“Somos muy diferentes, pero en la música nos unimos”

Bajo el ala de 16 Escalones, la productora de Manu Sánchez, y con el beneplácito de artistas como Riki Rivera o Manuel Lombo, Rocío y Lola Avilés (Dos Hermanas, Sevilla) vuelan imparables al éxito con el tema Inseparables y dos conciertos el próximo 1 de diciembre en el Cartuja Center CITE de la capital hispalense, uno de ellos con todas las entradas vendidas. Hermanas y rocieras, dejaron huella en 2021 en el programa La Voz Kids, con apenas 14 y 12 años. Ahora buscan hacerlo en los oyentes con composiciones propias y sus voces perfectamente ensambladas.

–Toda la vida juntas, pero ¿llegaron a la música al mismo tiempo?

–Rocío (R): Siempre juntas. Desde pequeñas jugábamos en el salón a cantar karaoke, inventábamos cosas... Es verdad que al ser de diferentes edades, hemos estado separadas en el conservatorio, yo con el piano y Lola la guitarra.

–Inseparables es su debut, compuesto por Riki Rivera. Toda una declaración de intenciones ¿no?

–Lola (L): El principal mensaje es que nosotras somos inseparables y lo seguiremos siendo siempre. Pero también que todos tenemos a alguien inseparable; cuando te pasa algo siempre hay alguien a quien se lo cuentas.

–¿Ejemplifica el sonido que quieren seguir?

–R: Siempre se nos ha encasillado mucho en las sevillanas por el tema de El Rocío. Es lo que hemos vivido de pequeñas, pero lo que nos gustaría transmitir es un tema más pop andaluz, tipo Alejandro Sanz, Pastora Soler, Vanesa Martín... Este single también nos ha abierto un poco las puertas a lo que queremos hacer.

–¿Adónde les gustaría llegar con esta canción?

–R: Me gustaría que le llegara a la gente en el sentido de unir. De vez en cuando hace falta decirle a esa persona "gracias por estar ahí". Sin música no tendría sentido nada, música hay en todo lo que vivimos.

–L: Queremos dar un paso y que nos conozcan como verdaderamente somos. Y seguir avanzando, sacar nuestras propias canciones, que las tenemos, y hacer conciertos, que es lo que al final nos gusta.

–En la letra del sencillo afirman que hay “cosas que solo sabemos tú y yo”. ¿A qué se refieren?

–R: No es tanto un secreto en sí sino la complicidad. Cuando tienes una actuación y a lo mejor te equivocas, ya solo con mirarnos sabemos lo que hacer en el mismo momento. O muchas veces en una canción hay una parte que la haces para arriba o para abajo y, en ese momento, decidimos a la vez cómo hacerlo. Es algo que solo nosotras dos entendemos.

–L: Somos muy diferentes, pero en la música nos unimos.

–Han participado en la última película de Paco León.

–L: Riki (Rivera) ha hecho toda la música de la película, que se llama Sin instrucciones, y nos invitó a colaborar en la canción Saltar al vacío. Ha sido una experiencia chula y divertida. A mí me encantaría ser actriz de típica serie antigua, con mucho dramatismo, para ponerme esos vestidos (ríe).

–R: Mi mundo es el de la música, pero me gustaría intentarlo también en el cine.

–Riki Rivera, Manuel Lombo, Manu Sánchez... Han tenido varios angelitos de la guarda en su trayectoria.

–L: Tenemos que agradecerle mucho a muchísimas personas, a profesores, a nuestra familia... Pero ellos tienen experiencia en este ambiente. Manuel es como nuestro tío, en El Rocío nos hemos criado prácticamente en su casa, siempre nos ha dado la mano. Cada vez que él ha tenido un concierto nos ha llamado para que la gente nos viera.

Riki nos vio crecer. Él estuvo viviendo en Dos Hermanas y es muy amigo de mi tío Pepe. Nos conoce perfectamente, así que no había mejor persona para expresar esta canción.

¿Y qué decir de Manu? Es pura vida, energía. Él es muy de Dos Hermanas, de su pueblo, y todo el mundo lo quiere. Es el cabecilla de 16 Escalones, donde son todos personas bellísimas.

–Han agotado entradas para el 1 de diciembre en el Cartuja Center de Sevilla. ¿Qué ofrecerán?

–R: Queremos hacer referencia a un concierto de hace casi dos años en Dos Hermanas, la primera vez que vimos nuestro sueño cumplirse. Inseparables no puede faltar evidentemente, pero tampoco composiciones nuestras y canciones que nos han acompañado en nuestra vida. Queremos que sea algo íntimo, transmitir el ambiente familiar. El pianista Alberto Miras es nuestro director musical.

–L: ¡Hay tanta variedad! Desde Luis Miguel a Maluma, Lola Flores, Alejandro Sanz, Bisbal... Tenemos la suerte de contar con unos músicos maravillosos. Lo hacen todo muy fácil y todo es muchísimo más bonito.

–¿Qué aporta su origen a la música que hacen?

–L: ¡Sevilla para mí es lo más grande de España! Estamos superorgullosas de donde venimos. Aparte, nos hemos criado en un ambiente rociero, estamos acostumbradas a las sevillanas, a las plegarias, a estar en familia. Eso ha ayudado a que tengamos hoy esa esencia del sur.

–R: Depende de quien te rodees. Nosotras tenemos muchos amigos con los que nos hemos sentado en una casa simplemente a escuchar o hacer música. Eso te lo da la gente que te acompaña y te apoya.

–¿Qué no quisieran perder por el camino?

–L: La ilusión, la constancia. Si nos pones empeño, las cosas no salen bien seguro.

–R: Que no se quiten las ganas porque las cosas a veces no salgan como crees. Y rodearte de los que te apoyan. Sin mi familia no hubiésemos podido hacer nada. Te ponen los pies en el suelo.