"Los primeros 1.000 días de vida marcan la salud para siempre"

Pediatra e investigadora, la doctora María Rosaura Leis ha dedicado su carrera a la nutrición infantil y a la prevención temprana de la obesidad. Dirige el Grupo de Investigación en Nutrición Pediátrica del IDIS y la Fundación Española de la Nutrición y preside varias sociedades científicas, entre ellas SEINAP y SEMiPyP. Defensora de la dieta atlántica, combina rigor científico, divulgación y compromiso social para promover la equidad alimentaria desde la infancia.

Pregunta.Ha sido reconocida con el Premio Luis Noé Fernández en la categoría de Nutrición. ¿Qué significa para usted recibir este galardón?

Respuesta.Un gran honor al pasar a formar parte del grupo de expertos e investigadores que han recibido este prestigioso premio. Y una gran alegría, ya que es, sin ninguna duda, fruto de los méritos y la trayectoria iniciados por mis maestros en los años 50 y del trabajo de todo el equipo del grupo de Nutrición Pediátrica del Instituto de Investigación Sanitaria, que tengo el orgullo de coordinar. Además, es un importante incentivo para seguir trabajando por la mejor alimentación y nutrición del niño y el adolescente, buscando la equidad alimentaria y la promoción de la salud a corto, medio y largo plazo.

P.Dirige varias fundaciones y sociedades nacionales relacionadas con la nutrición. ¿Cuál considera que ha sido su mayor logro?

R.No estoy segura de que podamos hablar de grandes logros, sí de una carrera de fondo, en la que perseguimos comunicar e informar a la sociedad de la importancia del cuidado nutricional desde los primeros 1.000 días, incluso antes, desde la mujer y el varón en edad fértil, y durante toda la edad pediátrica, para una adecuada programación metabólica, y la promoción de la salud a lo largo de la vida. Hoy, muchas enfermedades se asocian a estilos de vida no saludables y a la pérdida de adherencia a nuestras dietas tradicionales. Nuestras líneas de investigación buscan identificar los factores relacionados con el sobrepeso y la obesidad pediátrica y promover la dieta atlántica como modelo de salud y sostenibilidad.

P.Usted defiende una prevención temprana de la obesidad infantil desde una visión científica y humana. ¿Qué recomendaciones básicas daría a las familias hoy?

R.La obesidad infantil es una patología crónica, tratable, pero no curable, lo que pone en evidencia la importancia de la prevención. Las familias deben identificar cambios en los estilos de vida y apoyarse en el equipo pediátrico. Los controles de salud son una oportunidad clave para el consejo nutricional. Lactancia materna exclusiva los primeros seis meses, alimentación complementaria adecuada y una mesa familiar saludable desde el primer año de vida. Compartir mesa y mantel, actividad física y tiempo de ocio. "La dieta de mis abuelos es salud para mí, debemos ser capaces de transmitirlo, así como nuestras tradiciones gastronómicas y culturales.

P.Ha convertido la alimentación saludable en una causa social. ¿Cómo podemos lograr que la nutrición deje de ser sólo un tema individual y se convierta en un compromiso colectivo?

R.La mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad se da en los grupos más vulnerables y se asocia a déficits nutricionales, lo que puede considerarse hambre oculta. Es necesario buscar la equidad alimentaria y una acción coordinada entre familias, escuela, comunidad, autoridades sanitarias, políticas, prensa, industria y ONGs. Sólo así se podrá abordar eficazmente esta patología.

P.Promueve la dieta atlántica frente al avance de los ultraprocesados. ¿Qué consejos prácticos daría a los padres para incorporar este modelo en la alimentación diaria de sus hijos?

R.Una alimentación basada en alimentos frescos, de proximidad y de temporada: cereales integrales, frutas, verduras, lácteos, pescados, carnes de calidad y agua. Los abuelos deben implicarse en la transmisión de la tradición culinaria. La alimentación es también cuándo y cómo comemos. Evitar dietas occidentalizadas y fomentar la actividad física, limitando el uso de pantallas. La actividad física debe formar parte de la pirámide alimentaria saludable como un alimento más, y limitar y evitar el mal uso de las pantallas, que además de aumentar la inactividad, favorecen en no pocas ocasiones la transmisión de publicidad alimentaria fomentando un consumo no saludable.

P.Afirma que la salud del adulto se siembra desde el útero. ¿Qué hábitos nutricionales considera fundamentales durante el embarazo?

R.Una adecuada alimentación de la mujer gestante y lactante, y también en edad fértil. Las dietas atlántica y mediterránea aportan nutrientes y componentes funcionales con efectos positivos sobre la salud cardiovascular y metabólica. La actividad física debe formar parte de la vida diaria de la mujer embarazada.

P.Algunas de las sociedades científicas que preside son la Sociedad Española de Investigación en Nutrición y Alimentación en Pediatría (SEINAP) o la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos (SEMiPyP). ¿Qué papel juegan?

R.La Sociedad Española de Investigación en Nutrición y Alimentación Pediátrica (SEINAP) tiene entre sus objetivos comunicar los últimos avances en este campo a profesionales sanitarios y a la sociedad en su conjunto. La Sociedad Española de Microbiota y Probióticos y Prebióticos (SEMiPyP) ha experimentado un gran desarrollo en los últimos años, dado el gran avance de la investigación del papel de la microbiota en la salud y la enfermedad a lo largo de la vida. Hoy, más de 300 patologías se asocian al equilibrio, tanto en el tipo, como en la localización y/o la función, de la microbiota intestinal. Se ha demostrado su papel en el desarrollo de un adecuado sistema inmunitario, así como los efectos positivos de su modulación a través de probióticos, prebióticos, simbióticos o postbióticos, incluso en el tratamiento de algunas enfermedades. Es fundamental comunicar este conocimiento, tanto a profesionales como a la población, y transmitir que no todos los probióticos son iguales. Sus efectos dependen del género, la especie y la cepa, y solo después de ensayos clínicos que demuestren sus acciones, podemos recomendarlos.

P.Su labor combina investigación rigurosa y educación familiar. ¿Cómo puede la ciencia traducirse en hábitos concretos para los hogares?

R.Comunicando, comunicando y comunicando lo que hemos conocido o vamos conociendo mediante la evidencia científica, y aplicando consejos prácticos que faciliten los cambios necesarios en nuestra vida diaria. Pero, no solo debemos informar a las familias, sino también a las autoridades, a los políticos, que deben legislar. La salud de los niños debe ser protegida por las 4 P, Padres (familia), Profesionales Sanitarios (Pediatras y equipo pediátrico), Profesores (Escuela) y Políticos. En realidad, toda la sociedad.

P.¿Cuál cree que es el principal desafío al que se enfrenta la nutrición infantil en España hoy?

R.La equidad alimentaria. Conseguir que todos los niños y adolescentes tengan acceso a una alimentación saludable. Y la educación desde la familia y la escuela, a través del comedor escolar, lugar de educación nutricional y con la incorporación de una materia desde los primeros momentos del curriculum escolar, sobre estilos de vida saludables.

P.Si tuviera que dar un único consejo a los padres o educadores sobre nutrición infantil, ¿cuál sería?

R.Compartir mesa y mantel saludable, desde la elección del producto, la compra, el diseño del plato, la preparación culinaria y su ingesta. Elijan un adecuado horario de comidas, y disfruten y compartan tradiciones, risas y la vida diaria en la mesa. Tengan como guía sus tradiciones culinarias saludables y sostenibles, la Dieta Atlántica y Mediterránea, y eliminen el televisor y las pantallas durante las colaciones.