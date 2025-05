Carín León: "Bienvenidas las críticas si atraigo las miradas hacia México"

Sombrero de corte inconfundible, estética ranchera y cifras de reproducciones astronómicas. Sólo en Spotify engancha cada mes a 27.618.951 oyentes. Carín León (Hermosillo, México, 1989) viene de Sonora, un estado en el que la música regional mexicana se lleva en la sangre. El artista ha abierto las puertas del mundo para que todos pueden disfrutarlo. Y lo ha hecho de par en par. Sin medias tintas. Con una valentía que le han valido no pocas críticas, pero también tres Grammy Latinos. El de 2023 lo recogió con orgullo en Andalucía, tierra que le ha inspirado para componer un disco que verá la luz en febrero del año que viene. Un trabajo que contará con artistas de la talla de Niña Pastori, JC Reyes e Israel Fernández. Pero antes, visitará la región el 10 de julio con un concierto único en Icónica Santalucía Sevilla Fest.

Pregunta.La última vez que visitó Andalucía lo hizo para levantar un Grammy con el álbum Colmillo de leche.

Respuesta.Fue muy bonito lo que pasó con esa ceremonia de los Grammy. Cuando me enteré que la ceremonia se celebraría en Sevilla me emocioné mucho. Soy un fan acérrimo de la cultura andaluza y, sobre todo, del flamenco. También tuvo mucho significado poder levantar un Grammy con Colmillo de leche, disco al que pusimos mucho cariño. La verdad es que nos hace muchísima ilusión volver. Andalucía siempre es una buena noticia en nuestra carrera y en nuestra vida profesional.

P.Uno de los retos que se planteó con el álbum era romper el cliché respecto a la música regional mexicana. ¿Era un género marginado?

R.Vengo de Sonora, un estado donde nuestro regional mexicano es algo con lo que naces y viene tatuado en tu piel. Sentía que era un género muy condicionado por ciertas personas, que decidían quién sonaba y quién no en la televisión y en la radio. Pasó el efecto pandemia con la influencia de las redes sociales y, al mismo tiempo que consumíamos nuestro regional mexicano, también escuchábamos el rap que nos llegaba de Estados Unidos. Hubo una colisión de culturas muy diversa y dio lugar a proyectos como el mío. Ya no tenemos ningún cliché para caber dentro de lo popular. La música mexicana ha experimentado un renacimiento muy importante gracias a propuestas muy refrescantes para el panorama.

P.Usted llegó a la corriente musical y dio un giro de guión, ¿fue premeditado o era una semilla que en algún momento tenía que crecer?

R.Creo que el género sembró una semilla en mí. Encontré un mundo enorme y muy rico, con un trasfondo que solo era la punta del iceberg. Con mi música trato de quitar ese estigma de que el regional mexicano está hecho para un nicho de pocos zapatos. Hasta la fecha, seguimos defendiendo a capa y espada el poner el nombre de México en la cima de una manera muy honorable y muy digna.

P.Ha tenido gran parte de la culpa de la internacionalización de este estilo. Como en su día la tuvieron Paco de Lucía y Camarón con el flamenco.

R.Dios quiera algún día compararme con estas figuras. Sí que creo que he recibido muchas críticas. Ellos en su día también las tuvieron por ser unos fuera de serie y por llevar su género y sus raíces un poquito más afuera de la caja. Bienvenida toda la crítica si atraigo todo el panorama internacional y las miradas hacia México y si me permite evolucionar.

P.Teniendo en cuenta ese Grammy Latino del que hablábamos al principio, ¿ha sentido una gran presión a la hora de confeccionar los discos Boca Chueca, Vol. 1 y de Palabra de To’s?

R.Me ha dado una satisfacción y, sobre todo, una paz mental que nunca había tenido en mi vida. Ha sido una gran muestra de que desahogarme frente a un público me va a traer más placer que otra cosa. Me he dado cuenta de que el miedo no sirve de mucho en la música.

P.A usted, que le gusta experimentar con los sonidos, ¿se le que ha quedado alguno en el tintero?

R.No me he quedado con ganas de nada, pero es cierto que tenemos un disco ya listo donde intentamos encontrar el punto medio entre el regional mexicano y el flamenco. Esperamos sacarlo en febrero de 2026 y figuran nombres de la talla de Niña Pastori, Rozalén, JC Reyes, Canelita o Israel Fernández. Toda la música de raíz comparte muchos sentimientos y me encanta ser ese lazo de unión de las grandes voces de uno y otro lado del charco.

P.La única fecha que ofrecerá en Andalucía será el próximo 10 de julio dentro del ciclo Icónica Santalucía Sevilla Fest. ¿Cómo será el directo?

R.Tenemos muchas sorpresas preparadas. Somos casi 30 músicos en escena y queremos llevar ese sabor mexicano a la gente con en nuestro concierto, pasando por todos esos géneros que he venido haciendo a lo largo de estos años.

P.También ha confesado que sacará una canción con el futbolista Sergio Ramos.

R.Sí, sí, con mi capitán. Me tocó conocerlo en Madrid y no iba con grandes expectativas musicales puestas en él. Yo ya lo había escuchado cuando hizo una canción con Canelita, pero cuando llegamos a su casa nos mostró todo su arte. Escribe como no se lo imaginan y creo que es algo que el mundo se merece ver. Además, Sergio nos ha regalado tantas satisfacciones que hay que devolverle un poquito.