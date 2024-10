"España no tiene que pedir perdón por la conquista de América"

Más de cinco siglos después del Descubrimietno de América, y como cada 12 de octubre, la celebración del Día de la Hispanidad sigue siendo motivo de debate entre partidarios y detractores. Mientras que algunos defienden este acontecimiento histórico, otros lo describen como un genocidio.

Manuel Olmedo Checa (Málaga, 1944), miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y Correspondiente de la Real Academia de la Historia, reflexiona sobre el papel de España en el Descubrimiento de América, el impacto de algunas figuras españolas en dicho continente y cómo ha afectado la "Leyenda Negra" a nuestro país.

Pregunta.¿Por qué continúa siendo tan polémica la conquista de América actualmente en España?

Respuesta.Pues para mí es muy sencilla la respuesta, por falta de conocimiento de la historia. Hoy, lamentablemente, algunas naciones hispanoamericanas están gobernadas por personas que han tenido una educación, al menos, diría yo, incompleta y por supuesto inexacta.

R.España nunca tuvo colonias. No ha sido en la historia como otras naciones como por ejemplo Bélgica, Francia, Inglaterra o Alemania. Entonces, hoy lamentablemente lo que estamos volviendo a ver es otro ataque contra todo lo español. España es una gran nación. Desde el siglo XVI o finales del siglo XV fue la nación más importante del mundo durante tres siglos. Lógicamente había otros países europeos que lo que perseguían era arrebatarle a España ese puesto en la historia de la humanidad.

R.España por ejemplo, uno de los últimos ataques que ha sufrido, es el que se debe al nombre con el que hoy algunas personas mal informadas mencionan a Hispanoamérica, que es Latinoamérica. Ese nombre, Latinoamérica, se le debe a un francés del año 1850, quien lo inventó como forma de eliminar la palabra "hispano" del continente americano. Así que es una prueba más de la que ha sido la "Leyenda Negra", inventada y promocionada por franceses, ingleses y holandeses y que prácticamente desde finales del siglo XV hasta hoy sigue siendo un arma importantísima contra España.

R.Aquí, tenemos a una gran mujer, María Elvira Roca Barea, que el día 15 de octubre será recibida en Cádiz en la Real Academia Hispanoamericana. Elvira ha hecho una labor extraordinariamente importante para que el mundo y España conozcan lo que es la verdad de la historia. Y sobre todo en España, porque los primeros que se han creído la "Leyenda Negra" lamentablemente han sido los españoles.

P.¿Qué papel ha jugado y juega actualmente la "Leyenda Negra" en el Descubrimiento de América?

R.Lamentablemente, juega un papel importante. Hoy, por ejemplo, en España y en Hispanoamérica hay un conjunto de más de 40 asociaciones que ha sido organizado por un señor de Alicante, Alberto Abascal, y que ha creado una plataforma que se llama "Plataforma de Santa Pola" que agrupa a esas 40 asociaciones. El objetivo es recuperar la verdad de la historia de España.

P.¿Por qué se magnifica el protagonismo de España en la Conquista de América, y se olvida el papel de otros países como Francia o Inglaterra en el mismo territorio?

R. España ha sido el enemigo común de Francia e Inglaterra, y en el siglo XIX de Bélgica, Holanda e incluso Portugal. La historia de España es la historia de una gran nación que ha dado al mundo un continente nuevo. Y ese continente le dio dos cosas que para mí son importantísimas: la lengua como base de la cultura y la religión.

P. ¿Es válido afirmar que la conquista de América fue un genocidio?

R.Es absolutamente falso. Hoy por fortuna, siguiendo la senda de Elvira Roca, hay unos extraordinarios investigadores hispanoamericanos, como Zunzunegui en México, Marcelo Gullo o Patricio Lons en Argentina. Desde Hispanoamérica están desmontando la falsa historia que se inventaron nuestros enemigos.

P.¿Por qué sigue vivo el debate de un acontecimiento que sucedió hace más de 500 años?

R.El hasta ahora presidente de México o la actual presidenta de México han afirmado falsedades malintencionadas. La prueba fundamental es que, por ejemplo, el primer hospital de América lo fundó Hernán Cortés para atender a los nativos y también a los habitantes de la península. La primera universidad de América la fundó España en México...

R.Confío en que poco a poco la verdad se vaya imponiendo. Lo auténticamente lamentable hoy, es que México, lo mismo que Venezuela o que algún otro país hispanoamericano, están dominados por las mafias de la droga. Esa es la auténtica tragedia.Y contra eso hay que intentar luchar, porque son nuestros hermanos.

R.Una cosa es lo que afirman algunos políticos y otra cosa es lo que sienten los pueblos en esas naciones. Yo he tenido la inmensa fortuna de poder visitar México. Allí me he sentido en la gloria porque he estado entre hermanos. La capital, México ciudad, a finales del siglo XVIII tenía tres veces la población que tenía Madrid. El famoso oro, o más bien plata mexicana, la cantidad que vino a la península fue el 20% de la plata que se extraía, porque el 80% se quedaba en México. Y por eso México tiene tal riqueza de iglesias, que son impresionantes, de edificios, de urbanismo... México en su tiempo fue un prototipo de ciudad urbanística y eso no es que yo lo diga. Hubo un gran investigador alemán, Alejandro von Humboldt, que describió México tras una visita muy importante como una auténtica maravilla de ciudad y de pueblo.

P.En América se conmemora el 12 de octubre como el "Día de la Raza" o "Día de la Resistencia indígena", ¿cómo varía la interpretación de España respecto a los países hispanohablantes de este día?

R.El 12 de octubre fue declarado Fiesta Nacional de España por Antonio Cánovas del Castillo, que en aquel momento era presidente del Consejo de Ministros. Y años después, hubo otras personas que en vez de llamarlo como el Día de la Hispanidad, lo sustituyó por el "Día de la Raza". Eso es un error que ya se corrigió.

R.El 12 de octubre es la Fiesta Nacional de España y el Día de la Hispanidad. Abarca no solo a Hispanoamérica, sino también a Estados Unidos. Y en esto merece la pena recordar a dos figuras insignes que tuvieron un papel extraordinariamente relevante en la Independencia de los Estados Unidos. Uno fue Bernardo de Gálvez, nacido en Málaga, y el otro fue Francisco de Saavedra, nacido en Sevilla.

R.Por fortuna, Bernardo de Gálvez, desde Málaga, ya hemos conseguido que comience a ser un personaje muy conocido en nuestra nación y por supuesto en Estados Unidos. Y ahora, estamos intentando también que Francisco de Saavedra, un gran sevillano, pueda ser reconocido como merece en Sevilla y por supuesto en Andalucía. Saavedra llegó a ser presidente del gobierno de España cuando la invadieron los napoleónicos. Y sin embargo, en Sevilla no tiene el predicamento que en mi modesta opinión debería tener. Está además enterrado en la Iglesia del Salvador.

R.Y es curioso cómo España tiene un problema de falta de cultura, con el que yo motejo a los actuales dirigentes de México y a algunos otros como los de Perú o de Venezuela. En Cádiz hay una estatua dedicada a a Bolívar, quien está demostrado, que como la mayoría de los llamados "Libertadores de América", fueron unos criminales, unos asesinos.

R.Es que esa es la historia de España está obligada a recuperar. Hoy hay una corriente política que es la de los revisionistas. Han actuado no solo en España, sino en Hispanoamérica y en Estados Unidos. Otro gran español del siglo XVIII fue el fraile nacido en Mallorca, Fray Junípero Serra, el apóstol de California. En una expedición, fue el primer evangelizador de California. Fundó con los franciscanos 21 misiones. Y de aquellas misiones nacieron Monterrey, Los Ángeles, San Diego y San Francisco de California. Además, curiosamente, dentro de dos años, se van a cumplir los 250 de la fundación de San Francisco de California por los españoles y de la independencia de los Estados Unidos.

R.El mundo y Estados Unidos le debe muchísimo a España, no solo por su extraordinaria contribución a su independencia, sino también a que Rusia no forme hoy parte del territorio norteamericano. Los rusos, en su ocupación de Alaska, no terminaron de ocupar toda la costa oeste de Estados Unidos.

P.El ex presidente de México dijo una vez que Felipe VI tenía que pedir perdón por la conquista de América...

En primer lugar, es una falta de educación. En segundo lugar, lo que demuestra es el desconocimiento de la historia. Lo digo, en primer lugar, porque ha habido personas extraordinarias que lo han investigado como las que antes he citado Marcelo Gullo, Patricio Lons o Zunzunegui.

Hernán Cortés conquistó México con casi 500 españoles y aproximadamente 100.000 indígenas de una tribu mexicana. Y con esas fuerzas, triunfó sobre la tribu de la que Moctezuma era el rey. Así que España hoy no tiene por qué pedir perdón a nadie. Eso no quita que en cualquier episodio de la historia de cualquier nación, hay páginas que fueron lamentables. Pero España nunca permitió por ejemplo la esclavitud. Y eso se demuestra desde el comienzo de la exploración de Hispanoamérica después de Colón con las Leyes de Burgos.

España implantó en las Indias, como entonces se le llamaban, un corpus legal que hoy continúa siendo un ejemplo. Tuvo en la Universidad de Salamanca una proyección internacional extraordinaria, gracias a un gran jurista, Francisco de Vitoria.

Por todos los conceptos, ni nuestro rey Felipe VI tiene que pedir perdón por nada, ni España tiene que pedir perdón en absoluto. Y lo que yo le sugiero al gobernante mexicano es que estudie más de historia.

Hace 10 días, Felipe VI ha presidido en Trujillo, Cáceres, una reunión de las Academias de Historia de Hispanoamérica. Allí está la declaración que ha hecho el presidente de la Academia de la Historia de México, que es filial de la Real Academia de la Historia de España, y no ha podido ser más claro.

P.¿Cómo ha evolucionado el significado y los hechos históricos del 12 de Octubre a lo largo de los últimos años?

R.Yo creo que es una suerte contemplar que la reacción que se está tomando, por parte de los españoles, de los hispanoamericanos y de los norteamericanos, respecto al reconocimiento de la labor realizada por España está siendo muy positiva. Porque cada vez más se está recurriendo a los documentos que lo demuestran. Hasta ahora hay muchas personas que han hablado por boca de los que han propagado la "Leyenda Negra" y eso no puede ser.

P.¿Qué impacto tuvo Cristóbal Colón en la ciudad de Sevilla?

R.Yo creo que Colón se consideraba un sevillano más. Sus restos en parte se encuentran en Santo Domingo, en la capital de la isla de la Española, y otra parte se encuentra dignísimamente conservada en la Catedral de Sevilla.

R.El legado de su hijo, Fernando, se conserva también en Sevilla. Está en el Archivo de la Catedral, el cual ya hace bastantes años tuve la inmensa fortuna de poder investigar. Tampoco podemos olvidar que la mayor parte de la historia del Descubrimiento de América se conserva en el Archivo de Indias. Es una auténtica joya de la humanidad. En definitiva, es maravillosa la relación centrada en América, así como con Sevilla y el resto de España.