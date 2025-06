Roberto Musso: "Invoco a todos los raros"

IRONÍA CUARTETA. Roberto Musso (Montevideo, 1961) es el líder, vocalista y letrista de El Cuarteto de Nos, una banda de rock uruguaya cuyo distintivo son sus letras afiladas, la ironía, la crudeza y la autocrítica del ser. Estarán en la Sala París 15 de Málaga el 13 de septiembre para presentar su último disco: Puertas.

–¿Qué novedades encontrarán los del Cuarteto de Nos en el nuevo disco y en su gira septembrina por España?

–A nivel de novedad, en el disco en sí mismo, se mantiene mucho la esencia obviamente del Cuarteto, de lo que son esas letras filosóficas, psicológicas, que llevan por distintos lugares. A nivel musical, me parece que es un disco que está un poco más cercano todavía más al rock y muy guitarrero. Y respecto a la gira por España, las novedades obviamente van a ser los estrenos de muchas de las canciones de Puertas, que en el setlist van a formar una parte importante.

–Le gusta que los definan como "una banda de rock rara". ¿Por qué son raros?

–Sí, nos gusta autodefinirnos con los de la banda de rock rara. Creo que es la frase que mejor le queda a lo que es discográficamente y un show del Cuarteto en vivo también, como contraposición con lo que es algo estándar, digamos, o que sale fuera de lo común, ¿no? De hecho, al final del show siempre yo invoco a todos los raros que nos están mirando y la gente se siente muy identificada con ese adjetivo y ese concepto.

–El rock uruguayo no es muy conocido en España, a diferencia del argentino. ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Qué me recomienda?

–En los últimos años, como que en particular la convocatoria del Cuarteto, sobre todo con público español, ha crecido muchísimo. Me da la impresión, principalmente en los shows más grandes que hacemos en España, que son en Madrid y Barcelona, la enorme cantidad del público, le diría que más del 90%, es español. Y eso ha sido también una política de la banda, de tratar de salir un poco de lo que es el gueto solamente de público uruguayo-argentino. Entonces, en ese aspecto lo veo como un crecimiento interesante del Cuarteto, que cada vez está pasando más de llegar a público local.

"Me gustaría escribir canciones con la musicalidad de John Lennon y las letras de Borges"

–Funden estilos musicales. ¿La pureza está en la mezcla?

–Sí, si bien somos una banda de instrumentación rockera y donde, bueno, obviamente el rock está en su ADN, el pedir prestado a otro género cuando nos parece que la canción así lo merita, como para enriquecerla artísticamente, no hemos tenido ningún problema en hacerlo, ¿no? Y también nosotros al llegar a un público tan joven, lo vemos como un público, una generación mucho más amplia de cabezas de lo que éramos nosotros cuando éramos adolescentes, que estaba todo mucho más compartimentado y me da la impresión que se celebra mucho eso. Y se celebra la fusión con otros estilos musicales.

–Se declara fan de Borges y de Seinfeld. ¿Le gusta alguien que sea simpático?

–Sí, es una muy buena observación, y le sigo agregando personajes de ese estilo a las series que me gustan, porque tenemos también al personaje de Dexter, a Walter White, a Ignatius de La conjura de los necios, o sea que le seguiría, es verdad, esa lista de personajes no muy simpáticos, pero en la vida real me gustan más la gente simpática totalmente.

–Si un genio le diera a elegir entre el deseo de componer como John Lennon o escribir como Borges...

–Y le diría que me gustaría escribir canciones con la musicalidad de John Lennon y las letras de Borges, sin duda.

–Con 63 años (con perdón), ¿qué queda del sexo, droga y rock and roll?

–Creo que lo único que hubo siempre fue rock y de raro.

–Salvo Marcos Ávila, el mejor barman de Andalucía, que nació en Dolores y a mucha honra, siento decirle que en España un uruguayo sólo puede ser futbolista... o argentino.

–En realidad, soy un gran delantero centro, pero nadie me toma en serio.

–Cuando escuché su tema No sé qué hacer conmigo me fascinó el empleo generoso de palabras esdrújulas. ¿Debo ir a terapia?

–Sí, podríamos ir juntos a terapia, en realidad soy también un obsesionado de las palabras de esdrújulas.

–Señor hincha de Nacional, ¿es cierto que se mofó usted de la afición de Peñarol en una letra? ¿Cómo se le ocurre?

–Pensándolo bien, en realidad fueron dos canciones.

–Menos mal que en la escuela no se hizo amigo de otro loco de la música que se apellidara Lini. El nombre del dúo hubiera sido bestial...

–Efectivamente, también tuve que cortar una relación con una novia que se apellidaba de esa forma para evitar consecuencias con nuestra descendencia.

–El escudo de su banda es un carnero y una rata bebiendo un trago encima de una mesa. ¿Qué consumían en su día para tener tal ocurrencia? ¿Cuál es su significado?

–Me hubiera gustado mucho estar reinvitado en esa mesa, pero nunca tuve la oportunidad.