“Los hombres deben tocarse los testículos una vez al mes”

PEDAGOGA DE UN ASUNTO PELIAGUDO Y GUASÓN. Lleva más de 30 años en el hospital Puerta del Mar de Cádiz tratando un tema tan peliagudo como guasón, más aún en la ciudad de la chirigota. La uróloga Blanca Madurga (Valencia, 1959) se ha lanzado a contar en Todo lo que necesitas saber sobre el pene y nunca te atreviste a preguntar (Planeta) los detalles de su especialidad. Más allá de las chanzas, no está de más informar sobre el cáncer de próstata o de testículos.

–Del 1 al 10. ¿Cómo está de harta de entrevistadores que se hacen los graciosillos a costa de su trabajo?

–El 90% dicen algún chascarrillo, pero sin más. Cero.

–¿Qué grupo de edad es el destinatario de su libro?

–Desde adolescentes hasta los 90-95 años.

–Si estuviera vivo el padre de Julio Iglesias le compra una docena.

–Podría, está escrito para todas las edades, sexos y orientaciones sexuales.

–¿Sigue provocando risas nerviosas hablar del pene?

–Claro, es la broma habitual del hombre para distender una conversación.

–Hay más pedagogía sobre la autoexploración para las mujeres, ¿cómo debemos hacerla los hombres?

–Desde los 18 años deben tocarse los testículos al menos una vez al mes para prevenir el cáncer. Si hay un bulto duro que no duele, al urólogo.

–Pues mi jefe me los palpa mucho...

–No creo que de esa forma.

–¿A qué edad hay que hablar a un hijo de este tema?

–Desde la pubertad, cuando tienen esa cascada hormonal y se ponen más rebelditos.

–Al que eyacula, Dios lo ayuda, cantaba Siniestro Total. ¿También previene el cáncer de próstata?

–No, pero apunte este dicho urológico que nos hemos inventado: “Semen retentum, venenum est”.

–¿Cuándo conviene empezar con las revisiones?

–A partir de los 50 es obligatorio ir al urólogo. Y si hay antecedentes de cáncer de próstata, de los 45.

–Llegó mi hora.

–Vaya pidiendo ya cita.

–¿Cuál es el porcentaje de cura de este tumor?

–Gracias a las campañas de prevención, el porcentaje de cura es altísimo.

–¿Que el tamaño no importa lo dicen quienes van cortitos como que el dinero no da la felicidad lo dice quien le sobra?

–Es una broma, pero realmente el tamaño, salvo en casos extremos, no importa.

–Gigante será un engorro.

–Puede provocar dolor y no placer.

–Los niños hacen un gesto archiconocido con la mano para burlarse de los altos por su supuesto pito chico. Mido 1,95. ¡Desmiéntalo!

–Lo desmiento. Hay un estudio japonés que demuestra que la única relación corporal con el tamaño del pene es la nariz.

–Mi nariz está en la media.

–Enhorabuena.

El pene es motivo de chiste, pero si hay un problema serio, el hombre calladito para que nadie se entere"

–¿Hay estudios que corroboren que los hombres negros tienen penes grandes y los orientales pequeños?

–No todos los hombres de raza negra, va por zonas. Los subsaharianos de media sí, pero en el norte de África es más como el de los europeos.

–Una uróloga en Cádiz, el sitio donde siempre están con "pisha" en la boca...

–Había una chirigota que decía que en Cádiz hay dos nombres para los varones: Pisha o Cohone. Bromas no me gastan pero cuando empecé a trabajar de jovencita, me alucinaba que llegara una paciente y dijera: "Oye, shoshete". Hasta que te percatas de que es algo cariñoso.

–¿Le ha dedicado algún cuplé una chirigota callejera?

–No, pero con el libro me dan miedo los Carnavales. Aunque si me hacen un cuplé, será un honor, no hay nada más gracioso que una chirigota.

–Tengo entendido que las roturas de pene son posibles, pero muy inusuales. ¿Se ha encontrado alguna?

–No, más con chupetones en el pene que con fracturas. En 35 años sólo han entrado dos en el hospital y yo no estaba. Es muy infrecuente y alarmante, imagine la concentración de sangre y el hematoma.

–¿Y hay que entablillar?

–No, no. Es como el roto de un pantalón, coses y ya está.

–¿Qué es lo más raro que ha tratado?

–Un chiquillo con 17 años vino con el pene como una berenjena en tamaño, color y forma de una succión muy apasionada. Imagine la situación: la niña avergonzada y el crío superasustado. Eran las seis de la mañana, le dije que no era nada y que no lo comentara en casa si no quería porque no era grave.

–Ahora que nadie nos lee: ¿atendió a alguien relevante de Cádiz de algún asunto fuera de lo normal?

–No, no. En Sevilla trabajo a veces en una consulta donde sí hay una zona para VIPS y alguno sí ha venido a ponerse alguna prótesis y tal.

–Diga quién. O le puede el secreto profesional...

–Eso por encima de todo.

–¿Ha notado cierta tendencia depilatoria en el varón en los últimos años?

–Sí, y está bien. Depilarse es bueno y más en Andalucía, con el calor se suda muchísimo y más aún donde hay vello. Elimina muchísimo el olor corporal en esa zona.

–¿Cuántas veces hay que decir "es la primera vez que me pasa" para empezar a preocuparse por la disfunción eréctil?

–Cuando perjudica tu calidad de vida. Tener un gatillazo es normal o cierta pérdida de potencia con los años. Pero si eso le ocasiona una merma en la calidad de vida o aversión al sexo, vaya al urólogo porque la calidad de vida es algo superpersonal.

–Mi novia es treintañera y yo veterano, ¿damos por hecho que se va a aburrir pronto de mí?

–No, si es usted inteligente y sabe que el sexo no sólo se limita a la penetración, hay muchísimas formas de relaciones sexuales satisfactorias. Ahora bien, si es torpecillo, se aburrirá aunque usted tenga 20 años.

–He leído que un estudio relaciona el consumo de viagra con un menor riesgo de alzhéimer. ¡Es la prueba de la existencia de Dios!

–Ese estudio no ha llegado a mis manos. El viagra es un vaso dilatador y no actúa sólo en el pene. Parece que mejora la función urinaria, porque aumenta el riego. No es descartable lo que me dice pero de momento va bien para lo que va bien.

–¿Es mejor para la salud de un varón orinar sentado o de pie?

–Como sea más cómodo. Lo importante es que la vejiga se vacíe completamente. Puede ser mejor sentado, al hacer mayor prensa abdominal, hay un mejor vaciamiento de la vejiga.

–Citando al gran Leonardo Dantés, ¿por qué tiene nombres mil el miembro viril?

–El ilustre Mingote escribió un libro con todos los nombres. Es motivo de chiste, chascarrillo, broma, pero cuando hay un problema serio... el hombre calladito para que nadie se entere.