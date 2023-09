Almunia se suma a las voces del PSOE que recelan de la amnistía: "En estos momentos no se dan las condiciones"

El ex ministro y ex comisario europeo del PSOE, Joaquín Almunia, ha expresado su convicción de que "de momento" no hay condiciones para una amnistía "desde el punto de vista político del interés general de la sociedad".

Además, cree que Junts "debiera hacer una fortísima autocrítica a lo que fue su comportamiento en 2017, reconociendo los errores y destrozos" y "a partir de ahí, dialogar y no imponer, y menos desde Waterloo".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Almunia ha asegurado que deberá ser el Tribunal Constitucional, "en su caso", el que decida "en su día", si la amnistía que reclama el ex president de Cataluña Carles Puigdemont para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, cabe o no en la Constitución.

"No tengo conocimiento anticipado de lo que vaya a decidir el Tribunal Constitucional si el tema se le somete alguna vez. Hay opiniones a favor, hay opiniones en contra de la cabida dentro de la Constitución de una amnistía", ha añadido.

A su juicio, ese "no es el problema político" sino si, "desde el punto de vista del interés general, hay condiciones, dadas las circunstancias actuales, dado lo que escuchado hace pocos días por parte de Puigdemont, desde Bruselas, hay condiciones para una amnistía desde el punto de vista político del interés general de la sociedad". "Y yo creo que, de momento, por lo que se ve, se escucha y se oye, no hay condiciones para una amnistía", ha indicado.

El exministro socialista ha emplazado "a ver qué pasa en las próximas semanas y meses", pero "en este momento, yo no lo veo", ha reiterado. En su opinión, "lo importante es pensar de cara al futuro, de cara a esta legislatura que está empezando, si la situación en Cataluña va a seguir mejorando como lo ha hecho la legislatura anterior, la que acabó el pasado 24 de julio".

"Y qué hay que hacer por parte de todos los implicados, por parte de las autoridades públicas, pero también por parte de quienes fueron protagonistas de lo que sucedió en Cataluña con las leyes de desconexión y todo aquello, si hay condiciones para la situación siga mejorando; y eso creo que es lo que nos debe importar, desde el punto de vista político, a estas alturas", ha precisado.

Joaquín Almunia ha afirmado que le gustaría escuchar "una rectificación profunda política" de "quienes fueron protagonistas de aquellos hechos claramente contrarios a la Constitución, contrarios a la opinión de muchísimos catalanes, de decidir unilateralmente separarse de España", con el objetivo de que "esos hechos no se puedan volver a repetir".

También para que "las diferencias políticas, que las hay sin duda" entre "diferentes partidos en sectores de la sociedad, catalana y de la sociedad española" que "se pueda ir dilucidando, se puede ir debatiendo se pueda ir en se puedan ir encontrando soluciones de manera civilizada como hay que hacer las cosas en política, y no a lo bruto como se hicieron, desgraciadamente, en 2017".

Respecto al momento en que se pueda producir, ha recordado que el 26 y 27 de septiembre se celebrará la investidura de Alberto Núñez Feijóo, "que todo el mundo anticipa que no va a salir", tras la cual se abrirá un periodo de dos meses "para evitar una repetición de elecciones".

"Es ese periodo hay que ver si la otra alternativa para conformar un gobierno para el desarrollo de la legislatura está en manos de Pedro Sánchez", ha dicho.

Ha apuntado, también, que Pedro Sánchez "tampoco tiene todos los votos", por lo que "hay que seguir los pasos del diálogo y, en su caso, de la negociación, a ver en qué culmina". "Ojalá culmine en un acuerdo en el marco de la Constitución y con capacidad política para seguir mejorando la situación dentro de Cataluña y la situación entre las instituciones catalanas, la Generalitat, el Parlamento de Cataluña y el resto de las instituciones españolas", ha manifestado.

Voces críticas

Preguntado por las "voces críticas" que se oponen, en el propio PSOE a una amnistía, ha asegurado que estas "quedan apagadas por sí mismas, por definición, si no hay ley de amnistía".

Almunia ha precisado que respeta "todas las opiniones" y ha recordado que "hay quien dice que no cabe en la constitución: lo dijo Felipe González hace poco, lo ha dicho Ramón Jáuregui y también Guerra".

"Pero también hay quien dice, como hoy Tomás de la Quadra-Salcedo, que ha sido ministro de Justicia y presidente del Consejo de Estado y un magnífico jurista, que ese no es el problema, que el problema en torno al debate sobre una posibilidad de amnistía es un problema político de momento, si eso es razonable, sensato y constructivo políticamente o si, al revés, va agravando los problemas", ha indicado.

Por ello, cree que "ese es el debate en el que se debe entrar, en vez de hacer titulares sobre un proyecto de ley o proposición de ley que todavía nadie ha visto ni se sabe si va a existir".

Preguntado por si apoya que Sánchez busque los votos de Junts para la investidura, ha respondido que "claro", y ha recordado que "hasta que se lo prohibieron en su propio partido", Núñez Feijóo "estaba dispuesto a buscar también el apoyo de Junts, al menos un apoyo pasivo".