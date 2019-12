Ábalos avisa de que “no queda otra” que pactar con ERC la investidura

Y ha esgrimido: “Sin eso no hay nada. Empeñarse en poner condiciones sobre lo previo es absurdo porque es inútil antes de iniciar cualquier proceso ir planteando cuestiones que lógicamente deben resolverse en un trayecto que tampoco va a ser corto, porque los problemas importantes tampoco se resuelven de un día para otro ".

“Éste es el momento y no sé si habrá otros momentos, pero en esto consiste la habilidad de la política: saber identificar claramente cuando se presentan las oportunidades. Por lo tanto, invito a que si tenemos que tomar una decisión, sobre todo si es una decisión valiente, lo hagamos ya ", ha afirmado durante su intervención en la clausura del XIV congreso del PSC.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos , ha avisado este domingo de que si no prospera la investidura de Pedro Sánchez se perderá la oportunidad de resolver el conflicto catalán por la vía del diálogo, ya que "se demostrará que no hay posibilidades para el diálogo".

El PP pide a Sánchez que diga “alto y claro” cuántas líneas rojas va a atravesar

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha emplazado este domingo al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "a que diga alto y claro cuántas líneas rojas está dispuesto a atravesar en su negociación con aquellos que quieren romper España", con tal de permanecer en La Moncloa. Montesinos, acompañado del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, ha participado en la comida de Navidad del PP de Toledo, a la que también ha asistido la ex presidenta de Castilla-La Mancha y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. El vicesecretario de Comunicación del PP ha dicho que en la reunión que mantendrán este lunes el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, éste le va a dejar "muy claro que el PP siempre va a defender el interés general de todos los españoles" y que, "por lealtad a España y a los españoles, el PP va a ejercer una oposición firme y responsable".

Aseguró que el PP no va a estar al lado del PSOE cuando lo que hace es "negociar e intentar acordar con aquellos que quieren destruir la igualdad de todos los españoles y la Constitución".