Pero ¿Qué hiciste Alberto Casero?

A buen seguro que cuando mi paisano y diputado del Partido Popular, Alberto Casero, se levantó este 3 de febrero sentiría un cosquilleo en el estómago. Los nervios ante un día importante. Lo que no se podía imaginar es que su nombre sería el de la jornada e iba a quedar ligado a la aprobación de la Reforma Laboral de España.

Que era una jornada de nervios se leía en las redes sociales desde bien temprano, con sus señorías madrugando más de lo habitual para llegar a la Carrera de San Jerónimo.

Porque el día en el Congreso de los Diputados fue como el que han vivido los aficionados del Betis antes de su partido de Copa contra la Real Sociedad, pero el desarrollo y el desenlace en la cámara de representantes fue sin duda mucho menos tranquilo que el que finalmente se vivió en el Reale Arena de San Sebastián.

Ya en la puerta del Congreso, los comentarios de dos diputados de UPN, cuyo partido se había declarado a favor de aprobar la reforma y preveían un debate árido pero con final feliz para el Gobierno, advertían que no se sentían demasiado cómodos con la disciplina de voto establecida en su partido.

Una vez dentro, el plan previsto. Acalorado debate, reproches a uno y otro lado y tensión, mucha tensión. Después, a comer, que no todo puede ser reprochar y volvemos a la tarde para votar. Y aquí se consumó un final propio de Hitchcock, Chandler o... Berlanga.

Los díscolos diputados de UPN llevaron a efecto su 'amenaza' y no votaron bajo la disciplina de su partido. Y aquí apareció Alberto Casero para deshacer el entuerto en el que se metía el Gobierno de coalición de Sánchez y Díaz. Mi paisano mangurrino, ex alcalde de Trujillo, votó que NO, según él, pero la máquina le dijo que SÍ, "una anomalía conocida por la mesa antes de la votación presencial" según argumentó el PP.

"Un error técnico". Alberto Casero había pulsado bien según el grupo parlamentario del PP. Queja a la presidenta desoída y reforma laboral aprobada por un voto.. y por error. Los gritos debieron oírse hasta en La Troya, en la Plaza mayor de Trujillo.

Para colmo del dislate, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, proclamaba la derogación del Real Decreto Ley. Tuvo que tirar de VAR y cambiar la decisión: gol fantasma, pero gol. Si cálido había sido el debate, por decirlo suavemente, este momento es para que lo vean en vídeo.

A partir de ahí, las redes y los medios hicimos de este 3 de febrero el día de Alberto Casero.

Y sí, para rematar el día, al Real Madrid lo eliminó el Athletic Club en la Copa. ¡Eup!