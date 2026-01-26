Julia Medina, cantante: “La falta de autoestima es un poco tabú”

Julia Medina (San Fernando, Cádiz, 1994) fue una de las caras más populares de Operación Triunfo 2018. Su trayectoria tras pasar por la Academia más famosa de la televisión ha estado marcada por una discografía cargada de honestidad y de verdades a tiempo. Con ella misma y con su público. A finales de este año sacará un nuevo álbum, cuyo primer avance es el single Mi templo. Una composición tan cruda como la realidad que describe en sus versos. Además, participará en el Benidorm Fest defendiendo Las damas y el vagabundo. Una composición que comparte con la artista mexicana María León.

Pregunta.“Este cuerpo es mi templo aunque a veces lo miro con desprecio”, canta en su último single, Mi templo. Muy duro.

Respuesta.Es muy duro pero muy real. A veces hacemos canciones y las maquillamos mucho. Lo característico de Mi templo es que no puede ser más honesta y más pura.

P.Como oyente, uno nunca imagina que un artista pueda sentirse así.

R.Sí... de hecho hay momentos en los que digo: ¿por qué he sacado yo esta canción? Pero después recibo mensajes en redes como el de una chica con una anorexia bastante grave que cuando escuchó la canción se planteó ingresar. Ahí sí siento que vale la pena sacar este tipo de composiciones. Normalmente, hablo de amor y desamor, que también está muy bien, pero de pronto me atrevo a lanzar algo un poco más personal, que me deja vulnerable y desnuda.

P.Esto último, el desnudarse ante tantos desconocidos, ¿da vértigo?

R.Muchísimo, pero no he recibido ni un solo comentario negativo de Mi templo y eso no me había pasado con ningún lanzamiento. No es una canción de números, ni de éxito, ni de radio, porque a nadie le gusta escuchar algo tan crudo. Es más fácil hablar de otros temas. Parece que la falta de autoestima es un poco tabú.

P.En varias ocasiones le han comentado que la canción llega después de un momento de silencio creativo, algo que no termino de entender porque, si a finales de este año prevé sacar un nuevo álbum, en algún momento habrá tenido que componerlo.

R.Cada vez que me han hecho esa pregunta hasta me he enfadado un poco. Se da por hecho que no saco nada, porque no me apetece. Me gustaría explicar, algún día, lo complejo que es la industria musical y la burocracia que hay detrás de la industria musical... lo que significa salir de una compañía y entrar en otra. Abogados, contratos, reuniones... y, de pronto, pasan los meses y dices: no estoy sacando música. Pero vamos, no ha sido por un silencio creativo, porque he compuesto muchísimas canciones.

P.¿Puede adelantar alguna pincelada de su nuevo trabajo? Entiendo que la honestidad consigo misma y con el público será el hilo conductor.

R.Siempre compongo mis canciones, porque necesito sacar algo que hay dentro de mí. Ese es el rasgo común en todos los discos y este álbum no va a ser menos. En cuanto a sonido, voy a seguir la línea de Compañera de viaje, que lo mismo tiene una balada, que una canción súper rockera. Me gusta que haya versatilidad.

P.Este año participa en el Benidorm Fest. ¿Qué opinión le merece que no vayamos a Eurovisión?

R.Estoy encantada con la decisión. Soy muy fan del formato, pero hay cosas más importantes en el mundo que aceptar las condiciones de Israel en Eurovisión solamente por concursar en un programa musical.

P.La propuesta que lleva, junto a la mexicana María León, es Las Damas y el vagabundo. Una oda al empoderamiento femenino.

R.Es la primera vez que interpreto una canción que no he escrito, pero conocí a María cuando la estaba componiendo. Me contó que era para el Benidorm Fest, pero ese día no imaginamos que la acabaríamos haciendo juntas. La cosa es que, cuando la acabaron, necesitaban otra voz femenina y me llamaron. Cuando la escuché me pareció un temazo con mucha fuerza y decidí subirme al carro. Estoy un poco cansada de que la gente me visualice con la guitarra y cantando una canción triste, quiero salir un poco de eso.

P.Además, estudia Psicología. ¿En qué se quiere especializar?

R.En la industria de la música.

P.¿No es oro todo lo que reluce?

R.Estamos todos fatal (Risas). Mi psicóloga, Nerea, siempre ha sido una inspiración muy grande y ha sacado el primer máster totalmente especializado en la industria de la música, en la Universidad Complutense. Quiero ayudar a otra gente, siendo yo artista y habiendo pasado por eso. Me visualizo trabajando en Operación Triunfo de psicóloga con los chavales.