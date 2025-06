Antoñito Molina: "Soñamos mucho, pero no nos atrevemos a ponerlo en práctica"

Antoñito Molina (Rota, Cádiz, 1988) está viviendo el momento más dulce de su carrera. Es un hecho. Facto en el argot juvenil. En el último año, ha sacado nuevo disco –El Club de los Soñadores–, ha llenado el madrileño Wizink Center, ha sido pregonero del Carnaval de Cádiz, ha girado por Latinoamérica y ofrecerá un concierto “único” en Icónica Santalucía Sevilla Fest este sábado. Promete que, desde el primer minuto, la ciudad será protagonista de un repertorio elegido al detalle y que no se parecerá en nada al de otros enclaves.

Pregunta.En octubre publicó su álbum El Club de los Soñadores. Una recopilación de los singles que ha sacado durante dos años a los que suma tres composiciones inéditas.

Respuesta.Como buen romántico, nostálgico y pureta, pienso que no hay nada más bonito que tener un disco, abrirlo, olerlo y leer las letras. Algo así como tocar la música. Que también me encanta sacar una canción nueva y dedicarle lo que antes se hacía con un disco. Pero es una manera de ofrecer un recuerdo físico.

P.También es una forma de contar una historia.

R.Me considero un contador de historias y todas juntas crean una película. El Club de los Soñadores son un montón de personas que se han agarrado a este mensaje para tener un poquito de esperanza en esta vida, que también nos pega sus zancadillas.

P.¿Soñamos menos de lo que deberíamos?

R.Soñamos mucho, pero no nos atrevemos a ponerlo en práctica. Ahí es donde la gente falla. Si sueñas mucho y después sales a la calle y sigues mirando para abajo, entonces no te vale de nada. La diferencia con los grandes soñadores es que nos arriesgamos a dejar de ganar y a perder cosas por el camino para luego tener una vida llena de mariposas por la barriga.

P.“Intentaron robarme los sueños / Y no lo entendí”, dice en la canción que da nombre al disco.

R.Sigo sin entenderlo. No comprendo cómo alguien que te acompaña y que, supuestamente, quiere lo mejor para ti, no es capaz de animarte y pegarte el empujón que a veces nos falta para tirarnos a la piscina. Yo no soy tan valiente y he necesitado tener al lado a personas que me guiñaran los ojos y me dijeran: tú dale para adelante que yo estoy aquí por si caes. Otros han intentado fastidiarme. Egoístas que no saben no salir en la foto y alegrarse por el vuelo de los demás.

P.¿Estar bien rodeado es todavía más importante ahora que vive un momento dulce en su carrera?

R.Es imprescindible. Tengo la gran suerte de contar con una familia maravillosa y con unos amigos que no están dentro de la industria de la música, pero llevan toda la vida a mi lado, dándome ánimos y tirándome de las orejas cuando hago algún movimiento raro.

P.“Qué bonito es reencontrarme con quien soy y con quien fui”. Y qué importante es hablar con nosotros mismos como afirma en Me prometo.

R.Cuando eres buena persona y conoces a alguien que te llena el alma, hay una parte de la historia en la que pierdes los papeles. Si tienes la suerte de dar con alguien que es maravilloso, será mágico. Pero si conoces a una persona egoísta y manipuladora, te puedes olvidar un poco de quién eres. Me prometo habla de alguien que se ha quedado prácticamente solo y aprovecha esa etapa, no para conocer a gente, sino para encontrarse con uno mismo y llenar su casa de cosas bonitas.

P.¿Hasta qué punto es consciente de todo lo bueno que le está pasando?

R.Intento ser muy consciente de todo y no normalizar lo que para mí no es normal. Hace cuatro años estaba en el chiringuito tocando para 150 personas que pasaban por allí y no sabían ni quién era yo. Soy muy consciente de que, de aquí a tres años, hay casi más probabilidades de volver al chiringuito que de convertirme en el Michael Jackson de Rota. No tengo miedo al fracaso, pero sí a no disfrutar lo que estoy viviendo y no ser agradecido. ¿Quién me iba a decir que sería pregonero del Carnaval de Cádiz, que llenaría la Plaza de España y el Wizink Center o que tocaría en Argentina?

P.“Quiero morirme en Sevilla para vivir siempre”, cantó en la gala de entrega de las Medallas 2025.

R.He tenido la suerte de vivir en Sevilla. Mi madre es de Mairena del Alcor. Además, soy muy cofrade. Sevilla tiene algo que nadie sabe explicar, pero que solo tiene Sevilla. El olor de la primavera, el ambiente de la Navidad, el color, la Feria, la Esperanza de Triana, el Gran Poder, el barrio de Santa Cruz, la Plaza España...

P.Usted acaba rápidamente con el pique entre ciudades.

R.Es que la mejor chirigota que está viniendo a Cádiz ahora mismo es la del Bizcocho y una de las mejores bandas de música que pasa por Campana es Rosario de Cádiz. El que quiera hacer una pelea es idiota. Tenemos una suerte enorme de estar tan cerca y de acompañarnos. No hay nada más bonito que un sevillano visitando Cádiz en verano y un gaditano haciendo lo mismo durante la Feria o la Semana Santa.