Carolina Valencia: "En Monesterio y la comarca se habla más de suelo pélvico que de jamón"

'MENS SANA'... Antes de estudiar Fisioterapia y especializarse en suelo pélvico, Carolina Valencia (Monesterio, Badajoz, 1984) se formó como podóloga y protésica dental. 'Mens sana in corpore sano'. Desde el confinamiento ofrece sus conocimientos en la materia de forma ‘on line’. Tiene 10.200 suscriptores en Youtube.

Pregunta.–Me ha pedido su hermana que no sea ordinario ¿Tan pornográfico es su trabajo?

Respuesta.–Puede llegar a serlo si se entiende mal...

P.–¿Qué es el suelo pélvico y cómo se le ocurrió especializarse?

R.–Es la zona del tejido blandito de la parte inferior de la pelvis. Se ocupa de contener la orina, mantener los órganos en su sitio para que funcionen bien como la vejiga, el útero en la mujer y el recto, también tiene que ver con la función sexual de hombre y mujer. Soy inconformista, me fui a Francia, donde esta disciplina está bastante más avanzada, y me metí de cabeza por buscar nuevas metas.

P.–¿Entiende de géneros?

R.–No, ni de posición sociocultural ni de nada. Afecta a mujeres, hombres, niños, ricos, pobres...

P.–¿Los problemas por no fortalecerlo son comunes a hombres y mujeres o diferentes?

R.–Hay patologías comunes, como incontinencias urinarias, dolor pélvico y a nivel de coxis, problemas en el esfínter anal... Y grandes diferencias porque los órganos no son los mismos:prolapsos en las mujeres y en los hombres problemas derivados de la próstata que llevan a incontinencias urinarias. O todo lo que tiene que ver con la esfera sexual, como impotencia masculina y anorgasmias femeninas.

P.–No sé qué es el prolapso, pero suena a algo preocupante.

R.–Cuando un órgano desciende más de la cuenta de su posición; por aquí abajo se conoce como útero caído o vejiga descolgá.

P.–No me refiero al tema sexual sino al uso normal: ¿las bolas chinas son buenas o es un mito?

R.–En su día se creía que podía ser un concepto erótico-festivo para tener orgasmos a mansalva. Si no hay problemas de suelo pélvico, podrían venir bien para aumentar el tono de la musculatura. Pero si hay un exceso de tono, quizás no sea lo mejor.

P.–"Me meo de risa". ¡Quién iba a decirnos de jóvenes que esta frase se iba a convertir en una maldición!

R.–Desde luego. Era tan común en las mujeres que incluso existe esa expresión, pero no es normal orinarte cuando no quieres. Muchas dicen que sólo es un poquito en el gimnasio o si se ríen muy fuerte. Ya, pero es que usted no quería hacer pis, así que es incontinencia.

P.–¿Qué porcentaje de personas no aguantan antes de llegar al baño?

R.–Un estudio afirma que la incontinencia urinaria es la tercera afección más frecuente en hombres y mujeres por delante de la diabetes y de la artrosis.

P.–Yo también la sufro, sobre todo de noche. ¿Me lo arregla usted o es cosa del urólogo?

R.–Ambos. Debe optarse por el trabajo en equipo. Miro lo mismo pero con otros ojos que el urólogo, la matrona o la ginecóloga.

P.–Es fisioterapeuta, que se asocia a masajes y contacto físico, por eso lo de las clases ‘on line’ me descoloca un poco…

R.–La fisioterapia va desde la prevención, la educación del paciente y el tratamiento. Prevención y educación se pueden hacer perfectamente ‘on line’ y en algunos casos en el tratamiento hay que poner la mano encima, pero el ejercicio es necesario y a eso me dedico.

P.–¿Y cómo está la demanda en Monesterio y la comarca de Tentudía?

R.–En la comarca se habla más de suelo pélvico, periné y sucedáneos que de jamón de Monesterio, y ya es mucho hablar...

P.–Su correo ('suelopelvicoenmovimiento@gmail.com') me recuerda a cuando mi amigo Ángel hace 25 años creó una cuenta que era 'manuelruizdeloperaelcieloteilumino@hotmail.com'...

R.–Tengo mis anécdotas en hoteles a los que he ido por trabajo y sólo ver las caras era interesante.

P.–He sabido por su web de que Pilates era un señor alemán, igual que Alzheimer... Lo que se aprende con la pelvis.

R.–Desde luego, hay muchísimos ejemplos en nuestro cuerpo, como las trompas de Falopio, que no era alemán sino italiano.

P.–Este mundo es sorprendente. También se ponen bótox en las bajeras. A ver, explíqueme.

R.–Es una rama más estética. Se pone bótox en la vejiga si hay incontinencia o una vejiga hiperactiva para que trabaje menos.

P.–El título de su 'ebook' me ha dejado intrigado. ¿Qué aprendió de una cajera de supermercado africana?

R.–Ella cuenta cómo mejoró sus uelo pélvico con un tratamiento de fisioterapia.

P.–¿Periné o perineo?

R.–Periné.

P.–Una colega quería evitar la cesárea, fue a un gimnasio carísimo para embarazadas, a una fisio de suelo pélvico y... lo tuvo por cesárea.

R.–En la salud dos y dos no son cuatro.

P.–Se decía de la duquesa de Alba que tenía el suelo pélvico de una muchacha de 30 años. ¿Es posible o leyenda urbana?

R.–No le miré el suelo pélvico a la señora Cayetana.

P.–Ni yo, pero eso decían y murió con casi 90 años.

R.–Los años pasan y, como una de 30 no lo sé, pero mantenerlo con 90 como una de 60, por qué no.

P.–Un suelo pélvico debilitado puede causar disfunción eréctil, eyaculación precoz, dolor en el coito, disminución del placer... ¿Cuándo empezamos las sesiones?

R.–Cuando usted quiera.

P.–¿Me hace precio?

R.–Por supuesto.