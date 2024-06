UN BANQUERO CON MUCHA FILOSOFÍA. "Vamos a tutearnos", dice de primeras. Cercano en las distancias cortas, José Ignacio Goirigolzarri (Bilbao, 1954) atiende con una sonrisa y responde a veces con ironía y una risa pegadiza. El vizcaíno se formó en la ilustre Comercial de Deusto y sus conocimientos lo han llevado a ser consejero del BBVA, presidente de Bankia y ahora de CaixaBank. Además de los números, es un enamorado de la contemplación y la filosofía.

–Confundo los nombres compuestos y su apellido es más difícil que el mío. ¿Cómo me dirijo a usted?

–Como presidente no pues a usted no lo llamaría señor redactor. José Ignacio o Goiri; mi mujer me llama Goiri salvo cuando se enfada.

–Tres años de la fusión de CaixaBank y Bankia. ¿Da por terminado el proceso?

–Lo dimos por terminado el verano de 2023. De todas las fusiones que he vivido, muchas, ha sido la más amable con mucha diferencia.

–¿El impuesto a la banca ha llegado para quedarse?

–Espero que no por coherencia. Se puso por la subida de los tipos de interés. Decían que había beneficios que caían del cielo, así que supongo que si bajan, esa justificación no tiene sentido. En impuestos, CaixaBank pagó 2.600 millones en 2023.

–Dicen que el negocio bancario no es tan rentable. ¿Verdadero o falso?

–La banca pasó una temporada con rentabilidad muy escueta por los tipos de interés negativos. Cuando éstos se normalizan, los beneficios también y parece que ha habido un fortísimo crecimiento. Pero la banca en 2023 ganó un 3% menos que en 2007. Ahora está en una normalización de los beneficios y los grandes números hay que relacionarlos con el volumen de capital. Si comparamos, tenemos rentabilidades más bajas clarísimamente respecto a otros sectores.

–Cree en el trabajo en equipo. ¿No aprecia hoy mucho individualismo?

–Puede parecerlo por el teletrabajo, pero creo que no. Si se mira con perspectiva, el mundo está tan especializado que el trabajo en equipo es absolutamente necesario. La especialización hace que nadie pueda resolver nada, todo se tiene que solucionar en grupo porque necesitas la visión multidisciplinar y eso obliga mucho más a trabajar en equipo. La individualidad no cotiza al alza.

–Las últimas veces que me llamaron del banco fue para venderme una vajilla, un seguro y un microondas. No pienso comprarle nada de lo que me ofrezca en una entrevista...

–La vajilla sería hace mucho. En esta entrevista no, pero igual después le vendo algo. Imagino que le habrán ofrecido un plan de pensiones, un fondo de inversión, un seguro del coche. Es normal. Si le financian el coche, la forma más natural de facilitarle la vida es vendiéndole un seguro y lo mismo con una hipoteca.

–Compran el 9,4% de ACS y duplicarán hasta el 10% su participación en Telefónica. Iba a invertir en acciones de Caixa pero igual cambio...

–Ya sabe que los que compran esas acciones no son nuestra ventanilla, sino Criteria, que tiene el 30% de CaixaBank. Lo que tiene que hacer es comprar acciones de CaixaBank, por supuesto.

–¿Todo lehendakari o directivo de banca que se precie debe pasar por las aulas de Deusto?

–No, el aún lehendakari, Íñigo Urkullu, no lo hizo.

–¿La Comercial es a la banca lo que La Masia al fútbol?

–Es una facultad con más de 100 años y la primera de estudios de administración de empresas. A lo largo de los años han florecido muchas Masias y en Andalucía hay varias: San Telmo, Loyola...

–¿Aprueba la moción para eliminar la segunda acepción de 'jesuítico' de la RAE (hipócrita, disimulado)?

–Si la RAE lo dice, me parece muy bien. Yo tengo una formación jesuítica desde el colegio y no me veo muy reflejado, la verdad.

–Me han chivado que lleva un bloc azul que vale oro.

–Suele ser negro y no vale oro. Tengo memoria visual y me viene muy bien escribir.

–Apasionado de la Filosofía: ¿me sugiere un pensador o un libro para estos tiempos convulsos?

–Ejemplaridad pública, de Javier Gomá. Viene muy bien para estos tiempos

–Banca y filosofía, dinero y reflexión. ¿No son términos antagónicos?

–¡Qué va, están totalmente alineados! La filosofía clásica pretende que la gente viva bien. Una condición muy importante es la creación de riqueza y la banca es fundamental. Además, permite gozar de sueños del presente ya que con un préstamo puedes anticipar su goce.

"He estado en dos finales de Copa del Athletic y ganamos las dos; en La Cartuja lo pasé fatal"

–Dijo Epicuro: "Si quieres hacer rico a Pitocles, no aumentes sus riquezas, disminuye sus deseos". ¿Le parece un buen consejo frente a tanto consumismo?

–Prefiero el equilibrio, pero no me parece mal consejo el dominar los deseos, aunque tenemos que admitir que tras la pandemia la gente tiene una necesidad de experiencias personales.

–Serio y analítico. ¿Estaba como un flan en los penaltis de la final de Copa o no sufre con su Athletic?

–Estuve en La Cartuja. Lo pasé fatal... hasta que ganamos y entonces disfruté mucho. He estado en dos finales de Copa del Athletic y ganamos las dos: hace 40 años en el Bernabéu contra el Barça y esta última.

–Dígaselo a Valverde… Tengo entendido que le fascina la pintura de Velázquez. ¿Su cuadro favorito?

–No voy a ser original: Las Meninas. Tiene una composición y unas luces fantásticas. Cada vez que lo veo encuentro cosas que no había visto antes. Es una maravilla.

–CaixaBank patrocina el premio Andaluces del futuro del Grupo Joly. ¿Cómo vislumbra el horizonte de los jóvenes?

–Soy optimista, no comparto que esta juventud vivirá peor que sus padres. Son momentos de cambios, pero eso va a generar grandes oportunidades para los jóvenes. Toda evolución tecnológica genera ansiedad, pero a medio y largo plazo tendrán un modus vivendi mucho mejor que ahora. Eso sí, van a tener que prepararse y formarse.

–Igual que en su época.

–Igual, pero hay que decirlo para que no se lo olvide al personal. Que esto no va de gratis.

–Cumplió 70 en febrero. Imagino que no se jubila por cotizar unos mesecitos más para la pensión máxima...

–Llevo 47 años cotizando, así que creo que la jubilación máxima ya está. Pero la cuestión es si uno se divierte y tiene la confianza del consejo. Si se dan ambas condiciones, pues a seguir.

–Su segundo apellido, Tellaeche, ¿lo escribe con 'tx' o 'ch' según dónde esté?

–Siempre con 'ch'.

–¿Cuál le gustaría que fuera su legado? ¿Cómo quisiera ser recordado?

–Es demasiado pronto para reflexionar sobre eso...