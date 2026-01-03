Carlos Baute: "Es muy difícil estar entre los mil cantantes del mundo dando batalla"

Tras éxitos inolvidables como Colgando en tus manos, Te regalo y Quién te quiere como yo, Carlos Baute no quiso abandonar 2025 sin reafirmar su vigencia artística, y lo hizo con Quién mejor que tú, una canción que compuso junto a Andrés Castro, “gran amigo” y “uno de los productores más grandes de Latinoamérica”, reconoce. Un tema que nació “en un viaje a Miami” en este año y que se inspira en “esa sensación de que cuando encuentras a la persona correcta, no existe nadie mejor para acompañarte en la vida”, dice el artista que también tiene un deseo musical para 2026, “colaborar con el gran maestro que más admiro, Juan Luis Guerra”.

–‘Quién mejor que tú’. No duda, es una afirmación. ¿El amor bueno es siempre tan claro meridiano?

–Pues, al menos, y sin duda, esta canción está escrita a ese enamoramiento bonito que te hace todo de color. A esa persona que te complementa y hace que todo cohesione perfecto con nosotros, aunque todos seamos seres imperfectos. Esta canción está hecha para dedicársela a toda persona que te acompaña y te haga feliz, con la que te apetece compartir un rato de playa y cervecita o un zumo de naranja. Una canción para el amor normal, para la persona vitamina.

–Amor sin el sufrimiento como condición y sin reverso oscuro. ¿Con la madurez se identifica mejor ese tipo de querer?

–Sin duda, lo identificas con el tiempo. Para mí, ahora mismo, te diría que el amor tiene que tener aceptación, empatía y chispa, claro, eso no se puede perder. Eso sí, el amor se transforma, también madura con el tiempo y tiene etapa diferentes y hay que saber disfrutar cada una.

–Vamos a llevar esta reflexión a su gran idilio con la música. Lleva toda la vida. ¿Cuál es esa chispa que le permite seguir haciendo canciones?

–El día que no tenga ilusión por la música, me dedicaré a cocinar o a la arquitectura, que me gusta mucho. Creo que es muy importante sentir esas maripositas que siento cada vez que saco una canción, un disco o antes de salir al escenario reo. Las siento con madurez, pero igual que al principio. En estos treinta y tantos años largos, porque llevo en la música desde los 11 años, siempre he estado ilusionado.

–¿Más ilusión que presión?

–Sí, y ahora más ilusión que nunca con Quién mejor que tú. Fíjate que yo estoy componiendo para mi disco de 2026, que ya lo tengo, y tengo también canciones para el disco de 2027, pero lo bonito de componer sin presión es que vas escribiendo y tocando tranquilo y salen cosas maravillosas y que no te esperas. Eso ocurrió con esta canción, que me salió y, como las herramientas de hoy te lo permiten, de repente, la lancé para ver cómo iba. Y eso es maravilloso.

–Más de 30 años de carrera dice. ¿Cuál ha sido el regalo más bonito quele ha hecho la música y cuál el mayor obstáculo que se ha encontrado?

–El regalo más lindo es el hacer feliz a las personas con mis canciones, que las hagan suyas y seguir viviendo de ellas, que eso es una bendición, porque, al final, yo lo único que sé hacer es hacer canciones. Y obstáculos pues te diría muchos. No es nada fácil esta carrera. Un obstáculo difícil es estar entre los mil cantantes del mundo dando batalla cuando hay 750 mil canciones a la semana, que salen todos los viernes a nivel digital. Es decir, salen 3 millones de canciones al mes, ¡es una locura competir con eso! Pero, bueno, cada uno tiene su nicho y, gracias a Dios, con tantos años, ya hicimos un fanbase espectacular.

–Con el público español siempre tuvo una relación especial

–Siempre. Hay mucho cariño, mucho mimo. Estoy súper agradecido con España porque en el año 99 empezaron a sonar mis canciones y desde entonces he sentido un cariño enorme y seguimos sonando todavía. Además, al nacer mis hijos aquí, al vivir ya establemente acá, pues imagínate el cariño que le doy a todos mis lanzamientos, estoy más presente. También estoy internacionalmente, pero me voy los días necesarios, tres días en Perú, dos días en Ecuador, cuatro días en Miami..., pero me vuelvo a España, un país al que le estoy muy agradecido como artista y también como persona.

–¿Echa de menos Venezuela?

–Mucho, pero tengo esperanza. La situación de mi país es como una montaña rusa, cuando fueron las elecciones, que ganamos, estábamos felices, muy felices con el presidente que elegimos, pero pasó lo que pasó, ya lo saben ustedes, y de nuevo pues bajó la esperanza. Ahora estamos otra vez con la esperanza arriba por todo eso que está haciendo Donald Trump, que esperemos que suceda algo.Yo llevo 15 años ya sin ir y, obviamente, con muchas ganas de encontrarme con mi público allí y con volver y disfrutara de ese maravilloso país. Cuando eso ocurra, será una fiesta.

–Me mencionaba antes a sus hijos, tiene cuatro y una agenda de compromisos importante. ¿Cómo lo hace?

-Es una locura, pero procuro darles tiempo de calidad. Los llevo al colegio, me pongo las entrevistas a horas que no interrumpan mi tiempo con ellos y, aparte, tengo una gran compañera de vida, que es Astrid, que es una jefa porque yo ahorita, por ejemplo estuve 22 días fuera y pasó de todo, el niño se cortó la mano y le tuvieron que coger puntos, la niña se enfermó (y la tuvo que llevar al hospital a las 5 de la mañana... Y todo lo gestionó ella, ya te digo, es una jefa.