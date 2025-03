MUJER DE BATA. Apellidada Tejado Algaba, a María del Monte (Sevilla, 1962) le vale con su nombre de pila para ser archiconocida en toda España. Veinte discos de platino jalonan su trayectoria como cantante, con las sevillanas por bandera. Pronto abandonó la bata de doctora –empezó Medicina, y ahí quedó– por la bata de cola y la vida corrobora que acertó dejando el fonendo y cogiendo las castañuelas. Ha recibido este año la Medalla de Andalucía de las Artes.

–Tras la Medalla de Andalucía de las Artes, ¿qué premio o distinción le haría ilusión que le dieran?

–Me gustaría que me siguiera premiando la vida, que dura más.

–¿Se siente reconocida? Si fuera cantante de de EEUU, sería una gloria nacional…

– viento y marea... Tener la medalla no es ni ser más ni menos andaluza, ni llevar mi tierra a más o menos sitios, más más no la puedo querer. Sí da reconocimiento y satisfacción.

–Reina de las sevillanas, un género lleno de hombres. ¿Pensó en tirar la toalla?

–Sabe lo de más vale una vez colorá que ciento amarilla, ¿no? Tuve la colorá al principio, un señor me dijo que una mujer no servía para cantar sevillanas. Soy Tauro, ¿eh? Dije: "Ya veremos".

–Yo Capricornio, compartimos cuernos.

–Yo cabezota no, lo siguiente. O eso dicen.

–Vamos al mismo podólogo y no le he podido sonsacar ni cuántos callos tiene.

–Pedazo de profesional y de persona. Callos no tengo; primero por mi podólogo y segundo porque nunca he usado un calzado que perjudique a mis pies. He sido comodona en ese sentido.

–20 discos de platino y causante del boom de las sevillanas. Con internet entonces, se reiría de Rosalía.

–O no… No hay que reírse de nadie, sino con todo el mundo. Es mejor reírse con que reírse de. Lo más importante, pese a internet y a todo, es el boca a boca.

–Le habrán dicho miles de veces que Cántame es muy complicado de bailar…

–Muchas, pero respeta los cánones, sevillanas de tres cuerpos y cada una con diez compases. Cógele el hilo, claro, todo tiene su encanto.

–Puntúe a Jesús Aguirre. Para formar parte de su cuadro de baile no está.

–Una nota muy alta; en contra de lo que piensan muchos, las sevillanas es un baile popular para disfrutar.

–Juanma Moreno es más sieso para sacarlo a bailar.

–No sé, pero después vi fotografías en las que tenía una cara de satisfacción grande. No me di cuenta; si no, no sé qué hubiera pasado...

Haber sido una tierra muy castigada nos ha hecho aprender, porque listos somos más que el hambre"

–Se llama Monte, triunfó a la sombra de los pinos y cantó al amor de un caballo y una yegua. ¿Cuándo la nombran patrona del Seprona?

–Ni idea, pero hay gente que se llama María del Mar y la llaman para la Sirenita.

–Monte, patrona de Cazalla de la Sierra.

–Allí nació mi madre y no se le ocurrió otra cosa cuando empezó a tener niños y niños que pedirle a su patrona, y esto es literal: "Madre mía, dame una niña aunque sea fea". Ole ahí la tía.

–Su padre iba a verla a Cazalla en bici (80 kilómetros) cuando eran novios a pelar la pava y se volvía en el día. Estaría para hacer pocas manitas el buen hombre.

–¡Y era carretera de tierra! La pava la dejaba medio pelada la criatura, pero no he conocido amor más bonito y limpio. Cuando te crías en eso, te sirve en tu manera de vivir. Él era muy aficionado a la bici y salía con un amigo de madrugada. Volver era más liviano al ser cuesta abajo.

–Intentaba volver tras cada concierto para dormir en casa. Nada mejor que la cama y la ducha de uno.

–Yo hago El Almendro cada vez que puedo, intento volver a casa.

–Habla con sensatez y cae muy bien. ¿Si hubiera una candidatura andalucista, entraría en política?

–No, no. Habrá gente a la que no le caiga bien, eso entra en la factura.

–Es muy querida.

–Lo notas cuando en la vida vienen golpecitos y gente que no te conoce se viene para ti con ese cariño que traspasa y llega hasta dentro.

–Una curiosidad: ¿cuántas asignaturas le faltaron para terminar Medicina?

–Todas porque afortunadamente se cruzó en el camino la otra bata, la de lunares, y seguí con ella.

–Pero estuvo .

– y se acabó.

–De niña leía tebeos de Don Óptimo, bajito y regordete, y don Pésimo, alto y flaco. Vendría bien que los leyéramos para no obsesionarnos con el físico.

–Otro era Gordito Relleno. Hoy, con la piel tan fina, no se podrían publicar. Desaparecería el Jorobado de Notre Dame, Blancanieves y los siete enanitos, Garbancito. Es que, es que, es que...

–¿Cuál es el lápiz más pintoresco de su colección?

–Uno de Viena: Mozart con su pentagrama y sus notitas.

–Los amantes de las lentejas y las papas aliñás le agradecemos su portazo a . ¡A la mierda los platos cuadrados!

–Es respetable, pero yo soy de cocina, no de laboratorio.

–María, ¿sabe ya lo que es un mórgamo?

–Desde el primer momento.

–Qué señora más graciosa.

–En Andalucía hay personajes muy pintorescos, muy graciosos, con los que tenemos que reírnos pero de los que no tenemos que reírnos porque les debemos todo lo que somos.

–Somos muy disfrutones.

–Nuestra filosofía de vida es envidiada. Haber sido una tierra muy castigada, capaz de cantar llorando, de rezar cantando, nos ha hecho aprender, porque listos somos más que el hambre. Y no olvidemos el lema de que "el día que se va no vuelve".

–Dijo: "La gente saca tiempo para ir al tanatorio y no para tomar un café". Amén.

–Vivimos muy deprisa, sin saborear nada, te llaman para un cafelito y no puedes. Y se muere fulano y sacas media horita para ir a cumplir. A cumplir pa qué, con quién.

–Ahí hay que mejorar.

–En el Sur tenemos muchas cosas mejoradas pero hay que mejorar otras.

–"Jamás me he escondido de nadie", afirmó en el pregón del Orgullo. Pero ha sabido ser discreta y no caer en el morbo mediático. ¿Cómo lo hace?

–Hay que practicar la coherencia a diario, el respeto es fundamental para que te respeten. Jamás he cobrado por hablar de mí y eso me da derecho a que no lo haga nadie. Puedo ser como quiera porque tengo esa libertad. Ahí he tenido suerte, la prensa y yo nos respetamos.

–Ha desbancado del pedestal de autor de la cobra más famosa de España a Bisbal.

–No, no, pero seguro que Inma y yo nos hemos reído mucho más, igual que nuestros amigos. Ellos me conocen y saben que no hay ninguna intencionalidad fea. Soy una persona que ahí me reprimo.

–Mi novia dice que soy muy sequito en público.

–No se trata de que sea una pareja hetero, homo... Qué ganas de mezclar churras con merinas.

–Dé recuerdos al podólogo.

–Se los doy. Es un bendito.