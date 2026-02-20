Clara Grima: “A todo el mundo le gustan las matemáticas, pero hay que enseñárselas”

Clara Grima (Coria del Río, Sevilla, 1971) es doctora en Matemáticas y profesora titular de Matemática Aplicada en la Universidad de Sevilla. Ejerce, además, una intensa labor de divulgación de las matemáticas, para todos los públicos desde casi cualquier medio disponible: blogs, redes sociales, conferencias, libros, talleres, radio, televisión, teatro... Por esta labor ha recibido numerosos premios y reconocimientos como la Medalla de la Real Sociedad Matemática Española en 2024. Está convencida de que a todo el mundo le gustan las matemáticas, aunque es posible que algunos aún no lo sepan.

Pregunta.¿Qué pasa con las matemáticas? ¿Por qué ese 'odio' hacia ellas?

Respuesta.Más que odio, es miedo o ansiedad. No se puede odiar un área del conocimiento. Creo que obedece a muchísimas razones. Una, la básica, es que en la sociedad, en el ambiente, siempre se hacen comentarios y chistes sobre lo difícil y lo feas que son las matemáticas. Los niños ya lo han mamado. La otra parte es la escuela. En general, las matemáticas se enseñan muy mal. Un porcentaje muy alto de maestros que dan matemáticas en Primaria son niños que huyeron de las matemáticas. Y dan clase en una aula masificada, sin recursos, a niños de todas las aptitudes y actitudes. En la escuela se sigue enseñando como en el siglo XIX, unas matemáticas pasadas de moda y sin sentido. Antes, en el instituto, se curaba un poco porque se encontraban con matemáticos y matemáticas que le daban las clases. Pero eso también ha cambiado porque, desde principios de 2000, con la revolución tecnológica, los matemáticos empiezan a ser contratados en las empresas tecnológicas y son menos los que están dando clase. Es un problema que tiene muchos responsables pero que no nos preocupa lo suficiente. Nadie se lo toma en serio cuando la formación matemática de nuestros jóvenes es una cuestión de estado.

P.¿A todo el mundo le gustan las matemáticas, aunque no lo sepan?

R.Sí. Mucha gente se ríe cuando lo digo. La gente piensa, yo también cuando no era matemática, que las matemáticas son hacer cuentas. Casi todos los matemáticos odiamos hacer cuentas porque eso no es hacer matemáticas. Cuando alguien te dice que no le gustan las matemáticas y le planteas un reto, llevándolo de la mano, sonríe cuando lo resuelve. Las matemáticas se parecen a hacer de detective privado, a jugar a buscar pistas, a intentar relacionar conceptos que te permitan sacar una conclusión. Al final, es un juego, muchas veces muy difícil. Con las matemáticas a veces que tienes que hacer mucho esfuerzo para llegar a la cumbre, pero cuando llegas es como cuando pones la última pieza del puzle. Cuando sabe lo que son las matemáticas, a todo el mundo les gusta. Pero se las tienes que enseñar.

P.¿Cómo nace su pasión por las matemáticas?

R.Las matemáticas me gustan desde muy chiquita, era mi asignatura favorita, de fácil, del cole. Pero no era la profesión a la que me quería dedicar. Cuando yo cuando estaba en el colegio no conocía a ningún matemático, ni a nadie que hubiera ido a la universidad en mi barrio. Fue mi profesor de filosofía, el mejor que tuve nunca, el que me convenció de estudiar matemáticas. Y ya en la facultad me enamoré hasta las trancas. De hecho, yo quería ser profesora de secundaria y una vez allí dije yo quiero estudiar matemáticas toda la vida. Y eso se llama quedarte de profesor de la universidad investigando.

P.La presencia de la mujer sigue siendo escasa en las carreras STEM. ¿Cree que vamos en el buen camino para paliarlo? ¿Ha tenido referentes femeninos en su carrera?

R.El referente femenino de mi carrera es mi madre, por su capacidad de sacrificio y de resiliencia. En la facultad de Matemáticas tuve exactamente una profesora y era la de Física. Los referentes femeninos más importantes los he descubierto cuando he empezado a divulgar. En matemáticas está pasando una cosa muy curiosa y triste a la vez. Cuando yo estudiaba, a nivel estatal, era una carrera que no estaba ni masculinizada ni feminizada. Y a principios de 2000 se hace la tijera que cambia la curva de tendencia: empieza a subir porcentaje de hombres y a descender el de mujeres. Son datos. La opinión de los que observamos el fenómeno tiene que ver con las profesiones. La gente prefiere irse a la empresa porque gana más dinero. Cuando una titulación como Matemáticas cambia su perfil profesional y ya no es para ser profesor, sino para trabajar en tecnológicas, las mujeres deciden no venir. No es por la nota de corte porque las más altas la sacan las mujeres, pero se van a Medicina. Se está produciendo un efecto muy peligroso: si la inteligencia artificial lo va a controlar todo, es fundamental que ahí esté representada toda la población, porque si no aparecen los sesgos, y las mujeres somos el 50%. No va de buenos y malos, sino de distintas sensibilidades.

P.Cada vez hay menos matemáticos enseñando matemáticas. ¿Qué consecuencias trae?

R.Muchos chicos y chicas, cuando entran en Secundaria, vienen con la idea de que no van a estudiar nada que tenga que ver con matemáticas. Con profesores de matemáticas buenos, a algunos se les recuperaba. Si no hay gente capaz y brillante dando matemáticas, vamos a perder todavía más. No es que lo estés echando de la carrera de Matemáticas, lo estás echando de cualquier carrera que tenga un cierto perfil científico, física, ingenierías... Eso es un problema para la sociedad. Hace falta mucha gente con conocimiento científico para trabajar. Si no, lo vamos a traer de otro lado. Para tener matemáticos necesitamos profesores de matemáticas en la universidad. Y los nuevos graduados en matemáticas no quieren ir a la secundaria; a la universidad, menos. La universidad, o cambia su forma de contratar y de pagar o no puede competir con las empresas tecnológicas, que dan mucho dinero sin carga socioafectiva.

P.¿Por qué es importante acercar las matemáticas al gran público?

R.Primero porque son bonitas. Y para tener pensamiento crítico: si desde la escuela se le enseñara a los niños menos cuentas a mano y más pensamiento computacional, a coger los problemas, estructurarlos, ver cómo se resuelven, habría menos menos bulos y menos engaños. Con un pensamiento crítico matemático, tendríamos una sociedad muchísimo más libre, menos manipulable, incluso menos ansiosa. A nivel personal, utilizar un pensamiento matemático sirve para ordenar las cosas y centrarte en cuál es el problema y cuáles son las vías para resolverlo.

P.La palabra algoritmo ha pasado de ser una desconocida a ser común oirla. ¿Están tan presentes en nuestra vida?

R.Sí, pero antes no se uesaba. Cuando te enseñan a sumar, te hablan del método de la suma, pero en realidad lo que te están enseñando es un algoritmo. Algoritmo significa método. La primera vez que escuché algoritmo fue la carrera. Yo soy del siglo XX. Los niños de ahora lo escuchan desde que nacen. Se ha puesto de moda la palabra algoritmo vinculado a la tecnología, pero no todos los algoritmos tienen que ser informáticos. El algoritmo es una lista de pasos detallados que te explican cómo resolver una situación.

P.¿Son bueno o malos? ¿Le preocupa su mal uso?

R.Los algoritmos, mal usados, pueden ser peligrosos. Hay una frase maravillosa de Edward Frenkel, un matemático de la Universidad de Berkeley: Hay una élite que controla el mundo y lo hace porque sabe más matemáticas que tú. Igual que las matemáticas van a salvar al mundo, porque está haciendo cosas maravillosas, en Medicina, por ejemplo, si lo coge alguien con malas intenciones, puede controlar el mundo. Si han sido capaces de convencer a adultos de que la Tierra es plana en el siglo XXI, ¿de qué coño no los pueden convencer? ¿Son peligrosos los algoritmos? Sí, mucho. Pero son muy buenos, también. El algoritmo es una herramienta. El problema es quién o cómo la utiliza.

P.Asegura que las personas más poderosas del mundo lo han conseguido gracias a las matemáticas.

R.Eso lo hemos visto. O saben muy bien matemáticas o alguien cerca de ellos saben muy bien mateméticas y controla muy bien los algoritmos. Y la prueba de eso lo estuvimos cuando tomó posesión Trump. En la primera fila estaban sentados Elon Musk, Bezos, Zuckerberg... Es la gente que controla el mundo.