ser un contrato con la ciudadanía.