“Lo que busco es ser yo mismo, es lo más complicado que hay”

Con ocho añitos, el médico fue tajante: “no vas a jugar al fútbol nunca más”. El sueño de Polo Nandez (León, 1986) se truncó al ser diagnosticado con la enfermedad de Perthes. En cambio, un paulatino amor por la música venció al desánimo. Inició su carrera “con consciencia” en 2022 con Latidos y hoy es un prolífico cantante y compositor, además de odontólogo. “En 2021, los pacientes venían a mis conciertitos porque yo se lo decía. Ahora la gente busca cita en la consulta de Polo Nandez. Le he dado la vuelta a la tortilla”, dice.

–En su vinculación con la música hay una historia de superación personal. ¿Cómo la resumiría?

–La resumiría como “Polo contra el mundo para llegar a cumplir su sueño” –ríe–. Soy un tío que cuando me planteo un objetivo, voy a por ello, soy muy perseverante y constante. Todo el que plantea un objetivo se encuentra puertas que se cierran y se abren, pero no me canso nunca, soy luchador.

–¿Existe un momento definitorio en esa entrega a la creación?

–No lo hay, pero con ocho años tenía que llevar unos aparatos en las piernas y no podía jugar al fútbol ni caminar. Ahí descubro que canto y que había algo dentro de mí que me decía que me iba a dedicar a la música.

–¿Hay algo de todo el camino recorrido a lo que ya no podría renunciar?

–Me encanta componer, juntarme con otros artistas y productores. Tampoco abandonaría esa sensación de estar con el público cantando mis canciones y que se las sepan, disfrutando juntos. Es superadictiva y me encanta.

–La pasión que siente por el arte, ¿la antepone hoy a cualquier otro aspecto de su día a día?

–Para dedicarme a esto he tenido que sacrificar, sobre todo, mucho tiempo con mi familia, mi abuela, que ya es mayor; mis padres, mi mascota, mi novia... Aun así, creo que no lo cambiaría, ellos me apoyan. Intento aprovechar el máximo tiempo que puedo con ellos, pero nunca podría dejar la música, la verdad.

–Tras su último tema publicado, Tú confía, subyace un diálogo con su yo niño. ¿Qué quiere transmitir al público?

–Transmitiría, probablemente, que cuando una puerta se cierra, estás más cerca de que otra se abra. Se lo diría a todo el mundo, que luche por sus sueños y objetivos. Otra cosa es que tengan la personalidad suficiente para elegir lo que les gusta y no lo que sea más fácil.

–La composición, ¿sigue teniendo algún secreto?

–He sufrido una transición muy grande porque al principio, probablemente, hacía canciones pensando en cómo puedo pegarlo, en lo que más se lleva, de alguna manera atendiendo a las modas. Con el tiempo he ido mostrándome cada vez más lo que a mí me gusta, lo que vivo, buscando mi esencia, encontrarla al cien por ciento. El yo de cada uno va cambiando cada día obviamente, pero el ser uno mismo es lo más complicado que hay y es lo que yo busco, cuando compongo o hago cualquier cosa.

–¿Habrá próximo disco?

–Voy a sacar un EP, Inquebrantable, que atiende un poco a la misma razón, que es que no me rompo frente a las adversidades o trato de no hacerlo. Se compone de cuatro canciones que he tratado de que hablen de mis circunstancias, no de amor y desamor, sino que son más conceptuales. La siguiente va a ser Tu nombre, una crítica a que todas las canciones últimamente me suenan iguales. He tratado de irme muchísimo a mi esencia aunque se aleje de la moda, o sea, lo contrario que al principio. Se publicará o antes o durante el verano. El 17 de octubre estaré en la sala Fun Club de Sevilla.

–Ahora que todo va tan rápido con las redes sociales, ¿cómo modula su imagen pública?

–Creo que se ha hecho como más fácil llegar a dar un golpetazo con una canción, pero también hay mucha más competencia porque hay muchos más artistas, canciones. La diferencia radica en ser al cien por cien único y encontrar tu esencia.

–Entonces, ¿cuál es su sello como artista?

–Parece una cosa muy obvia, pero creo que pocos logran ser ellos mismos. Mi sello es que soy muy natural y cercano.

–¿Quién es un ejemplo en la industria de lo que me está contando?

–Hay un artista con el que me llevo muy bien y admiro mucho que es Dani Fernández, me parece que es muy natural.

–¿Hacia dónde le gustaría que le llevara esta nueva etapa musical?

–Sobre todo a llenar todas las expectativas de la gente que me sigue, que disfruten conmigo. Me centro más allá de que una canción entre en una radio o televisión, en hacer feliz a toda la gente que me sigue o me descubre cada día. Intento darme a ellos, que son los que me tienen colocado en el sitio en el que estoy.

–¿Se plantea compartir su experiencia más allá de las canciones? ¿En una biografía, tal vez?

–Me encantaría. Creo que he tenido una vida bastante peculiar. Aparte soy odontólogo, no lo he dejado, sigo trabajando tres días a la semana.

–¿Le da la vida?

–No, no me da. Estoy haciéndoles cambios cada dos por tres a los pacientes –ríe–, los vuelvo locos. Martes, miércoles y jueves paso consulta en León y el resto estoy en Madrid.