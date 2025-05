Zahara: "En reivindicar la calma también hay revolución"

La cantante Zahara (Úbeda, 1983) hizo historia con Puta. Un disco en el que se abrió en canal para plasmar una infancia cargada de abusos y violencia. Un trabajo directo y crudo. Cinco años después, regresa con Lento Ternura, un trabajo en el que huye de esa narrativa para atracar en un “lugar calmado” desde el que contemplar “el amor, la amistad y el hogar”. Una oda a la calma. Esta noche actuará en Icónica Santalucía Sevilla Fest. También visitará el festival Sentir Baeza AOVE FEST 2025 en Jaén (27 de junio) y Brisa Festival Málaga (24 de julio).

Pregunta.Confeccionar un nuevo disco después de Puta, que pasará a la historia, no es una gesta fácil. ¿Ha sentido presión en cuanto a la gestión de expectativas o tranquilidad ante el trabajo realizado?

Respuesta.Qué bonito eso, ¿no? Pensar que un disco mío pasará a la historia. En el proceso de creación no he sentido esa presión. Si no, no me habría atrevido a escribir nada y viviría presa del miedo a no superarme. Sinceramente, eso me parece el colmo del capitalismo. No nos basta con hacer un álbum que ha dejado huella, tenemos que hacer algo todavía más grande después. Lento Ternura no nace después de Puta, nace en medio de Puta. En plena gira Rave. En plena exposición. Fue un intento de escaparme de la narrativa de violencia en la que me había sumergido con aquel disco. Y siento que esa vía de fuga acaba llevándome a un lugar calmado donde contemplar el amor, la amistad, el hogar…

P.Frente al anterior, este álbum es una reivindicación de la calma, de lo reposado. Casi un grito frente a la inmediatez que impera en nuestro día a día. ¿Es importante hacer este tipo de manifiestos?

R.Creo que vivimos bombardeadas de estímulos, de prisa, de ruido y en esa vorágine es muy difícil escuchar la propia voz. Lento Ternura es mi forma de resistirme a esa lógica. Un acto político casi. Habla de parar, de cuidar, de elegir el silencio como forma de expresión y creo que, aunque no sea tan llamativo como lo fue Puta, en reivindicar esta calma también hay revolución.

P.Esta idea se refleja en Yo solo quería escribir una canción de amor cuando dice "Que se hunda Madrid, que arda en el infierno / Que yo me quedo aquí, contigo". ¿Cree que le habrá gustado a Ayuso?

R.(Risas) No creo que a Ayuso le gusten muchas cosas de las que hago. Pero tampoco le escribo a ella. Esa frase es una exageración poética, claro, pero habla de algo muy real: del hartazgo frente al discurso del éxito, del poder, del brillo vacío de las capitales, la precariedad o la imposibilidad de vivir en la ciudad en la que se trabaja.

P.¿Cómo influye en el mensaje que usted misma se haya encargado de producirlo?

R.Repetir una y otra vez las historias de abusos generó en mí una especie de enajenación que me llevó a necesitar volver a saber quién era y para esa búsqueda pasaba también por saber quién era no solo con las letras, sino con el propio sonido.

P.Si seguimos analizando las letras de su nuevo disco, en CTRL+Z dice "No estoy aquí, sobrevolaré mi vida desde el avión/ Veré mis vacaciones ahí abajo diciendo adiós / Y a todas mis preocupaciones viajando junto a mí". ¿Cree que el trabajo aplasta nuestras vidas sin que seamos conscientes?

R.El trabajo ha invadido todos nuestros espacios, incluso los que deberían estar dedicados al placer o al descanso. A veces siento que la vida se nos escapa por estar cumpliendo, rindiendo, produciendo contenido. Esta canción habla de la disociación en la que vivimos, de cómo miramos nuestras vidas desde fuera, como si no nos pertenecieran.

El amor romántico ha sido siempre el centro del relato, pero nuestras amigas son las que nos sostienen cuando todo falla”

P."Y me afilo las uñas pero no para pintarlas / Se las clavo a cualquiera / Que se atreva a decirte que no vales la pena" manifiesta en Tus Michis. ¿Por qué hay tantas canciones al amor romántico y tan pocas a ese amor incondicional que son nuestras amigas?

R.Porque el amor romántico ha sido siempre el centro del relato. Pero nuestras amigas son las que nos sostienen cuando todo falla, las que nos devuelven la fe, las que no piden nada a cambio. Tus Michis es un himno a esas relaciones.

P.En Demasiadas canciones denuncia la propia industria a la que pertenece. Del largo listado de hartazgos que menciona, ¿cuál ocuparía el primer puesto?

R.Ufff… Es que podría seguir escribiendo esa canción, porque cada día aparece algo más que me hastía. Pero la necesidad de estar todo el rato presente, opinando, promocionando, produciendo contenido es algo que me agota. Echo de menos cuando una canción podía durar más de dos semanas en el mundo. La música necesita tiempo y ahora se nos exige inmediatez. Me abruma y me satura. Y bueno, demasiadas pocas mujeres tocando en festivales, qué te voy a contar. No dejo de hablar de ello y sinceramente, estoy cansada. Debería ser una conversación que estuviera en la boca de todos, no que llamara la atención porque yo lo menciono en una canción.

P.A pesar de que la industria esté rendida a los números, a los artistas todoterreno y a los éxitos de usar y tirar. Todos formáis parte de una rueda que parece no tener fin.

R.Es imposible escapar del sistema. Yo, que dirijo mi propio sello, controlo mis tiempos, elijo con quién trabajo y también estoy sometida a sus exigencias y presiones. Te crees que vivir de la música te hará ser libre y es otro tipo de cárcel, a veces, creo que más macabra, porque estamos completamente siendo aplastados por esa rueda de la que hablas.

P.¿Por qué cree que "los románticos son los que siempre están solos"?

R.Si pensamos en el romanticismo original el amor no es el centro sino su ausencia lo que lo domina todo. Estar en un sitio precioso pensando en quién no está. La belleza exterior acentuando el vacío interior. De ahí esa idea de que los románticos son los que están solos. De hecho, los románticos del XIX podían dejar de comer y morir de inanición. Me gustaba romper con esa idea precisamente con lo contrario, no morirse de amor ni de hambre ni de sueño ni de rabia por nadie.

P.Quiero terminar con esa maravillosa composición que es Soy de un pueblo pequeño en la que pone en valor sus orígenes. ¿Cómo ha sido su relación con Úbeda? ¿Qué rol ha interpretado en su vida?

R.En Úbeda sucedieron muchas de las violencias que dieron origen a Puta. Es un lugar que ha formado parte del dolor, pero también de la transformación. Escribirle una canción como Soy de un pueblo pequeño, desde la ternura, fue mi forma de mirar con amabilidad ese pasado. De reconciliarme. De decir: aquí empezó todo, también la posibilidad de sanar.