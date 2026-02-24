"Tu vida empieza cuando decides implicarte en ella"

Bruno Moioli durante la presentación del libro 'Si no eres tú, ¿entonces quién? ' en Sevilla.

Descubrir la felicidad a través del cambio. Bruno Moioli (Vigo, 1970) es doctor en Psicología, psicoterapeuta y coach ejecutivo y acompaña desde hace 25 años a líderes y profesionales en entornos exigentes, colaborando con empresas como Iberdrola, Airbus o Nintendo. Conferenciante y autor de siete libros, dirige la colección Liderazgo y Empresa en Desclée De Brouwer. Para Moioli, "cambiar asusta", pero en esa incomodidad está "la puerta hacia una vida más consciente y plena". En Si no eres tú, ¿entonces quién? propone un camino de autoliderazgo basado en ciencia y responsabilidad personal, enseñando a transformar hábitos y construir la felicidad desde dentro.

Pregunta.¿Qué es el autoliderazgo y por qué es esencial hoy?

Respuesta.El autoliderazgo es la capacidad de influir de forma intencionada en tus pensamientos, emociones y conductas para orientar tu vida hacia lo que realmente importa. En un contexto de cambio permanente y presión constante, la estabilidad ya no depende tanto del entorno como de la capacidad de gestionarte. En el fondo, todo parte de una idea clara: la verdadera maestría no consiste en dominar a otros, sino en conquistarse a uno mismo.

P.El título de su libro es muy provocador, Si no eres tú, ¿entonces quién?. ¿Qué busca despertar en el lector?

R.El título es una invitación a recuperar el protagonismo. Muchas personas sienten que quieren cambiar algo, pero delegan la decisión en el tiempo, en las circunstancias o en otros. El libro plantea algo directo y sereno a la vez: tu vida no empieza cuando todo esté resuelto, empieza cuando decides implicarte en ella.

P.La obra combina neurociencia, psicología aplicada e inteligencia emocional. ¿Cómo se traduce eso en la práctica?

R.Entender cómo funciona la mente, cómo se forman los hábitos o cómo gestionamos el estrés es relevante, pero no transforma nada si no se aplica. Por eso el libro integra teoría rigurosa y herramientas concretas. Porque, en realidad, la psicología no sirve solo para comprender lo que nos pasa; sirve para hacer algo distinto con ello.

P.¿Qué papel juega la inteligencia emocional en el liderazgo actual?

R.Las competencias emocionales determinan la calidad de nuestras decisiones y de nuestras relaciones. Puedes tener gran talento técnico y perder eficacia si no sabes gestionar la presión o el conflicto. La inteligencia emocional permite elegir la respuesta en lugar de actuar en automático. Y ahí está la diferencia: entre reaccionar y liderar hay un espacio que se llama gestión emocional.

P.Menciona ejercicios llamados "Del Mapa al Territorio". ¿En qué consisten?

R.Son el puente entre la comprensión y la acción. Muchas personas acumulan teoría durante años sin modificar conductas esenciales. Estos ejercicios obligan a concretar, escribir, decidir y ejecutar. Porque el conocimiento sin acción es entretenimiento. Y la transformación empieza cuando conviertes la reflexión en conducta.

P.¿Cómo ayuda el autoliderazgo a quienes trabajan bajo presión o en entornos cambiantes?

R.El entorno no se va a simplificar. La presión y la incertidumbre forman parte del paisaje profesional actual. Lo que sí puede cambiar es la forma en que cada persona se posiciona ante ellas. El autoliderazgo aporta claridad interna y coherencia en medio del ruido. Porque no podemos eliminar la presión, pero sí evitar que nos desordene por dentro.

P.¿Cómo aborda su libro los desafíos que enfrentan muchas mujeres en entornos profesionales?

R.Aborda frenos que a menudo son invisibles: la autoexigencia excesiva, la culpa por priorizarse o el síndrome del impostor. El autoliderazgo femenino implica, en muchos casos, cuestionar mandatos culturales interiorizados. Y ahí aparece una idea potente: autoliderarse también es darse permiso para ocupar el propio espacio con legitimidad.

P.Si tuviera que dar un consejo rápido para empezar a autoliderarse, ¿cuál sería?

R.Dejar de esperar a tenerlo todo claro. La claridad no es el punto de partida, es la consecuencia del movimiento. En mi experiencia, la claridad no llega antes de actuar; llega después de empezar.

P.¿Cuál es el mensaje final que quiere dejar a los lectores?

R.El libro no pretende convencer ni seducir. Pretende incomodar lo justo para que cada lector se haga una pregunta honesta sobre su vida. Porque al final todo se reduce a esto: nadie puede vivir tu vida con la intensidad, la coherencia y el propósito que tú puedes darle.