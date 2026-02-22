Rocío Blanco: "Me va la marcha"

Rocío Blanco, consejera de Empleo de la Junta de Andalucía.

TÉCNICA DEPURADA. Han pasado siete años desde que Rocío Blanco (Córdoba, 1966) fue nombrada consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, una etapa inesperada para una estudiante ejemplar que entró en 1993 en el Cuerpo de Inspectores de Trabajo. La Cruz al Mérito Policial por su lucha contra el fraude demuestra que esta malagueña de adopción es una técnica depurada y cumplidora de la ley.

Pregunta.–Afronto el mayor reto de mi carrera: sacarle un titular.

Respuesta.–Se lo fío difícil entonces, ¿no? Lo intentaré.

P.–Juanma Moreno y Jesús Aguirre me han dado calabazas para charlar.

R.–No saben lo que se pierden. Haré de mediadora.

P.–¡Es la única superviviente de Ciudadanos en un Gobierno regional! ¡La última de Filipinas!

R.–No me siento superviviente. En la pasada legislatura nadie tenía la sensación de ser de un partido u otro, éramos un equipo.

P.–Sólo Patricia del Pozo y usted siguen del primer Ejecutivo de Moreno.

R.–Yo pensaba que no iba a sobrevivir en este mundo ni dos días....

P.–Brillante inspectora de Trabajo, no es política profesional y lleva siete años de consejera. ¿Tanto engancha el poder?

R.–Vivía mejor como inspectora y ganaba igual. Mi equipo nunca había estado en política. Yo antes ejecutaba planes que venían de arriba y ahora me engancha la capacidad de diseñarlos para ayudar a los andaluces.

P.–¿Se cortará ya la coleta si tras las elecciones le ofrecieran 'tripitir'?

R.–Si el presidente gana las elecciones, que espero que sí, y confía en este equipo, nosotros seguiríamos, sí. Nos va la marcha.

P.–Su marido en Málaga estará encantado...

R.–"Eres como un holograma", me decía en la primera legislatura. Le pregunté qué hacía si me ofrecían seguir y me dijo que si quería, siguiera. Si hay una segunda vez, haré igual.

P.–¿Siempre ha sido la empollona de la clase?

R.–Era muy empollona, sí. Saqué la máxima nota en Selectividad de Córdoba.

P.–¿Repelentona?

R.–No, era muy gamberra. Éramos dos amigas muy empollonas y nos juntamos con dos gamberrillas. Ellas nos quitaron un poquito esa rectitud y nosotras les dimos ganas de que se pusieran a estudiar.

P.–Habla muy rápido por ser opositora. En un duelo con Martínez-Almeida, ¿por quién apuesto?

R.–Por él, seguro. Habla aún más rápido que yo.

P.–Ser consejera es un honor. ¿Que sea de Empleo en la segunda comunidad con más paro es una faena?

R.–Es un reto y poco a poco se consiguen buenos resultados. En la última EPA, Andalucía bajó a una tasa de desempleo del 14,6%. Desde 2007 no tenía ese porcentaje...

P.–Sí, pero salió la ministra Yolanda Díaz a colgarse la medalla...

R.–Andalucía en el último año es la comunidad que más empleo ha creado, el 23%, no la Administración ni el Gobierno, sino la sociedad, empresas, autónomos y trabajadores.

P.–Hasta hace poco trabajar en su Consejería era una profesión de riesgo...

R.–Sí, lo que más me complace es que en la Consejería están orgullosos y antes a algunos les avergonzaba decir que trabajaban aquí. Hoy presumen de que es pionera en automatización, que saca un volumen de ayuda enorme... Hemos transformado la Consejería en algo que merece la pena para los andaluces.

P.–¿Que crezcan los autónomos significa que hay mucho emprendedor en Andalucía o que nadie contrata?

R.–Hay mucho emprendedor y nuestros autónomos también crean empleo: su fuerza laboral es más de 810.000 personas. Las ayudas de la Consejería propician que ese primer salto, el vértigo de pagar la Seguridad Social o un ordenador, sea menos duro.

P.–A un amigo le recomendaron hacerse autónomo para ser su propio jefe y hoy es su propio esclavo.

R.–Como el chiste: uno pide un deseo, no ponerse nunca malo, y el genio lo convierte en autónomo.

P.–¿Qué diferencia a Yolanda Díaz de usted?

R.–Una tiene en la diana a las empresas, que son las que crean trabajo y propician el crecimiento, y nosotros ponemos en valor a empresarios y autónomos.

P.–Experta en fraude, ha ido a muchos congresos internacionales de la materia, ¿hay piratas en todos los países?

R.–En todos (Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica...) buscan la rendija de la normativa para colarse.

P.–Tiene la Cruz al Mérito Policial por luchar contra el fraude a la Seguridad Social. ¿Sabe que en organismos dependientes de la Junta hay aún falsos autónomos?

R.–Lo desconozco, pero en todo caso mi medalla era porque había personas a las que se les daba de alta sin que estuvieran trabajando y empresas ficticias, un fraude masivo.

P.–Cordobesa residente en Málaga y trabaja en Sevilla. Aparte de su familia, echa de menos el mar. ¿Es más marítima que fluvial?

R.–Tengo el corazón 'partío'. El Guadalquivir es nuestro río, pero estoy casada con un malagueño y tengo tres hijos boquerones; ya no sabría vivir sin el mar.

P.–Va al Carpena a ver al Unicaja. El presidente López Nieto está molesto por una broma que hice al llamarlo madridista en una entrevista a Ibon Navarro. ¿Puede interceder?

R.–Delo por hecho. Soy abonada desde el 93. Mi marido me metió el gusanillo y ahora soy fan total.

P.–Tras lo de Juanma Moreno, ¿se ve como Reina Maga o Estrella de la Ilusión en 2027? Podía ir tirando contratos...

R.–Hay gente con más poderío en Andalucía. Soy muy discreta, ir en una carroza no va conmigo.

P.–Tiene en su equipo a Adrián González y Juan Rubio, dos periodistas económicos de mucho nivel. Vengo a ficharlos para El Conciso...

R.–Ni se le ocurra quitármelos, mato por ellos. Me hacen mejor a mí porque me ayudan muchísimo en la parte económica, yo controlo más la laboral.

P.–Me ofrecen una ganga de piso pero me piden 30.000 euros en negro. ¿Qué hago, señora Pepita Grillo?

R.–¡No comprarlo jamás!