Javier Goicoetxea: "La tecnología podría permitir que hubiera cero accidentes"

La movilidad en la era digital. Javier Goikoetxea González (Irún, Guipúzcoa, 1972), emprendedor madrileño de adopción, ha desarrollado en los últimos 25 años tecnología en el sector de la movilidad. Experto en soluciones tecnológicas aplicadas a la movilidad, el coche conectado y el Internet de las Cosas (IoT), lidera el desarrollo de negocios y proyectos en sectores tecnológicos y de servicios. Fundador y CEO de Next Mobility Solutions, es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Deusto y profesor de Innovación y Tecnología en la Universidad Francisco de Vitoria, en la Universidad Camilo José Cela y en la Universidad Alfonso X el Sabio. Esta semana ha hablado en las XVII jornadas de movilidad urbana sostenible que organiza Aussa sobre la movilidad en la era digital.

Pregunta.-¿Ve posible que la tecnología en esta era digital que vivimos pueda evitar o prevenir de alguna manera los atropellos de peatones, las caídas mortales de motoristas y, en general, los accidentes en ciudad y en carretera?

Respuesta.En efecto, la tecnología podría permitir que hubiera cero accidentes ¿Cómo llegamos hasta ahí? Por ejemplo, cuando sustituyamos el vehículo de una persona con un vehículo autónomo van a bajar los siniestros del 20% actual, que es más o menos la media que tenemos en España, a un 0,2%.

P.-Pero ¿de cuántos años estamos hablando para que eso se cumpla?

R.Antes hay que renovar toda la flota de vehículos envejecida. Quizás no ha habido los estímulos necesarios por parte de los gobiernos. En España tenemos un parque de 25 millones de turismos con una edad media de casi 15 años, mientras el 47% de los vehículos de ese parque tienen más de 15 años. Todavía hay un dato peor: que el 60% de los vehículos de ocasión que se han vendido en 2025 tienen más de 10 años.

P.¿Puede ser de aquí a 25 años?

R.Imaginémonos que somos capaces de ponernos las gafas del año 2050. Para entonces vamos a ver, en mi opinión, desarrollos increíbles tecnológicos y de movilidad. Uber ya ha dicho que va a lanzar ya, en 2026, dos robotaxis en España, que son taxis autónomos. La tecnología ya está preparada. Nos queda una transición muy importante, pero la tecnología ya está ahí, a nuestra disposición. Otra cosa es utilizarla.

P.-¿Qué usos tiene el Big Data y la Inteligencia Artificial en movilidad?

R.El Big Data es el uso de datos pasivos para entender patrones de movilidad. Y la Inteligencia Artificial sería el uso concreto de esos patrones que previamente hemos analizado. Imaginemos que en la ciudad de Sevilla el 80% de los desplazamientos son inferiores a un kilómetro. Entonces podríamos diseñar vías de patinetes o desarrollar un modelo de transporte distinto porque la gente no necesita el coche.

P.-En las zonas céntricas los desplazamientos peatonales se imponen.

R.Una calle céntrica se llena de peatones que están deseando disfrutar de su espacio. Que conviva el vehículo con el peatón es más complejo. La tecnología viene a ayudar a que, en unos casos, pueda ser el peatón el que disfrute y en otros el vehículo. Por ejemplo, el repartidor de las cervezas de los bares del centro de Sevilla tiene que convivir con el peatón. Tenemos que hacer esa transición sensata, lógica, transparente y lo más rápida posible. Para eso utilizamos la tecnología.

P.-Los medios de transporte masivos en las ciudades son los más eficientes: Metro, Bus de Tránsito Rápido, tranvía, Cercanías...

R.El Metro sería quizás el más eficiente, pero es muy caro ¿Qué nos dicen los patrones de lo que puede ocurrir en los próximos 25 años? Que la movilidad va a ser eléctrica, autónoma y compartida. Y ¿cómo casa eso con la movilidad que tenemos hoy en nuestras ciudades: de combustión, compartida, pero en autobús? Esa transición supone que es muy posible que algunas de las líneas que tenemos hoy de autobuses no las necesitemos y se sustituyan por movilidad bajo demanda, autónoma y más barata. Veremos desarrollos mucho más sofisticados, de más alcance, de menos tiempo y más innovadores, que van a tapar todos estos desarrollos que hemos tenido en los últimos 25 años. Dicho de otra manera, las compañías tecnológicas que van a dominar el mundo en el año 2050 no se han creado todavía.

P.-¿A qué se refiere cuando dice movilidad autónoma?

R.Básicamente casi cualquier medio con ruedas va a tener un cierto nivel de autonomía. Puede haber un patinete que se convierta en un vehículo de cuatro ruedas autónomo. Puede ser que el reparto de última milla en zonas más conflictivas pudiera ser autónomo. Los vehículos que hoy llamamos como tal van a ser de otra forma, de otro tamaño, de otros formatos que pudieran ser autónomos. Eso lo vamos a ver en los próximos 20 años.

P.¿Le pide algo a los políticos?

R.Que estemos abiertos, que los políticos nos ayuden a desarrollar la tecnología y la innovación. Para eso simplemente hay que tener ganas, dinero y fe en que las cosas las podemos hacer. Porque nos sobra talento de España. Lo que tenemos que hacer es aplicar tecnología, poner foco y que el dinero esté suficientemente bien invertido.

P.-¿Qué tipo de proyectos desarrolla su empresa Next Mobility Solutions?

R.En la compañía, por un lado, tenemos una plataforma de gestión de flotas que nos permite monitorizar vehículos, viajes y las personas que realizan esos desplazamientos y también gestionar la trazabilidad de la huella de carbono que generan. Desde nuestra área de investigación, mejoramos la geolocalización GPS que no es suficientemente precisa; y hemos desarrollado un brazo robótico que permite la conexión y desconexión de recarga para un vehículo eléctrico, en lugar de tener que conectar todo. Estamos diseñando también un sistema, a través de modelos de inteligencia artificial, que da contexto al conductor y que sea una especie de copiloto virtual predictivo; que sea el coche el que te cuente lo que te va a pasar en el viaje o que te ayuda en tus desplazamientos. Otro de nuestros proyectos es un sistema de predicción del tráfico, ya que actualmente los navegadores no te dicen el tráfico que vas a tener cuando llegues a un determinado punto. Todo esto lo hacemos a través de modelos de inteligencia artificial y predicción del tráfico en las horas en las que el cliente lo necesite. En definitiva, son proyectos muy disruptivos y que mejoran un poco la calidad de vida.